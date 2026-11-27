Al-Akhbar si riferisce ad una quota mensile per l’acquisto di dollari da parte della Banca del Libano da banche. Tale importo non è confermato e non corrisponde agli importi versati ai depositanti.

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Al-Akhbar riferisce, nella sua 27 novembre edizione, che la Banca del Libano (BDL) avrebbe fissato una quota mensile di $100 milioni per l’acquisto di $15,000 da banche. Nessun documento BDL pubblico consultato da Libnanews conferma questo importo. La cifra si riferisce, secondo il quotidiano, ad un massimale sulle transazioni tra la banca centrale e le banche, non ai rimborsi versati ai depositanti.

Un soffitto annunciato nella stampa, non un importo eseguito

Secondo Al-Akhbar, le banche riducono alcuni dei loro impegni in dollari ai loro clienti quando accettano un accordo in libri ad un tasso di 15.000. Il quotidiano descrive in parallelo un meccanismo con cui la BDL comprerebbe gli importi corrispondenti dalle banche. Non pubblica alcuna decisione che fissa la quota, né pubblica una dichiarazione di quanti dollari sono stati effettivamente acquistati, su quali date e da quali banche.

Cento milioni di dollari al mese sarebbero 1,2 miliardi di dollari in 12 mesi se il soffitto fosse confermato, mantenuto e completamente utilizzato. Questo aumento non misura la quantità di transazioni già effettuate o il denaro ricevuto dalle famiglie.

Che cosa significa una conversione da 15.000 libbre

In un esempio puramente aritmetico, addebitare 1.000 dollari da un vecchio conto al tasso di 15.000 dà 15 milioni di sterline. Convertito al tasso di riferimento di £ 89.500 per dollaro, questo importo rappresenta circa $168, esclusi i costi. La differenza è circa l’83% rispetto all’importo nominale addebitato. Questo confronto misura l’effetto dei due tassi sulla stessa somma, non una perdita contabile verificata su un conto reale o uno sconto applicabile a tutti i depositi.

Le circolari 158 e 166 rientrano in un altro regime

Circoli 158 e 166 ritiri valutari stranieri per i candidati idonei. Gli emendamenti emessi da BDL il 3 novembre portano i massimali mensili a $1,200 e $600, rispettivamente, efficaci 1 dicembre. Parte del pagamento è per carta: i soffitti non corrispondono a tanti biglietti che possono essere ritirati al banco.

In un comunicato stampa datato 11 maggio, BDL ha valutato i pagamenti del marzo 2026 per entrambe le circolari a $240,4 milioni. Ha stanziato 28,36 milioni di dollari a banche commerciali e il resto alla banca centrale. Tali dati riguardano i pagamenti riportati per un mese specifico. Essi non confermano la quota di buy-back riportata in novembre e non possono essere aggiunti.

Al fine di stabilire la portata della transazione descritta da Al-Akhbar, la decisione che fissa il massimale, gli importi effettivamente elaborati ogni mese e la ripartizione tra riacquisto a banche e gli importi accreditati ai clienti è mancante. Nessuno di questi elementi è stato confermato nei documenti pubblici consultati al 27 novembre.

Archivio foto: Karan Jain /Wikimedia Commons, ritagliare e vestire Libnanews,CC BY-SA 2.0.

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