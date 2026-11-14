A Saida, Tom Young dipinge la memoria del Sud

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A Saida, un dipinto di Tom Young riunisce due immagini di Yarun: la località prima dei bombardamenti e ciò che è diventato dopo. Una moschea e una chiesa richiamano una vita comune che l’artista sapeva per aver osservato e dipinto. Questa opera appartiene a « Ranin », la mostra inaugurata il 30 ottobre 2026 ad Hammam al-Jadid, nel centro storico.

I luoghi distrutti e le vite che hanno riparato

Organizzato dalla Fondazione Sharqi per lo sviluppo culturale e l’innovazione, il corso riunisce più di quindici nuovi dipinti. Il sud appare attraverso i suoi villaggi, terreni agricoli e patrimonio, tra cui i resti romani del castello di Tiro e Beaufort.

Le tabelle si riferiscono anche a scuole e soccorsi: un autobus scolastico distrutto, edifici danneggiati e lavoratori di primo soccorso al lavoro. Nelle sue dichiarazioni pubbliche, Young presenta la pittura come un modo per avvicinarsi al trauma e preservare la memoria, non come un inventario completo dei danni.

Un ritratto rende omaggio al giornalista Amal Khalil, che il pittore conosceva e che aveva frequentato l’hammam. La mostra combina così la memoria delle persone con quella dei luoghi.

Un vecchio hammam trasformato spazio culturale

Il quadro estende questo dialogo. Le opere occupano l’ex stanza calda, conosciuta come il « Beit al-Nar ». Il suo tetto fu danneggiato durante la guerra del 1982. La memoria della violenza non è quindi solo sul web: appartiene anche alla storia dell’edificio.

Ranin fa parte del progetto « Revival », lanciato nell’ottobre 2020. La mostra iniziale si basava sui ricordi degli ex abitanti che raccontavano le loro visite all’hammam. Queste storie hanno contribuito a ripristinare una socievolezza le cui fotografie erano rare.

Sei anni di riappropriazione

Il restauro ha mobilitato tecniche tradizionali, con calce e argilla piuttosto che cemento, sotto la supervisione di Omar Haidar. La sede ha poi ospitato concerti, incontri e attività artistiche.

Per il presidente Sharqi Said Bacho, questa nuova mostra segna sei anni di attività culturale nell’hammam. L’apertura includeva il breve documentario di Tony Khoury « Revival Continues », dedicato al viaggio del sito. La nuova serie di Young continua questa storia spostando lo sguardo verso i villaggi del Sud e i ricordi dei loro abitanti.

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