Gleizes: la mobilitazione continua dopo 500 giorni

La mobilitazione per Christophe Gleizes continua dopo i 500 giorni di carcere dell’11 novembre. A Lille, i parenti e i difensori della stampa si sono incontrati venerdì. Parigi conferma una visita consolare e mantiene le sue procedure, mentre la famiglia chiede un perdono presidenziale per il giornalista detenuto.

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La mobilitazione per Christophe Gleizes continuò venerdì 13 novembre 2026 a Lille, due giorni dopo i 500 giorni di prigionia del giornalista sportivo francese in Algeria. La Graduate School of Journalism ha organizzato una riunione e un incontro con i membri del suo entourage e Reporters senza frontiere. I suoi parenti chiedono sempre un perdono dal presidente algerino Abdelmadjid Tebboune.

Il caso rimane seguito anche dalla diplomazia francese. L’11 novembre, il ministro delegato europeo Benjamin Haddad ha riferito che una visita consolare ha avuto luogo la settimana precedente. Ha riaffermato l’impegno di Parigi per ottenere il rilascio del giornalista, senza annunciare una scadenza.

Una rinnovata mobilitazione a Lille

Nel corso del YES di Lille, il giorno del 13 novembre ha incluso la distribuzione di un banner nella corte dell’istituzione. Nel Grand Amphi si è tenuto un incontro con Antoine Bernard, direttore di Advocacy and Assistance of Reporters Without Borders, Pierre de la Saussay, amico d’infanzia di Christophe Gleizes, e Juliette Faure, membro della sua famiglia e professore di scienze politiche.

La scuola ha presentato questa iniziativa come sostegno al giornalista e alla libertà di informazione. Si estende una campagna che coinvolge l’entourage di Gleizes, organizzazioni professionali e il mondo del calcio.

Grazia presidenziale nel cuore della domanda

Christophe Gleizes, 37 anni, è stato arrestato in Algeria nel maggio 2024 mentre stava facendo un rapporto. Sentato a sette anni di carcere dalla corte Tizi-Ouzou, in particolare per « apologia del terrorismo », è stato imprigionato dal 29 giugno 2025. I 500 giorni commemorati l’11 novembre corrispondono a questa incarcerazione, dopo il suo arresto.

Sua madre, Sylvie Godard, e suo suo suocero, Francis Godard, hanno fatto perdonare la loro richiesta centrale. In un comunicato stampa comune il 16 ottobre, l’Unione Nazionale dei Giornalisti, Reporter Senza Frontiere e le federazioni internazionali ed europee dei giornalisti hanno indicato che i rimedi giudiziari sono stati esauriti. Queste organizzazioni sfidano le accuse e chiedono il suo rilascio.

Parigi invochi continua mobilitazione diplomatica

Benjamin Haddad descrisse la detenzione come arbitraria e ingiustificabile. Alla domanda dell’11 novembre sullo stato del commercio con Algeri, non ha dettagliato le discussioni. Tuttavia, ha menzionato la mobilitazione del presidente della Repubblica, del ministro degli affari esteri e delle parti europee.

La visita consolare prevista era destinata a garantire la salute del detenuto. Il ministro ha anche sottolineato l’utilità del sostegno pubblico in Francia e all’estero. Non ha annunciato alcun accordo di rilascio o decisione di perdono.

Per segnare i 500 giorni, Reporters Without Borders ha organizzato una campagna intorno a un gioco di solidarietà a Parigi l’11 novembre, con il sostegno del comune e la partecipazione annunciata di ex giornalisti internazionali e figure culturali. La mobilitazione di Lille dà una nuova tappa a questa campagna, il cui obiettivo rimane il ritorno di Christophe Gleizes ai suoi parenti.

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