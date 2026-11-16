17 novembre Strike: Trasporto da monitorare

Lo sciopero del 17 novembre causerà interruzioni su diversi RER, Transilien e TER, mentre i TGV Inoui devono essere gestiti normalmente. A Parigi, le stazioni si chiuderanno anche a partire dalle 11 di mattina con decisione prefettiva. Le previsioni pubblicate il Lunedi dettaglio i rami interessati e le frequenze ridotte. Nelle regioni, gli adattamenti variano a seconda delle linee e possono traboccare lunedì sera o mercoledì mattina. I passeggeri devono controllare ogni treno, le connessioni e il viaggio di ritorno prima di muoversi.

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Lo sciopero di martedì 17 novembre 2026 interromperà diverse linee di RER, Transilien e TER in Francia. Gli Inoui TGV devono essere gestiti normalmente. A Parigi, le stazioni si chiuderanno anche a partire dalle 11 di mattina con decisione prefettiva, indipendentemente dall’abolizione dei treni legati al movimento sociale.

Le prime previsioni dettagliate permettono ai viaggiatori di prepararsi al viaggio. SNCF Connect e Transilien hanno integrato gli adattamenti nella loro ricerca di rotta il lunedì pomeriggio. Gli orari possono cambiare: il treno preciso e i collegamenti devono essere controllati prima di partire. Tutti i tempi indicati qui sono quelli di Parigi.

17 novembre sciopero: quali linee di francilienne?

Il traffico segnalato varia per linea e a volte per branch. Il servizio deve rimanere normale su RER A, B, C ed E. Transilien fornisce anche un servizio normale su linee H, K, L, U e V.

Su RER D, due su tre treni sono previsti tra Juvisy e Malesherbes, oltre che tra Corbeil-Essonnes e Melun via Ris-Orangis. Il servizio è annunciato normale sul resto della linea. Pertanto, questo tasso ridotto non dovrebbe essere applicato all’intero RER D.

La linea J deve operare su due treni su tre. Per la linea N, la previsione è di due su tre treni in media. Passa quattro treni su cinque alle ore di punta, dalle 6 alle 9 e dalle 4 alle 8.

La linea P mantiene il servizio normale, tranne tra Meaux e La Ferté-Milon. Su questo ramo, due su tre treni sono annunciati. I viaggiatori devono controllare la loro destinazione completa, piuttosto che affidarsi esclusivamente al nome della linea.

Sulla linea R, Transilien annuncia due treni su tre tra Parigi-Gare-de-Lyon e Montargis. Questa proporzione copre anche l’asse Paris-Gare-de-Lyon–Montereau, sulle spiagge dalle 17:40 alle 21:45, e dalle 15:15 alle 22:15. Tra Melun e Montereau via Héricy, le spiagge indicate vanno dalle 6 alle 21.30 e dalle 16.30 alle 20.

A Parigi, le stazioni chiuse dalle 11

RATP annuncia chiusure richieste dalla Prefettura di Polizia per garantire dimostrazioni. Questo meccanismo aggiunge al movimento sociale. Una linea può quindi funzionare mentre serve meno stazioni.

Dalle 11 in poi, le fermate interessate includono Charles-de-Gaulle-Étoile, Invalides, Gare-d’Austerlitz, Tuileries, Concorde e Champs-Élysées–Clemenceau. George V, Franklin D. Roosevelt, Argentina, Reuilly-Diderot, Quai de la Rapée e Saint-Marcel sono anche inclusi nel parere. Lo stesso vale per Campo-Formio, Miromesnil, Rue du Bac, Assemblea Nazionale e Varenne.

Il traffico sarà interrotto tra Charles-de-Gaulle-Étoile e Kléber, così come tra Gare-d’Austerlitz e Jussieu. A Gare de Lyon, i numeri di accesso 1, 2, 3, 10, 11 e 12 si chiuderanno alle 11.

Nelle stazioni chiuse attraversate da treni, non saranno assicurate fermate. La corrispondenza quindi non funzionerà in questi punti. Il RATP non imposta un tempo di riapertura generale, che dipenderà dall’autorizzazione della polizia.

Vari adattamenti TER in diverse regioni

Le restrizioni non assumono la stessa forma in tutte le reti regionali. A Auvergne-Rhône-Alpes, alcune linee saranno interrotte martedì. Gli adattamenti sono previsti anche lunedì sera tarda e mercoledì 18 novembre mattina presto. I viaggiatori interessati da questi due periodi devono controllare i loro orari, anche se la loro partenza non cade il giorno principale dello sciopero.

La rete regionale ha pubblicato programmi linea per linea. Essi includono il Grenoble–Lyon, Clermont-Ferrand–Lyon, Saint-Étienne–Lyon e gli assi Chambéry–Lyon. La loro presenza in questo elenco non significa un’interruzione totale: i registri del traffico specificano i treni conservati.

In Bretagna, il parere del movimento sociale mira a Brest-Quimper e Brest-Quimper-Nantes. La rete annuncia il traffico normale su altre linee. Ma la pagina regionale riporta anche una tappa del traffico a causa del tempo su Quimper–Landerneau– Brest, con un file di bus sostitutivo.

Questa sovrapposizione richiede una distinzione tra le cause. Un servizio rimosso come precauzione di fronte al maltempo non è necessariamente una conseguenza dello sciopero. Per un viaggio Breton, è necessario consultare il programma aggiornato della connessione, così come le connessioni previste all’arrivo.

Perché questa nuova mobilitazione?

Il giorno del 17 novembre fa parte della mobilitazione salariale autunnale. La CGT, UNSA, FSU e Solidaires hanno chiesto l’espansione del movimento per includere il pubblico e il settore privato. La CGT chiede aumenti generali dei salari e delle pensioni, nonché un aumento dell’indice per i funzionari.

Le risposte alla conferenza sociale del 9 novembre sono state considerate insufficienti dai sindacati. La CGT desidera riunire le richieste dei funzionari pubblici e dei dipendenti delle imprese. Tuttavia, questa chiamata nazionale da sola non determina il numero di treni in esecuzione su ogni rete.

Le previsioni operative forniscono ai viaggiatori informazioni più precise della mera esistenza di preavviso. Transilien ha aggiornato la sua pagina lunedì 16 novembre alle 17:07 I risultati dell’itinerario e gli orari tengono conto delle cancellazioni annunciate da 17 ore.

Controlla anche il viaggio di ritorno

Per i passeggeri, il check deve coprire il numero del treno, la stazione di partenza, la destinazione e l’orario. Un TGV mantenuto non garantisce che il corrispondente TER circola. A Parigi, la corrispondenza può anche diventare impossibile in una stazione chiusa con decisione prefettiva.

Le persone che partono in anticipo o ritornano in ritardo devono controllare entrambi i viaggi separatamente. Alcuni fusi orari beneficiano di un servizio potenziato, mentre altri sperimentano più abolizioni. SNCF Collegamento, siti regionali TER e informazioni su ogni linea rimangono i punti di consultazione per le prossime partenze e cambiamenti dell’ultimo minuto.

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