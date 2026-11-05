Alfa apre l’abbonamento eSIM da remoto

Alfa ora permette al libanese, sia nel paese che all’estero, di acquistare una linea prepagata o Internet mobile MBB e attivare eSIM da remoto. Il percorso passa attraverso l’applicazione o il sito web dell’operatore, con documento di identità valido, riconoscimento facciale e pagamento elettronico. La novità riguarda l’abbonamento completo: Alfa ha già proposto la SIM dal 2019. Il servizio deve evitare di passare attraverso un negozio, senza cambiare la copertura di rete o le condizioni di roaming da solo.

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Alfa apre l’abbonamento mobile a una distanza da residenti libanesi e all’estero. Annunciato il 28 ottobre 2026, questa esperienza digitale consente di acquistare un numero prepagato o una linea Internet mobile MBB e quindi attivare un eSIM. Il percorso passa attraverso l’applicazione o il sito dell’operatore, con verifica dell’identità e pagamento elettronico.

Il cambiamento riguarda l’intero processo di business. Il cliente sceglie il suo numero, ha i suoi documenti controllati e ottiene la sua linea senza passare attraverso un punto vendita. Alfa ha incluso questo servizio nella sua strategia di trasformazione digitale di quattro anni con il Ministero delle Telecomunicazioni.

Alfa smaterializza l’acquisto e l’attivazione

L’offerta copre linee regolari prepagate, numeri distintivi e abbonamenti Internet mobile MBB. Permette ai clienti interessati di effettuare i passi principali dallo stesso ambiente digitale. La scelta del numero precede il controllo di identificazione, la regolazione e l’attivazione del chip elettronico.

L’operatore ha una attivazione fattibile in pochi minuti. Questa durata corrisponde alla promessa di servizio, non una misura indipendente di tempo. Il viaggio comporta la convalida dei documenti e l’esecuzione regolare del pagamento.

La home page di Alfa ora mette in evidenza una linea prepagata che è completamente accessibile online. Ritorna al negozio digitale dell’operatore. Questa evoluzione dà accesso commerciale concreto al nuovo sistema, al di là del suo annuncio.

Un’identità verificata prima di commissionare

Il percorso è per i cittadini libanesi e richiede una carta d’identità o un passaporto valido libanese. Una fase di riconoscimento facciale completa il controllo documentario. Il cliente non può quindi ottenere una linea solo scegliendo un numero e fissandone il prezzo.

La verifica biometrica sostituisce parte del controllo effettuato durante un passaggio fisico. Interviene in un processo che comprende anche la lettura e il controllo delle informazioni del documento. Dopo questi passaggi, il pagamento elettronico consente di continuare ad ottenere la SIMS.

Il perimetro annunciato riguarda il libanese. Non si può concludere che questo nuovo percorso si applica alle stesse condizioni ai visitatori stranieri. Né le regole di acquisto per altre classi di linee devono essere detratte da questa pubblicità prepagata e MBB.

Un approccio accessibile dall’estero

Uno dei cambiamenti pratici del servizio è la possibilità di sottoscrizione al di fuori del Libano. Un cittadino libanese può preparare la sua linea senza aspettare un viaggio in un negozio. L’annuncio include esplicitamente i clienti stabiliti all’estero.

Tuttavia, l’abbonamento a distanza non deve essere confuso con le condizioni per l’utilizzo della rete al di fuori del paese. Ottenere un eSIM dall’estero non significa automaticamente avere un pacchetto internazionale. I servizi utilizzabili, i prezzi e la disponibilità sono soggetti alle condizioni di offerta e operatore prescelte.

L’account digitale consente anche di acquistare e gestire più linee eSIM. Questa centralizzazione riguarda la gestione commerciale. Non pregiudica il numero di linee che un telefono può utilizzare simultaneamente, che dipende dal dispositivo.

La SIM già esisteva in Alfa

La novità non è l’aspetto del chip elettronico sulla rete. Alfa ha annunciato il suo lancio il 20 marzo 2019 durante una visita ministeriale alla sua sede. Il principio ha già permesso di attivare un numero senza inserire una SIM fisica.

L’evoluzione del 2026 ottobre è quindi principalmente su abbonamento completo, dalla selezione della linea alla sua attivazione. Questa distinzione evita di presentare come una nuova tecnologia un servizio disponibile per diversi anni. L’operatore sta ora estendendo il percorso a distanza per le offerte menzionate nel suo annuncio.

L’uso di un eSIM richiede un dispositivo compatibile. Il chip dematerializzato non aggiunge questa capacità a un telefono che non lo fa. Prima dell’acquisto, il cliente deve controllare le caratteristiche del dispositivo e le condizioni specifiche della linea scelta.

Un servizio annunciato, risultati ancora da osservare

La scansione riduce la necessità di viaggiare per approcci coperti. Non cambia la copertura mobile o la qualità del segnale da solo. Il progetto si concentra sul rapporto commerciale tra l’abbonato e l’operatore.

Alfa non fornisce, nella pubblicità esaminata, un bilancio del numero di abbonamenti effettuati da questo nuovo canale. Nessun tasso di successo di audit o tempo medio misurato è mostrato. L’uso del servizio contribuirà a valutare la sua capacità di elaborare applicazioni, tra cui quelle del libanese al di fuori del paese.

Utilizzando un computer portatile, fotografia di illustrazione da archivi Libnanews. Lo schermo mostra il codice del computer, non il sito o l’applicazione Alfa. Nessun dispositivo compatibile eSIM è identificato in questa foto. Data di sparatoria non stabilita. Credito: Pixabay/Free-Photos, via Libnanews

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