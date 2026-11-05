Parlamento iracheno Kurdistan: Vala Fareed eletto

Il Parlamento del Kurdistan iracheno ha eletto Vala Fareed alla sua presidenza il 4 novembre 2026, con i voti dei 52 deputati presenti. Rami Nouri diventa vice-presidente e segretario Muna Qahwachi. L’incontro riprese una procedura aperta nel dicembre 2024, nonostante il boicottaggio di UPK e New Generation. Il voto permette ai comitati di essere rilanciati, ma non regola la formazione del prossimo governo. Le direzioni regionali invitano i funzionari eletti assenti a ritornare, mentre persistono disaccordi politici e procedurali.

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Il Parlamento del Kurdistan iracheno ha eletto Vala Fareed alla sua presidenza, mercoledì 4 novembre 2026 a Erbil. Cinquantadue su cento deputati hanno partecipato al voto, nonostante il boicottaggio di due grandi blocchi. Questa ripresa terminò quasi due anni di paralisi parlamentare. Tuttavia, non risolve il disaccordo sulla formazione del prossimo governo regionale.

Un candidato del Partito Democratico del Kurdistan (KDP), Vala Fareed ha vinto i 52 voti dei rappresentanti eletti presenti. Rami Nouri è stato eletto Vicepresidente e Muna Qahwachi Segretario del Parlamento, con lo stesso numero di voti. Il primo rappresenta la componente cristiana caldea, siriaca e assira. Il secondo appartiene alla componente turkmeno.

Il record ufficiale dell’incontro conferma queste tre elezioni. La nuova presidenza ha poi chiesto ai gruppi di nominare prontamente i loro rappresentanti ai comitati. Essa ha fissato il lunedì successivo alla trasmissione dei nomi della commissione giuridica. Il riavvio della Commissione è, a suo avviso, una condizione di lavoro legislativo.

Il Parlamento iracheno del Kurdistan riprende seduta aperta nel 2024

L’elezione regionale risale al 20 ottobre 2024. Il PDK ha vinto 39 dei 100 seggi, davanti al Kurdistan Patriotic Union (UPK), con 23 eletti. Il movimento New Generation ha vinto 15. Nessuno di questi blocchi da solo aveva la maggioranza necessaria per imporre tutte le scelte istituzionali.

I nuovi deputati furono giurati il 2 dicembre 2024 nella seduta inaugurale. Ciò non ha permesso di completare la nomina della leadership parlamentare. Il disaccordo tra le formazioni principali poi ha bloccato il lavoro. La riunione del 4 novembre riprende quindi una procedura che non era ancora stata completata, piuttosto che aprire una nuova legislatura.

Due negoziati sono stati strettamente collegati: la divisione delle funzioni in Parlamento e la composizione del futuro esecutivo. Il KDP ha voluto rilanciare l’istituzione senza aspettare un accordo completo. L’UPC ha difeso l’approccio opposto, richiedendo un accordo preventivo sulle posizioni principali. Il voto di mercoledì riflette la scelta del PDK per dissociare queste fasi.

La maggioranza si è riunita nonostante le istruzioni di boicottaggio

LUCK e New Generation hanno boicottato la sessione. Altri corsi di formazione hanno anche rifiutato di partecipare. Tuttavia, i 52 partecipanti hanno superato la soglia di 51 membri necessaria per convocare il Parlamento. Questa presenza ha permesso al voto di procedere, senza riflettere un riavvicinamento tra i leader dei principali partiti.

La partecipazione non ha seguito esattamente i confini dei gruppi. I rappresentanti di piccoli gruppi e minoranze si unirono ai rappresentanti del PDK eletto. Anche i deputati appartenenti o appartenenti alla KUPK e alla Nuova Generazione hanno partecipato all’incontro, secondo i rapporti della stampa curda.

Nishtiman Nawprdani, eletto sotto l’etichetta dell’UPK, ha partecipato dichiarandosi ora indipendente. Hardi Salah, ex membro di questo blocco ora indipendente, era presente anche. Queste scelte individuali hanno contribuito a rendere possibile il recupero. Essi non danno loro ex formazioni di sostegno collettivo al risultato.

Il PDK sfida la procedura, il PDK difende il recupero

Alla vigilia del voto, l’UPK ha sfidato la legalità della convocazione e ha chiesto un accordo politico preventivo. Il suo rappresentante Azad Mohammed Amin sentiva che solo una parte poteva decidere di riavviare il lavoro. La formazione ha chiesto il dialogo e la comprensione comune tra le forze politiche.

C’era anche polemica sui passi preparatori. Il capo dell’ufficio parlamentare, Ardalan Mohammed, aveva detto che aveva ricevuto solo 43 firme che chiedevano una seduta. Ha sfidato l’origine dell’invito poi trasmesso. Queste obiezioni, formulate il 3 novembre, precedono la presenza effettiva di 52 membri eletti il giorno successivo.

Dopo l’incontro, un funzionario PUK, Salar Mahmoud, ha ribadito ad un’agenzia di stampa l’impegno del suo partito per il consenso. Ha incolpato il PDK per aver replicato gli errori del passato. Il disaccordo rimane quindi politico e procedurale. Il risultato del voto non significa che gli avversari abbiano ritirato le loro riserve.

Al contrario, l’Ufficio Relazioni esterne del KDP ha accolto favorevolmente la ripresa delle riunioni. Nel suo comunicato stampa del 4 novembre, presenta questo passo come un restauro del funzionamento istituzionale. Sperava che avrebbe facilitato la formazione di un nuovo governo e avrebbe invitato i gruppi a superare le loro differenze.

Vala Fareed rifiuta una presidenza provvisoria

Nella sua prima conferenza stampa, Vala Fareed ha invitato i membri assenti a ritornare alla Camera. Ha assicurato che la sua designazione non copre alcuna formazione specifica e dovrebbe servire tutti i componenti della regione. Sperava che i rappresentanti eletti riprendessero le loro responsabilità in Parlamento.

Il presidente ha anche dichiarato che la leadership eletta sarebbe rimasta in vigore, indipendentemente da un futuro accordo politico. Il possibile ritorno dei gruppi boicottando la sessione non avrebbe, a suo avviso, ripristinato le sue funzioni alla discussione. Questa posizione riguarda lo status dell’ufficio parlamentare; non costituisce un accordo sui posti esecutivi.

Il primo ministro regionale Masrour Barzani si è congratulato con i tre funzionari eletti in una dichiarazione rilasciata mercoledì. Invitò altri parlamentari a partecipare alle prossime sessioni. Il suo messaggio sostiene il rilancio delle istituzioni, invitando tutte le parti a collaborare.

Le commissioni e le scelte istituzionali restano attesi

La sera, il presidente della regione, Nechirvan Barzani, ha anche accolto il recupero. Ha invitato le forze politiche a risolvere le loro differenze in Parlamento. Ha sottolineato il dialogo, il compromesso e la responsabilità condivisa nella protezione delle istituzioni regionali.

I lavori parlamentari devono ora continuare oltre l’elezione dell’Ufficio di presidenza. La nomina dei rappresentanti nei comitati darà un’indicazione iniziale della partecipazione dei diversi gruppi. Il Parlamento deve anche proseguire le scelte della presidenza regionale e del prossimo Primo Ministro.

Il governo guidato da Masrour Barzani, formato nel 2019, rimane in vigore in attesa di un nuovo esecutivo. La votazione del 4 novembre non corrisponde all’inaugurazione di un nuovo gabinetto o alla risoluzione della divisione delle responsabilità. Il prossimo termine concreto annunciato da Vala Fareed riguarda le nomine alla commissione giuridica, che è prevista lunedì 9 novembre.

Referenze

Rivestimento editoriale Libnanews da un vero archivio fotografico. La disposizione assistita dall’IA. L’immagine non rappresenta la sessione del 4 novembre 2026.

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