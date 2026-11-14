Germania: AfD vuole bloccare la naturalizzazione

Il Bundestag ha fatto riferimento alla commissione per la naturalizzazione dei rifugiati e dei beneficiari della protezione temporanea. Il partito ha richiesto una moratoria e una modifica del calcolo del soggiorno. Non sono state adottate modifiche legislative: le attuali condizioni continuano a disciplinare le domande.

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AfD vuole impedire ai rifugiati e ai beneficiari di una protezione temporanea di ottenere la cittadinanza tedesca. Il Bundestag ha discusso la sua proposta venerdì 13 novembre 2026, e poi l’ha rinviata alle commissioni, sotto la responsabilità dell’Interno. Questo voto procedurale non modifica le condizioni di naturalizzazione.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. Il gruppo di estrema destra vuole anche sospendere immediatamente la considerazione delle domande da parte di persone che sono state concesse, o sono state concesse, lo stato di protezione temporanea.

Un blocco sui file rivendicati da AfD

Il regime proposto riguarda sia le domande attuali che il calcolo della durata del soggiorno. L’AfD spera che gli anni trascorsi in Germania sotto protezione temporanea non conteranno più la durata del soggiorno prima della naturalizzazione. Il testo prevede anche disposizioni transitorie o periodi di blocco per i procedimenti già avviati.

Gli autori sostengono una visione del rifugio incentrata sul ritorno nel paese di origine. Hanno chiesto lo sviluppo di aiuti di ritorno e di reintegrazione, in particolare per gli ucraini, e per la priorità da dare a casi di partenza su quelli di naturalizzazione nelle amministrazioni locali. Un rapporto governativo sarebbe stato presentato dopo sei mesi e annualmente.

La legge attuale distingue residenza e nazionalità

La legislazione tedesca non dà automaticamente la nazionalità a una persona protetta. L’articolo 10 della legge sulla nazionalità richiede, tra l’altro, cinque anni di residenza abituale legale, identità e nazionalità stabili e un permesso di soggiorno idoneo. Il permesso di protezione temporanea rilasciato ai sensi della sezione 24 della legge sulla residenza non è uno dei motivi per questa naturalizzazione legale.

La durata della presenza e la natura della sicurezza tenuta al momento dell’applicazione sono quindi due criteri distinti. Aggiunge i requisiti linguistici, la conoscenza dell’ordine giuridico e sociale tedesco, l’adesione ai principi democratici e, salvo eccezioni, l’autonomia finanziaria. Il livello di lingua generalmente richiesto è B1.

Il governo federale ricorda anche che il percorso accelerato per la naturalizzazione dopo tre anni è stato rimosso. La durata ordinaria rimane cinque anni quando le altre condizioni sono soddisfatte. La proposta AfD si svolge così in un quadro già riformato, non in un regime di naturalizzazione automatica.

Commissione per gli affari interni

La seduta del 13 novembre ha aperto la considerazione parlamentare della proposta. Dopo una discussione di mezz’ora, il Bundestag ha affidato la sua continuazione alle commissioni. Né il divieto dell’AfD né la sua moratoria sono stati adottati in questa sessione.

Per i candidati, la distinzione è concreta: il rinvio in commissione non sospende il loro caso e non sostituisce la legge esistente. Un possibile cambiamento delle condizioni di naturalizzazione richiederebbe un cambiamento legislativo, con un testo che definisce la sua portata e l’entrata in vigore.

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