14 novembre 2026
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Prezzo del motore in Libano: perché esplode

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Prezzo del motore in Libano: perché esplode

In Libano, il prezzo del « motore », il generatore di quartiere, esplose. Perche’?

kWh: da 30 244 a 52 840 sterline tra febbraio e settembre, cioè +75 %
🧾 Facture type (150 kWh, 5 A) : d’environ 55 à 93 dollars, selon un calcul Libnanews
Il diesel da 20 litri può: da 1,4 a 2,7 milioni di sterline, quasi doppio
🌍 Guerre régionale, détroit d’Ormuz perturbé, plus aucune subvention depuis 2022
Un tasso mensile fissato dal Ministero dell’Energia basato sui prezzi diesel
🔌 Courant de l’État : environ 4 h par jour en juillet, contre 7 à 9 h en février

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