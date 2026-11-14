Giordania: quale garanzia del 30% del contingente comunale

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La Giordania sta preparando le prossime elezioni comunali con una maggiore soglia di rappresentanza delle donne: almeno il 30 per cento dei membri del consiglio, rispetto al 25 per cento nelle precedenti elezioni. Ma questa cifra non descrive un risultato elettorale già acquisito o una quota di sindaci femminili. La legge del governo locale del 2026 combina il voto e, se non soddisfa la soglia richiesta, un meccanismo di nomina ministeriale. È questa articolazione che determinerà la composizione effettiva delle assemblee.

Un calendario annunciato, non ancora una data di voto

Il Consiglio dei ministri ha adottato, nella sessione dell’8 novembre 2026, i regolamenti che organizzano i consigli comunali. Il suo comunicato pubblicato il giorno seguente pone questa decisione in preparazione alle elezioni previste per la prima metà del 2027. Questa finestra da sola non è il giorno delle elezioni.

Lo schema comprende 104 comuni. Il governo menziona quattro nuove comunità: Bani Ubayd, Ghor al-Mazraa, Juraynah e Rajm al-Shami. Il regolamento specifica il quadro per l’organizzazione dei consigli sulla scia dell’atto n. 16 del 2026, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 10 settembre.

La distinzione tra i passi è importante. Il 28 ottobre, il governo ha approvato le ragioni per le proposte di regolamento per ulteriori considerazioni. L’8 novembre è stato adottato dal Consiglio dei ministri. Per presentare il primo di questi annunci come il completamento della procedura avrebbe quindi anticipato la seguente decisione.

Che cosa garantisce realmente la soglia del 30%

La sezione 65 a) della legge dà al ministro competente il potere di nominare le donne ai consigli comunali in modo che la loro proporzione raggiunga almeno il 30 per cento dei membri quando le elezioni non hanno avuto successo. La disposizione è quindi concepita come garanzia minima di composizione, non come controsoffitto che vieta alle donne di guadagnare più posti.

Questa percentuale deve essere distinta anche dalla percentuale dei candidati. Un obbligo a bordo dei membri non è misurato nello stesso modo di norma sulle applicazioni. Il risultato da verificare sarà quello della composizione finale di ogni assemblea, dopo aver applicato i meccanismi previsti nei testi.

Un’altra distinzione è che l’articolo si riferisce ai membri dei consigli comunali. Non riserva il 30 per cento dell’ufficio di sindaco alle donne. Il metodo di elezione del presidente del consiglio e le garanzie di rappresentanza nell’assemblea rispondono a due diverse domande. Confondarli porterebbe a una ridistribuzione delle responsabilità esecutive che non sono previste in questo articolo da solo.

Sedili e responsabilità da non confondere

Il cambiamento digitale fa parte di una più ampia riorganizzazione del governo locale. La legge distingue il consiglio comunale eletto dall’esecutivo comunale. L’articolo 63 della legge stabilisce, tra l’altro, i requisiti di complementarietà tra questi due elementi, per la prevenzione dei conflitti di interesse, per la trasparenza amministrativa e finanziaria e per la continuità dei servizi agli abitanti.

Questa architettura dà concretezza al dibattito sulla rappresentazione. Entrare in un consiglio non significa gestire i servizi comunali da soli. L’obiettivo è quello di partecipare a un istituto il cui lavoro coinvolge funzionari amministrativi, procedure di bilancio e supervisione ministeriale.

L’articolo 64 prevede poteri di controllo e di controllo dei comuni e dei loro consigli. Ha anche menzionato un’unità per rafforzare la capacità dei membri del consiglio e dei dipendenti municipali, in coordinamento con l’Accademia Jordaniana di Pubblica Amministrazione. La formazione dei rappresentanti eletti appartiene quindi al sistema legale, al di là del calcolo dei posti da soli.

Il ruolo del ministero rimane cruciale

Il Ministro non solo interviene nell’aggiunta della rappresentanza femminile. L’articolo 65 gli conferisce anche poteri in materia di classificazione dei comuni sulla base di statistiche ufficiali e di talune decisioni di organizzazione territoriale. Il testo riguarda anche importanti operazioni municipali, compresi accordi, attività e impegni finanziari.

L’aumento della quota non dovrebbe quindi essere letto come trasferimento generale di poteri dallo stato centrale alle comunità. Esso modifica la garanzia della partecipazione delle donne ai consigli che rimangono parte di un sistema di controllo amministrativo. Le due dimensioni possono evolversi separatamente: la composizione dell’assemblea, da un lato, e l’estensione del suo margine di decisione, dall’altro.

Per valutare l’attuazione della riforma, tre elementi saranno decisivi: i risultati delle elezioni, il numero possibile di appuntamenti complementari e l’effettiva divisione delle responsabilità nei consigli. In questa fase, la soglia legale è stabilita e la preparazione normativa è avanzata. Il numero di donne che assumono le varie funzioni non può essere dedotto prima delle elezioni e della costituzione delle nuove assemblee.

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