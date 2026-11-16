Deficit 2019: Questo non è lo stato pagato, è la Banca del Libano

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Deficit 2019: non è lo Stato che ha pagato, è la Banca del Libano

Nel 2019, il Libano « paga » i suoi creditori, ma non è lo Stato, né il Ministero delle Finanze, né il Tesoro: è la Banca del Libano. Eurobonds si stabilì a maggio tramite un prestito ponte, con dollari che ha già. Il FMI nota 7,5 miliardi di dollari in meno riserve. Le banche lo sanno: il 69% dei loro beni nello stato e nel BdL, ma attirano ancora depositi. I loro azionisti stanno rilasciando i loro fondi: grandi dividendi fino al 2019, poi $2,3 miliardi in Svizzera dopo il 17 ottobre. La giustizia indaga su sette banche. Segui la cartella su libnanews.com

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