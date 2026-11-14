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Prezzo del motore in Libano: perché esplode

In Libano, il prezzo del « motore », il generatore di quartiere, esplose. Perche’?

kWh: da 30 244 a 52 840 sterline tra febbraio e settembre, cioè +75 %

🧾 Facture type (150 kWh, 5 A) : d’environ 55 à 93 dollars, selon un calcul Libnanews

Il diesel da 20 litri può: da 1,4 a 2,7 milioni di sterline, quasi doppio

🌍 Guerre régionale, détroit d’Ormuz perturbé, plus aucune subvention depuis 2022

Un tasso mensile fissato dal Ministero dell’Energia basato sui prezzi diesel

🔌 Courant de l’État : environ 4 h par jour en juillet, contre 7 à 9 h en février

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