Giappone: Un terremoto di magnitudo 5.7 feriti

Un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito il Giappone centrale domenica 8 novembre, con un forte tremore a Chita, Prefettura di Aichi. Sono stati segnalati infortuni, finestre rotte e disturbi ferroviari. L’Agenzia Meteorologica Giapponese non segnala un rischio di tsunami per questo evento. Richiede una maggiore vigilanza di fronte a nuovi urti, pietre cadenti e piogge su terreni fragili. Le autorità locali continuano la loro valutazione dei danni e dell’impatto umano.

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Un terremoto di magnitudo 5.7 colpito ad ovest della Prefettura di Shizuoka, in Giappone centrale, domenica 8 novembre 2026 al 0104 ora locale. Lo shock ha causato lesioni e danni di proprietà in diverse città. L’Agenzia Meteorologica Giapponese invita le persone nei settori più colpiti a rimanere vigili per una settimana.

Terremoto in Giappone: un forte tremante a Chita

Il JMA pone il camino 41 chilometri di profondità, dopo una stima iniziale di circa 40 chilometri. Mantiene una magnitudo provvisoria di 5.7. A Chita, vicino ad Aichi, l’intensità raggiunse il livello « upper 5 » della scala giapponese. Questa figura descrive lo scuotimento locale, non la grandezza del terremoto.

L’Agenzia non ha identificato un rischio di tsunami associato a questo evento. La vibrazione ha interessato gran parte del centro dell’arcipelago. La stampa giapponese riporta le vetrine rotte e le merci che cadono dagli scaffali. Le immagini mostrano libri sparsi in una libreria.

Un equilibrio umano ancora provvisorio

Almeno 22 persone sono state ferite, secondo i rapporti dei media disponibili la domenica. Diversi feriti si sono verificati durante le cadute, comprese le evacuazioni. Questo bilancio rimane provvisorio e non costituisce una dichiarazione di rilievo nazionale definitiva.

Lo scuotimento ha portato anche a precauzioni nel trasporto. I treni ad alta velocità Shinkansen operavano a una velocità ridotta nei settori interessati, secondo un’agenzia di stampa. Lo scopo di questa misura è quello di limitare i rischi prima di garantire la condizione di traccia.

Nella Prefettura di Aichi, le autorità hanno riunito la loro unità di gestione dei disastri domenica alle ore 10. Le comunità vicine hanno anche pubblicato questioni. Queste valutazioni locali dovrebbero chiarire l’entità del danno al di là delle prime immagini trasmesse durante la notte.

Maggiore vigilanza su piste fragili

Le autorità meteorologiche segnalano un aumento del rischio di caduta della roccia e collasso della pendenza. Raccomangono particolare attenzione a nuove agitazioni e pioggia. I primi due o tre giorni costituiscono un periodo di maggiore vigilanza.

Il JMA ha anche annunciato un abbassamento temporaneo delle soglie che innescano alcuni avvisi relativi alle frane nei comuni Aichi fortemente scossi. Il suolo fragile può diventare pericoloso con meno precipitazioni che normale.

La casa è nella zona prevista per un terremoto nella fossa di Nankai. Tuttavia, l’Agenzia ritiene che questo evento non indichi alcun particolare cambiamento nel blocco tra le piastre. Continua a monitorare l’attività sismica e la deformazione del suolo.

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