Manama ha emesso una nota di protesta a Hadi Hashem dopo un incontro a sostegno dei religiosi del Bahrain a Beirut. Il Ministero degli Esteri libanese dice che il governo non ha organizzato o sponsorizzato l’incontro.

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Manama ha emesso una nota di protesta a Hadi Hashem dopo un incontro a sostegno dei religiosi del Bahrain a Beirut. Il Ministero degli Esteri libanese dice che il governo non ha organizzato o sponsorizzato l’incontro.

Il Ministero degli Affari Esteri del Bahrain ha convocato sabato 28 novembre l’ambasciatore libanese a Manama, Hadi Hashem. Il direttore generale delle relazioni bilaterali, Abdallah bin Ali Al Khalifa, gli ha dato una nota ufficiale di protesta. Il ministero sostiene che un incontro tenutosi giovedì nella periferia meridionale di Beirut ha provocato false accuse e osservazioni offensive contro il regno e la sua giustizia.

Incontro per sostenere i religiosi del Bahrain

L’incontro del 26 novembre si è svolto nella sala Al-Jinan, sulla strada per l’aeroporto di Beirut. Seminari religiosi e organizzazioni libanesi si erano organizzati in solidarietà con i religiosi sciiti in Bahrain. Gli oratori hanno denunciato le loro convinzioni. Il ministero del Bahrein considerava queste dichiarazioni come interferenze negli affari del regno e chiedeva alle autorità libanesi di prendere misure per prevenire il ripetersi di tali incontri.

Il governo libanese dice che non ha partecipato all’incontro

Il Ministero degli Affari Esteri libanese ha condannato il Bahrain e le sue istituzioni giudiziarie sabato. Egli ha affermato che le dichiarazioni fatte alla riunione non hanno commesso lo Stato libanese. Secondo la sua dichiarazione, il governo non ha né chiamato né partecipato all’incontro né fornito sponsorizzazione.

La diplomazia libanese ha ricordato che la dichiarazione ministeriale del governo ha esortato il Libano a non servire da forum per attacchi contro gli Stati arabi o amichevoli. Manama, da parte sua, ha riaffermato il suo impegno nei confronti delle relazioni bilaterali. Il comunicato stampa libanese non annuncia alcuna azione contro gli organizzatori.

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