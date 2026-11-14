Ungheria: Milioni sequestrati nel caso Seszták

In Ungheria, gli investigatori hanno sequestrato miliardi di forti, euro e dollari nel caso contro l’ex ministro Miklós Seszták. La ricerca del 12 e 13 novembre ha riguardato Budapest e tre contee. KDNP ora gli chiede di restituire il suo mandato. La sua difesa sottolinea che il rilascio ufficiale non attribuisce il denaro al suo cliente. I sospetti di appalti pubblici rimangono sotto indagine e non costituiscono una condanna penale.

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Specie sepolta in foreste, nascosta negli edifici e custodita in sicurezza: il caso Seszták in Ungheria ha assunto una nuova dimensione. Il 13 novembre 2026, il National Asset Recovery and Protection Office, il NVVH, annunciò un importante sequestro. Il giorno dopo, il leader del gruppo parlamentare democratico cristiano ha chiesto all’ex ministro di restituire il suo mandato. I suoi concorsi di difesa che gli importi recuperati possono essere attribuiti.

Due temporalità devono essere distinte. La ricerca si è svolta il 12 e 13 novembre. Il comunicato ufficiale è stato rilasciato venerdì sera alle 20:14 ora di Budapest. Le reazioni politiche e quelle dell’avvocato sono intervenute sabato 14 novembre. La scoperta previene quindi gli appelli alle dimissioni che gli hanno dato un nuovo ambito politico.

Il caso Seszták in Ungheria: tre valute sequestrate

Il NVVH dettaglia gli importi, senza ridurli ad una conversione approssimata: 5.071.632,000 forints, 2.658,350 euro e 1.257.100 dollari USA. Le operazioni hanno coinvolto Budapest e le contee di Pest, Békés e Nógrád.

Secondo l’Ufficio, gli investigatori hanno trovato i biglietti in diversi tipi di cache. Una parte e’ stata sepolta nella foresta. Altri importi sono stati in edifici agricoli, magazzini e un edificio residenziale. La ricerca ha anche portato ad una cassaforte di alto valore in un luogo nascosto.

Il comunicato afferma che gli agenti hanno depositato il denaro nel Tesoro ungherese il 13 novembre. Ha ringraziato la polizia, il National Bureau of Investigation, l’amministrazione fiscale e il Tesoro per il loro aiuto. Questo annuncio descrive un’operazione di sequestro nei procedimenti penali. Non costituisce una decisione giudiziaria che stabilisce chi possiede ogni somma.

Concorso del consiglio di amministrazione

Questa distinzione è al centro della risposta di Gábor Papp, l’avvocato di Miklós Seszták. In una dichiarazione pubblicata sabato mattina dalla stampa ungherese, egli sottolinea che il comunicato stampa non presenta contanti come proprietà del suo cliente. Annuncia solo azioni investigative in un caso che porta il suo nome.

Il Consiglio ricorda che il procedimento riguarda diversi sospetti. Egli desiderava consultare i documenti relativi alle ultime operazioni e precisava che non erano ancora disponibili a lui. Invoca anche il segreto professionale per non sviluppare alcuni elementi. Miklós Seszták sfida i reati contro di lui.

Il sequestro e il suo contesto procedurale sono così documentati dall’autorità competente. L’origine dei fondi, la loro destinazione e il loro attaccamento individuale rimangono questioni giudiziarie. Presentare queste specie come un arricchimento personale permanentemente stabilito dell’ex ministro supererebbe le informazioni pubblicate.

I sospetti sugli appalti pubblici

Miklós Seszták è stato Ministro dello Sviluppo Nazionale da giugno 2014 a maggio 2018. L’Ufficio del Pubblico Procuratore ricorda che il suo portafoglio includeva la supervisione del Responsabile del Patrimonio dello Stato, del MNV e delle responsabilità nei trasporti. Il MNV ha esercitato i diritti del proprietario sulla società di trasporto Volánbusz.

In un comunicato stampa del 22 settembre 2026, l’ufficio del procuratore espone i suoi sospetti. L’ex Ministro e il Direttore Generale di MNV hanno ricevuto, attraverso un intermediario, oltre 11 miliardi di prototipi di prestazioni sleali tra il 2015 e il 2018. I presunti pagamenti sono correlati alle società in relazione contrattuale con Volánbusz.

L’Ufficio del Pubblico Procuratore descrive anche una sezione riguardante i progetti di opere pubbliche. Un gruppo di costruzione avrebbe proposto di pagare il 10% del prezzo di ogni contratto al ministro attraverso un intermediario. Cita oltre un miliardo di forints di vantaggi ingiusti in questo componente, così come circa 270 milioni di piscine e progetti di palestra. Queste sono accuse di investigatori, non fatti stabiliti da una condanna.

KDNP chiede la partenza del deputato

Sabato, Bence Retvári, leader del gruppo parlamentare del Partito popolare cristiano-democratico, KDNP, ha chiesto a Miklós Seszták di restituire il suo mandato. Il sito del partito ha rinviato questa chiamata il 14 novembre alle 12:57 ora locale. Il leader democratico cristiano chiede anche che il deputato si spieghi alle autorità.

Nel pomeriggio, Csaba Latorcai, Vicepresidente esecutivo di KDNP, ha annunciato di aver chiesto l’apertura di procedimenti disciplinari ed etici. Ha anche richiesto la sospensione dell’adesione di Miklós Seszták durante questa procedura. Queste misure, riportate da diversi media ungheresi, non devono essere confuse con un’effettiva rinuncia al Parlamento o una definitiva esclusione.

Le reazioni del partito alleato a Fidesz aggiungono ad una procedura che è già iniziata per diverse settimane. Il 28 settembre il Parlamento ha revocato l’immunità di Miklós Seszták. Un giudice ordinò la sua detenzione il 30 settembre e lo estese il 28 ottobre fino al 30 gennaio 2027. La difesa aveva richiesto il rilascio o una misura di sorveglianza della casa.

La scoperta delle specie ora alimenta sia l’indagine che le richieste di ritiro politico. In questa fase, gli appelli di KDNP non sostituiscono la decisione personale del deputato sul suo mandato o controlli giudiziari dei fondi presi.

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