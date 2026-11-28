Il 27 novembre l’istituto di ricerca HIV dell’Uganda ha lanciato un processo di fase 1 contro Ebola Bundibugyo. Nella RDC, l’OMS ha riferito più di 12.000 casi segnalati e 5.900 morti entro il 24 novembre.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Il 27 novembre l’istituto di ricerca HIV dell’Uganda ha lanciato un processo di fase 1 contro Ebola Bundibugyo. Nella RDC, l’OMS ha riferito più di 12.000 casi segnalati e 5.900 morti entro il 24 novembre.

L’Uganda Institute for Virus Research (UVRI) ha annunciato il 27 novembre il lancio, con Moderna, di una prova di fase 1 di un vaccino sperimentale contro Ebola Bundibugyo. Questo è il primo processo in Africa, secondo l’Istituto, di un vaccino RNA messaggero contro questo virus. Un primo processo dello stesso candidato vaccino è stato in corso in Canada da agosto negli adulti.

Un primo componente pediatrico

Lo studio ugandese dovrebbe includere circa 224 volontari sani tra i secoli di uno e 65. L’Istituto riferisce che l’assunzione è iniziata. L’obiettivo è quello di valutare la sicurezza del vaccino e la risposta immunitaria, anche nei bambini piccoli, che non erano inclusi nel processo canadese. Questa non è una campagna di vaccinazione: il lancio dello studio non stabilisce l’efficacia del vaccino contro la malattia.

Nella Repubblica Democratica del Congo, un gruppo di esperti dell’OMS ha raccomandato che il candidato sia valutato in uno studio clinico separato in una fase più avanzata. Altri candidati sono studiati in parallelo. L’inclusione in queste prove non costituisce un’autorizzazione all’immissione in commercio.

Nella RDC, l’OMS chiede la protezione dei team sanitari

Nel suo comunicato del 27 novembre, l’OMS ha riferito che oltre 12.000 casi di Ebola e 5.900 decessi erano stati denunciati nella RDC entro il 24 novembre. Mantiene lo stato internazionale di emergenza sanitaria pubblica. Ha detto di aver verificato almeno 94 attacchi sanitari nel paese dopo la dichiarazione di emergenza, circa sei mesi prima. Il suo comitato di emergenza chiede un accesso sicuro alle aree colpite e per un periodo di tempo più breve per la diagnosi e la gestione.

Archivio fotografico: CDC / Amy Schuh,Biblioteca di immagini della salute pubblica, Bwera, 26 giugno 2019. L’immagine non rappresenta la prova del 2026.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews