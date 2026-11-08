Ucraina: 600.000 abitanti senza potere

Più di 600.000 abitanti della regione di Dnipropetrovsk sono stati privati di elettricità dopo un attacco russo alla notte del 7-8 novembre, secondo DTEK. A Dnipro, metropolitana, tram e filobus sono stati sospesi. Gli ospedali funzionano sui generatori mentre i team tecnici cercano di ripristinare l’infrastruttura critica. Gli attacchi ripetuti complicano le riparazioni. I tagli di emergenza rimangono in vigore e nessun programma di recupero completo è stato annunciato per le aree colpite.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Più di 600.000 abitanti della regione ucraina di Dnipropetrovsk sono stati privati di elettricità dopo un attacco russo alla notte del 7-8 novembre 2026, secondo Energyian DTEK. Domenica mattina, il trasporto elettrico di Dnipro è stato fermato e gli ospedali stavano inclinando sui generatori. Le riparazioni rimangono soggette a ulteriori scioperi.

Strutture danneggiate in Ucraina orientale

DTEK indica che durante la notte sono stati colpiti importanti impianti energetici. L’azienda cita i distretti di Pavlohrad, Samara, Kamianske e Dnipro, così come la città di Dnipro stesso, tra i settori del potere privato. La sua cifra di oltre 600.000 abitanti riguarda quindi parte della regione, non l’unico capitale regionale.

Il capo dell’amministrazione militare regionale, Oleksandr Hanzha, menziona più di 600.000 utenti e comprende anche il distretto di Synelnykove nelle aree colpite. I due annunci non utilizzano esattamente la stessa unità: non convertono questo bilancio in un numero specifico di famiglie.

I team tecnici stanno lavorando per ripristinare il cibo. Tuttavia, DTEK sottolinea che gli attacchi ripetuti complicano i loro interventi. L’azienda dà priorità alle infrastrutture critiche, senza annunciare un’ora di ritorno alla normalità per tutti gli abitanti.

Metropolitana, tram e filobus alla fermata

A Dnipro, la rottura ha interrotto direttamente i movimenti del mattino della domenica. Il dipartimento di trasporto municipale ha annunciato la sospensione di tutte le linee di tram e filobus: le stazioni che forniscono la loro rete di trazione erano senza elettricità.

I treni della metropolitana hanno anche smesso di funzionare a seguito di un taglio di potenza. Tuttavia, le stazioni rimangono aperte come rifugi, secondo la stessa amministrazione. La cessazione del servizio di trasporto non significa quindi la loro chiusura a persone che cercano protezione durante un avviso.

Oleksandr Hanzha ha annunciato il passaggio di ospedali e altre strutture essenziali su generatori. Ha anche invitato i residenti che hanno ancora il potere di ridurre il loro consumo al fine di limitare la pressione sulla rete.

Taglie di emergenza senza ore garantite

DTEK ha confermato domenica mattina il mantenimento di tagli di emergenza nella città di Dnipro, ma anche a Kiev e la sua regione. In questo schema, i soliti programmi di scarico non si applicano. Queste restrizioni non devono essere confuse con i tagli rotanti annunciati in anticipo.

Il crollo avvenne dopo gli scioperi del 7 novembre sulla rete energetica intorno a Kiev. DTEK ha spiegato che i danni alle sostazioni hanno ridotto la quantità di energia elettrica che potrebbe essere trasferita dalle centrali nucleari alle aree di consumo. Una centrale elettrica in grado di produrre non è quindi sufficiente a fornire energia quando le strutture di trasporto sono danneggiate.

In Dnipropetrovsk, il numero di utenti effettivamente ricaricato e la durata delle interruzioni rimangono da determinare. Gli annunci di domenica mattina descrivono una valutazione provvisoria, che probabilmente si evolve con le riparazioni e la situazione di sicurezza.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews