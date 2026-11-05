Hakeem Jeffries mira a presiedere la Casa

Hakeem Jeffries ha annunciato la sua candidatura per la presidenza della Camera dei Rappresentanti dopo la vittoria democratica del 3 novembre. Il suo programma mette il potere di acquisto e il controllo di Donald Trump in prima linea. Questo ritratto torna alla sua carriera, alle sue scelte di salute e diritti civili, al suo sostegno per l’Ucraina e alle sue posizioni su Israele, i palestinesi e l’Iran. La sua candidatura ha aperto una sequenza parlamentare: non è stata ancora eletta all’Assemblea.

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Hakeem Jeffries ha formalizzato la sua candidatura alla presidenza della Camera dei Rappresentanti mercoledì 4 novembre 2026. Il leader dei democratici chiede il sostegno dei suoi colleghi in una lettera, il giorno dopo la loro vittoria nelle elezioni a medio termine. Si propone di concentrare la nuova maggioranza sul costo della vita e del controllo di Donald Trump. Il suo viaggio fa luce anche sulle scelte che lo attendono in Ucraina, Israele, palestinesi e Iran.

La domanda era prevista. È ora un passo formale, impegnato per iscritto ai rappresentanti eletti democratici del prossimo Congresso. L’annuncio è stato segnalato daAxios, che ha pubblicato la lettera indirizzata ai democratici. Hakeem Jeffries chiede di diventare il prossimo relatore e presenta le priorità che intende difendere da gennaio in poi.

Questo annuncio non è un’elezione. Il rappresentante di New York deve ancora ottenere la nomina del suo gruppo e poi una maggioranza in Parlamento voto. Se passa queste tappe, diventerà il primo afroamericano a presiedere questa istituzione. Si potrebbe quindi avere un notevole potere sui testi esaminati, sui negoziati di bilancio e sul controllo parlamentare dell’amministrazione.

Hakeem Jeffries, candidato per una maggioranza che vive

I Democratici hanno vinto la maggioranza nelle elezioni del 3 novembre. Il loro comitato di campagna ha annunciato il giorno seguente che aveva raggiunto la soglia di 218 posti. Questo risultato mette Jeffries in una posizione favorevole. Tuttavia, non esente dal voto istituzionale che aprirà il lavoro della nuova Camera nel gennaio 2027.

Il relatore deve ottenere la maggioranza dei voti espressi a favore di una persona. La soglia dipende quindi dalle presenze e dai voti effettivamente assegnati ai candidati. Non corrisponde necessariamente a 218 voti. Se nessuno ottiene la maggioranza, i rappresentanti riprendono la scheda elettorale. La nomina interna del candidato democratico e la sua elezione da parte del Parlamento sono quindi due operazioni distinte.

Questa meccanica dà tutto il suo peso alla coesione del gruppo. Un leader di minoranza si riunisce contro il potere in atto. Un oratore del Parlamento deve anche stabilire un ordine di lavoro e disporre di testi adottati. Le differenze nella salute o nelle armi per Israele possono quindi influenzare il calendario parlamentare.

Jeffries si avvicina a questa transizione con esperienza specifica. A capo dei democratici della Camera dal gennaio 2023, succedette a Nancy Pelosi come leader del gruppo. Ha pubblicamente elogiato la vittoria democratica e ha sostenuto la sua adesione alla sedia. Il sostegno del suo ex leader rafforza la sua candidatura, senza sostituire la scelta di nuovi funzionari eletti.

Una rotta di New York tra diritti civili e compromessi

Hakeem Jeffries, 56 anni, è l’ottavo distretto di New York State dal 2013. Nato a Brooklyn, ha studiato a Binghamton, Georgetown e poi alla Law School of New York University. Era un avvocato prima di entrare in politica elettiva.

La sua visita di sei anni all’Assemblea di Stato di New York ha preceduto il suo mandato federale. Ha lavorato sulle pratiche di polizia e sui diritti civili. Nel 2010, ha introdotto una riforma che limita la conservazione dei dati sulle persone sotto controllo della polizia senza l’accusa. Questa preoccupazione per le garanzie individuali rimane una componente del suo viaggio.

A Washington, Jeffries costruì anche accordi con i repubblicani. Ha lavorato con Doug Collins al First Step Act, firmato da Donald Trump nel dicembre 2018. La legge ha modificato alcune regole di detenzione e di condanna federali. In particolare, ha facilitato la preparazione al reinserimento e ha permesso di ridurre in alcuni casi le sentenze.

Questo precedente mostra un metodo che la sua candidatura mette in gioco: negoziare un risultato concreto, anche con un avversario politico. Non cancella il confronto. Jeffries fu allora uno dei rappresentanti a sostenere l’accusa al primo processo di Trump nel Senato nel 2020. La cooperazione legislativa e l’opposizione istituzionale coesistono quindi nella sua valutazione.

Potere di acquisto al centro del programma interno

Nella sua lettera del 4 novembre, Jeffries organizza il suo programma intorno a tre aree: rendere la vita più conveniente, chiedendo responsabilità e difendendo i valori americani. Ha citato cinque voci di spesa: alloggio, salute, cibo e beni correnti, energia e sostegno per i parenti. Ha presentato queste domande come il primo progetto della maggioranza.

Per i primi cento giorni, propone di rivisitare i tagli in Medicaid, ripristinare il finanziamento alimentare SNAP ed estendere i crediti fiscali di assicurazione sanitaria. Vuole anche combattere le tariffe di Trump e porre fine alla guerra in Iran. Si tratta di obiettivi politici annunciati, non di misure già adottate.

La priorità data alla spesa quotidiana è una preoccupazione documentata durante la campagna. Nel mese di ottobre, le indagini di KFF hanno posto i costi per la salute e il carburante all’avanguardia delle preoccupazioni economiche. Per i Jeffries, i dibattiti sulla politica estera e commerciale hanno anche una dimensione interna: il loro effetto sui bilanci delle famiglie.

La sua futura autorità sarà misurata dalla traduzione di questi impegni nei testi. Votare una proposta aiuta a stabilire una posizione e costruire una negoziazione. Questo non basta per trasformare ogni promessa in una legge. La procedura federale lascia un posto decisivo per il Senato e il Presidente.

Sulla salute, una linea separata dalla sinistra del partito

Jeffries difende l’Affordable Care Act, la riforma comunemente chiamata Obamacare. L’8 gennaio 2026, ha accolto con favore l’adozione da parte della Camera di una proroga dei crediti fiscali per ridurre i premi assicurativi. Poi chiese ai senatori di continuare il lavoro. Questo precedente deve essere descritto come un voto dell’Assemblea, senza confonderlo con un’entrata in vigore.

La sua scelta, tuttavia, non è quella di tutti i progressisti. In un’intervista televisiva il 16 agosto 2026, ha dichiarato di non sostenere Medicare per l’attuale proposta di All. Tuttavia, aveva testi co-sponsorizzati da questa famiglia prima. Il progetto mira ad un sistema di assicurazione sanitaria nazionale a pagamento unico, oltre al modello attuale che al consolidamento di Obamacare.

Questa divergenza aiuta a individuare il candidato. Attualmente favorisce la riparazione e l’espansione delle protezioni esistenti piuttosto che l’adozione immediata di questo modello universale. Parte della sinistra democratica, tra cui Ro Khanna, sta chiedendo un voto su Medicare per tutti. Il futuro Presidente dovrà decidere quali testi fare e come affrontare questa richiesta.

Aborti e immigrazione: tutela dei diritti, regolamentazione dello stato

Sull’aborto, Jeffries rimane contraria al declino delle garanzie federali. Il 24 giugno 2026, quattro anni dopo Dobbs, riaffermò il suo sostegno alla libertà riproduttiva. Ha denunciato l’impatto di questa decisione sulla salute delle donne. Questa posizione lo collega ad un impegno centrale del Partito Democratico.

Sull’immigrazione, la sua opposizione include le condizioni delle operazioni federali. Il 4 febbraio 2026 Jeffries e Chuck Schumer fecero richieste di riforma delle agenzie interessate. Questi includono l’identificazione di agenti, singole telecamere, mandati giudiziari e regole per l’uso della forza. Hanno anche richiesto garanzie contro i controlli basati sull’origine.

Queste proposte collegano gli stanziamenti di bilancio per i diritti. Non permettono che tutta la sua politica migratoria venga riassunta nell’abolizione dei controlli alle frontiere. Il loro scopo documentato è la supervisione dei poteri di polizia e delle operazioni di deportazione. In Parlamento, le audizioni e le leggi sul finanziamento sarebbero un mezzo per difendere questi requisiti.

Ucraina: Supporto costante e bianco per Trump · Voci globali

Hakeem Jeffries sostenne gli aiuti statunitensi all’Ucraina di fronte all’invasione russa. Il 20 aprile 2024, ha votato a favore del progetto di finanziamento della sicurezza ucraina. Il testo ha ottenuto 311 voti contro 112. I 210 Democratici che hanno preso posizione hanno votato a favore, dando un contributo decisivo alla sua adozione.

Questa elezione illustra un orientamento favorevole al mantenimento di un impegno americano per la sicurezza europea. Jeffries presenta la resistenza ucraina come difesa della libertà e della sovranità di fronte all’aggressione russa. Rifiuta l’idea che Kyiv sarebbe responsabile della guerra lanciata da Vladimir Putin.

Un voto più recente porta un’importante ombra. Il 16 settembre 2026 Jeffries, Katherine Clark e Pete Aguilar spiegarono la loro opposizione a H.R. 5334. Essi sostenevano di continuare a sostenere l’Ucraina, ma criticarono i poteri di Trump. Secondo loro, il testo ha permesso al presidente di rimuovere le sanzioni durante l’espansione della sua autorità doganale.

Questo rifiuto non dovrebbe quindi essere presentato come un abbandono dell’Ucraina. Essa ha trattato gli strumenti proposti e la flessibilità lasciata all’esecutivo. Se Jeffries diventa Altoparlante, questa distinzione guiderà i negoziati: supporto Kiev mentre dispositivi impegnativi considerati troppo permissivi per la Casa Bianca.

Israele: una continua alleanza, modalità contestate

Jeffries appartiene ai difensori del rapporto strategico tra Washington e Israele. Il 20 aprile 2024, ha votato per ulteriori finanziamenti per la sicurezza israeliana. Il testo è stato adottato con 366 voti a 58. Trentasei democratici hanno votato contro, mentre 173 hanno sostenuto. Così, la divisione già esisteva nel suo gruppo.

La sua posizione nel 2026, tuttavia, non è limitata al rinnovamento senza cambiamento di questa politica. In una lettera del 14 luglio, annunciò la sua opposizione all’emendamento Massie sugli aiuti a Israele. Lo considerava troppo ampio, con possibili conseguenze per l’azione umanitaria e diplomatica. Non ha imposto un ordine collettivo ai democratici.

Nello stesso documento, ha proposto di rivedere la futura cooperazione in materia di sicurezza. Essa ritiene che Israele abbia un’economia capace di finanziare le sue armi. Ha chiesto un meccanismo più vicino alle relazioni americane con gli altri alleati occidentali, rispettando le regole dei diritti umani. Tuttavia, desidera preservare il vantaggio militare qualitativo di Israele e la cooperazione sulle difese missilistiche.

La distinzione è sostanziale. Il candidato continua a difendere la sicurezza di Israele, ma apre un dibattito sulla forma degli aiuti americani. Egli critica anche il governo di Benyamin Netanyahu. Una presidenza di Jeffries non permetterebbe quindi di assumere una pausa generale nell’alleanza o il mantenimento automatico di tutte le sue modalità.

Gaza e lo Stato palestinese: impegni da tradurre

Il 7 ottobre 2026 Jeffries riaffermò la sua condanna degli attacchi di Hamas e il suo sostegno alla sicurezza di Israele. Ha anche condannato le morti civili palestinesi e la devastazione a Gaza. La sua dichiarazione ha chiesto un profondo cambiamento nella politica americana nella regione, così come la creazione di uno Stato palestinese indipendente.

Combina questo obiettivo con due condizioni politiche: rimuovere Hamas dal potere e sostenere una nuova generazione di leader palestinesi. Ha anche chiesto di porre fine alla violenza dei coloni nella Cisgiordania. Questi impegni vanno oltre il sostegno umanitario ad hoc. Essi collocano la prospettiva di due Stati al centro della sua posizione dichiarata.

La questione dei mezzi rimane. I rappresentanti eletti democratici possono condividere questo obiettivo, mentre allo stesso tempo si diverte sulle forniture di armi, sanzioni o le loro condizioni. Jeffries dovrà arbitrare questi dibattiti se presiede l’Assemblea. Per gli attori regionali, le sue scelte su testi e finanziamenti saranno più rivelanti dell’unico cambiamento di maggioranza.

Iran: Sfida guerra e potere esecutivo · Voci globali

Per quanto riguarda l’Iran, Jeffries ha sfidato le operazioni militari lanciate nel febbraio 2026 senza permesso dal Congresso. In un’intervista del 28 febbraio, ha difeso una risoluzione per interrompere ostilità non autorizzate. Esso chiede la mancanza di una chiara strategia e il rischio di un prolungato impegno degli Stati Uniti.

Questa opposizione non significa sostegno al potere iraniano. Jeffries ha denunciato contemporaneamente la repressione del regime e le sue attività regionali. Ha proposto una combinazione di diplomazia e sanzioni. Ha anche criticato le politiche di cambiamento di regime per forza, richiamando i precedenti iracheni, libici e afghani.

La sua candidatura ha quindi coinvolto una concezione del ruolo del Congresso. Il Presidente non comanda le forze armate e non conduce la diplomazia da solo. Tuttavia, può incidere sugli stanziamenti, sulla tempistica delle discussioni e sull’esame parlamentare. Il Presidente conserva le sue prerogative e i disaccordi tra le istituzioni possono continuare.

Sia per il Libano che per l’intero Medio Oriente, nessuna inflessione concreta deriva automaticamente da questa lettera. Le posizioni di Jeffries permettono di discutere più fortemente la guerra, l’aiuto e i diritti dei palestinesi. La loro traduzione dipenderà dai testi scelti, dai loro contenuti e dalle major effettivamente raccolti.

Il prossimo passo rimane la nomina del candidato democratico, prima che il Parlamento voti a gennaio. Secondo un memorandum del gruppo citato dal Guardian, le elezioni democratiche interne inizieranno il 18 novembre. Nel frattempo, Jeffries dovrà trasformare il suo programma di applicazione in priorità accettate dai nuovi rappresentanti. I primi trade-off sulla salute, la spesa federale e il Medio Oriente chiariranno la flessibilità del presidente che aspira a diventare.

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