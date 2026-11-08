Israele può vivere senza aiuti finanziari statunitensi?

Israele ha le risorse economiche per prendere in considerazione la sostituzione delle donazioni militari statunitensi. Ma questa transizione costerebbe contribuenti, spese civili e debiti. L’autofinanziamento non si occuperebbe anche della dipendenza da aerei, parti e autorizzazioni americane. Tra soppressione delle sovvenzioni, restrizioni alle consegne e ritiro strategico, tre scenari devono essere distinti per misurare le reali conseguenze di un cambiamento del rapporto tra Washington e Tel Aviv oggi.

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Israele potrebbe assorbire la scomparsa delle donazioni militari statunitensi, ma il finanziamento della sua difesa avrebbe posto più sulle proprie risorse. Questa capacità non significa che l’operazione sarebbe indolore o che il paese potrebbe rapidamente sostituire attrezzature, parti e servizi americani. La questione decisiva è la natura del ritiro proposto: smettere di pagare, smettere di vendere o sfidare un rapporto strategico.

L’annuncio fatto da Donald Trump il 3 novembre ha rinnovato questo dibattito. Il presidente degli Stati Uniti ha detto che voleva porre fine all’aiuto annuale dal 2027, mentre persegue le vendite di armi. Le disposizioni di bilancio e contrattuali per questa transizione restano da stabilire. Una dichiarazione politica non è sufficiente a dichiarare la cancellazione di stanziamenti, pagamenti o impegni esistenti.

Chiedere se Israele può « superare » senza questo aiuto mescola così diversi problemi. Uno Stato può finanziare più spese da solo pur rimanendo dipendente da un fornitore. Può anche conservare il suo arsenale al costo dei sacrifici in altre aree. Per misurare l’impatto potenziale della decisione degli Stati Uniti, la capacità di pagare, la disponibilità materiale e il sostegno politico devono essere esaminati separatamente.

Uno sforzo inferiore a un punto del PIL

La busta di riferimento regolare ammonta a 3,8 miliardi di dollari all’anno: 3,3 miliardi di finanziamenti militari e 500 milioni di dollari per programmi missilistici. Non costituisce una sovvenzione generale per tutti i servizi pubblici israeliani. L’aiuto economico bilaterale tradizionale è stato gradualmente eliminato, mentre il sostegno contemporaneo si è concentrato sulla difesa.

Secondo i dati della Banca Mondiale, il PIL israeliano si attesta a 610.78 miliardi di dollari nel 2025. Rispetto a questa base, gli aiuti ordinari rappresentano circa lo 0,62% del prodotto interno lordo. Questa proporzione permette di escludere l’immagine di un’economia le cui risorse si basano principalmente sul pagamento degli Stati Uniti. Non ci permette di determinare quale aumento fiscale o quale spesa ridurre.

Il PIL misura la produzione annuale, non rimborsabili entrate nei fondi statali. La sostituzione di una sovvenzione per gli appalti militari richiede la mobilitazione di una parte aggiuntiva delle risorse nazionali. L’importo può essere economicamente sopportabile mentre diventa politicamente difficile da assegnare. Una spesa sostenibile per il paese nel suo insieme non è necessariamente la stessa per ogni famiglia.

Una difesa già ampiamente finanziata da Israele

SIPRI stima le spese militari israeliane a 48,3 miliardi di dollari nel 2025. I 3,8 miliardi di aiuti ordinari corrispondono a circa il 7,9% di questo importo. Questa approssimazione dà un’idea dello sforzo aggiuntivo, ma non significa che gli Stati Uniti finanziano esattamente il 7,9% del bilancio militare israeliano.

Il metodo statistico utilizzato per i confronti internazionali rappresenta in linea di principio l’aiuto militare nelle spese del donatore, non nelle spese del destinatario. I programmi di bilancio, le consegne e il finanziamento eccezionale complicano ulteriormente la riconciliazione. Presentare un quoziente tra due importi come un’accurata ripartizione contabile creerebbe quindi una falsa accuratezza.

L’ordine di grandezza rimane illuminante: Israele sta già impegnando più risorse militari che il sostegno annuale ordinario. La sua scomparsa non sopporterà il finanziamento dell’intero esercito. Tuttavia, potrebbe avere un impatto significativo su alcuni acquisti concentrati in dollari, anche se il suo peso sembra essere limitato quando è legato a tutte le spese, compresi gli stipendi e le operazioni.

Taxpayer diventa primo arbitro

La prima risposta possibile sarebbe fiscale. Secondo la Banca d’Israele, nel 2025 erano entrate in vigore misure fiscali pari all’1,5 per cento del PIL. Questo precedente mostra che una significativa mobilitazione di bilancio è realizzabile. Ha anche ricordato che la popolazione era già stata coinvolta: che lo sforzo passato non costituiva una nuova riserva da cui trarre una seconda volta.

Una sostituzione delle donazioni richiederebbe chiarimenti su chi paga. Un aumento delle imposte sui consumi, una modifica dell’imposta sul reddito o una riduzione delle prestazioni fiscali non distribuiscono allo stesso modo l’onere. La scelta influenzerebbe anche l’accettabilità della transizione. Il dibattito sull’indipendenza finanziaria potrebbe diventare rapidamente un dibattito sugli standard di vita.

Ridurre le spese civili è un’altra opzione, ma c’è un costo differito. L’invio di un investimento può migliorare i conti di un anno senza migliorare la situazione a lungo termine. La questione in questione sarebbe poi quello che i programmi sono stati sacrificati, quanto erano utili e quanto tempo era il rinvio. Visualizzazione di un’economia contabile non è sufficiente per dimostrare il guadagno economico.

Borrower dà tempo senza cancellare il disegno di legge

Israele mantiene l’accesso ai mercati internazionali. Nel gennaio del 2026 fu completata una questione sovrana di 6 miliardi di dollari, diffusa su diverse maturità. Questo tipo di operazione mostra che si possono ottenere finanziamenti di diversi miliardi. Non garantisce le stesse condizioni per le questioni future o la capacità di debito illimitata.

Il debito sarebbe regolare una transizione, soprattutto se le esigenze di pagamento sono state concentrate in alcuni anni. Ma il finanziamento di una spesa ricorrente su nuovi prestiti su base sostenibile porta avanti i suoi costi. L’interesse viene aggiunto agli importi da rimborsare e riduce le risorse disponibili per altri scopi. Un programma di sostituzione credibile sarebbe quindi importante quanto l’importo del primo numero.

Le riserve di cambio esteri sono un altro elemento di forza: hanno raggiunto $237.773 miliardi alla fine di ottobre 2026, secondo la Banca d’Israele. Questo stock contribuisce alla resilienza finanziaria esterna. Tuttavia, non è un caso del Ministero della Difesa. La conversione di un indicatore di sicurezza monetaria in anni di acquisti militari finanziari darebbe una rappresentazione fuorviante del suo ruolo.

Crescita che non riempie tutti i caisse

La previsione della Banca d’Israele del 2026 ottobre descrive i conti pubblici tesi. Il disavanzo di bilancio previsto ha raggiunto il 4,4% del PIL nel 2026 e il 4,6% nel 2027. Il debito al PIL ufficiale aumenterebbe dal 68 per cento al 66,5 per cento. Queste cifre sono proiezioni, preparate in un contesto in cui il bilancio di difesa del 2027 rimane incerto.

Una seconda misura dà una lettura meno favorevole: escludendo la produzione fatta all’estero e registrata nel PIL israeliano, il rapporto debito raggiungerà il 70% entro il 2026 e il 70,5 per cento entro il 2027. Parte dell’aumento del PIL pertanto non corrisponde ad un aumento equivalente dell’attività interna o delle risorse fiscali. La crescita al di fuori della produzione esterna è prevista al 3,4% e quindi al 5,1%.

La questione del bilancio supera quindi l’unica sostituzione del finanziamento statunitense. Allo stesso tempo, il paese cerca di finanziare la sua sicurezza, investire in capacità produttiva e recuperare un percorso di debito più favorevole. Prendere ulteriori spese renderebbe questo arbitrato più difficile. Ciò non dimostra l’impossibilità di pagare, ma riduce il posto lasciato ad altre priorità.

Un’industria potente non produce tutto

L’industria della difesa israeliana ha notevoli capacità. Secondo il Ministero della Difesa israeliano, i nuovi contratti di esportazione firmati nel 2025 hanno raggiunto 19,2 miliardi di dollari, un record. I missili, i razzi e i sistemi di difesa aerea rappresentano il 29% del volume contrattuale; le apparecchiature di osservazione e optronic rappresentano il 22%. Questi risultati descrivono una forte specializzazione industriale.

Tuttavia, la loro interpretazione richiede due precauzioni. I contratti firmati non sono tutte le ricevute ricevute per l’anno. Anche il fatturato aziendale non è un fatturato di bilancio completamente disponibile. I produttori devono produrre, pagare i loro dipendenti, acquistare i loro componenti e consegnare i loro clienti. Pertanto, le esportazioni di armi non possono essere sottratti dal costo della difesa per calcolare il finanziamento nazionale netto.

Un ulteriore sviluppo della produzione locale potrebbe ridurre alcune dipendenze. Tuttavia, questa strategia richiederebbe investimenti prima che i suoi effetti possano essere realizzati. Esso dovrebbe mirare all’apparecchiatura che è realistico per la fabbricazione, i volumi necessari e i tempi di piombo per la capacità. L’autonomia industriale è costruita per programma; Non deriva automaticamente dal successo commerciale di altre categorie di attrezzature.

Il primo scenario è la sostituzione finanziaria

Nel caso dell’annuncio degli Stati Uniti più vicino, le sovvenzioni cesserebbero mentre le vendite e la cooperazione continuerebbero. Israele potrebbe continuare a usare le sue attrezzature e mettere nuovi ordini con più risorse domestiche. La modifica principale riguardava quindi l’assegnazione della fattura.

Una transizione graduale darebbe più tempo per regolare il bilancio. Una rapida interruzione richiederebbe scelte più mirate: mantenere gli acquisti prioritari, differire gli altri o accettare un aumento temporaneo del finanziamento del debito. Le conseguenze dipenderebbero anche dai pagamenti già coperti. Senza un programma consolidato, non vi è alcuna stima significativa per convertire l’importo annuale di riferimento in una fattura accurata per ogni anno successivo.

Questo scenario non giustifica una prognosi della scomparsa dello stato. Piuttosto, solleva una questione di politica pubblica: quale livello di spesa militare dovrebbe essere mantenuto, con quali prelievi e quali rinuncia? La risposta potrebbe variare tra uno sforzo di transizione temporaneo e un aumento permanente dell’onere nazionale.

Il secondo scenario riguarda le forniture

La situazione cambierebbe drasticamente se Washington limitasse anche consegne, parti o servizi. Secondo SIPRI, tutti gli aerei da combattimento israeliani attualmente in funzione sono di origine americana. Gli Stati Uniti hanno anche rappresentato il 68 per cento delle principali importazioni di armi di Israele tra il 2021 e il 2025, rispetto al 31 per cento per la Germania. Queste proporzioni misurano i trasferimenti di grandi attrezzature, non tutti gli acquisti militari.

In questo caso, trovare soldi non risolverebbe più tutta la difficoltà. Un dispositivo disponibile ha un valore operativo diverso da un dispositivo futuro ordinato da un altro fornitore. La sostituzione di una flotta richiede adattamenti, formazione e una nuova organizzazione di sostegno. I limiti di tempo potrebbero pesare tanto quanto il prezzo di acquisto.

Né sarebbe autofinanziamento rimuovere il quadro di esportazione degli Stati Uniti. Certi obblighi e restrizioni continuerebbero ad applicarsi alle vendite retribuite da fondi israeliani, anche se la loro portata varia a seconda delle modalità. La fine di una sovvenzione non è quindi un’autorizzazione generale per acquisire o utilizzare qualsiasi materiale. Le decisioni di Washington resteranno importanti dopo un cambio di stipendio.

Il terzo scenario riguarda il rapporto strategico

Un ritiro più ampio comprenderebbe la cooperazione militare e il sostegno diplomatico. Queste funzioni non possono essere valutate semplicemente aggiungendo un importo al bilancio. Nel Consiglio di Sicurezza, il veto americano del 18 settembre 2025 impedì l’adozione di un testo sul cessate il fuoco a Gaza, gli ostaggi e l’accesso umanitario, nonostante il sostegno degli altri quattordici membri. Questo sostegno è una decisione politica, senza alcun equivalente industriale direttamente acquistabile.

Tuttavia, sarebbe inappropriato dedurre la fine di questo sostegno dall’unico annuncio della donazione. Un cambiamento di finanziamento può accompagnare il mantenimento di relazioni strette. Al contrario, il deterioramento politico generale potrebbe produrre effetti che superano la spesa militare. L’analisi deve quindi considerare questi cambiamenti come ipotesi separate, non come passi inevitabili nello stesso processo.

Per il Libano e altri paesi della regione, questa distinzione conta. Il declino delle sovvenzioni non dimostra una riduzione immediata delle capacità israeliane, né un cambio automatico delle decisioni militari. Le autorizzazioni di vendita, la continuità di approvvigionamento e le posizioni diplomatiche forniranno una guida più concreta sull’evoluzione del rapporto.

Israele ha così i mezzi economici per prendere in considerazione la sostituzione dell’aiuto finanziario ordinario. Il costo sarebbe nato altrove nei suoi conti e nella sua società. D’altra parte, non vi è alcuna operazione di bilancio che può ricostruire istantaneamente tutte le capacità americane a cui il suo apparato militare è collegato. L’autonomia di pagamento sembra accessibile; l’autonomia strategica richiede una trasformazione molto più lunga, il cui prezzo non è solo di 3,8 miliardi all’anno.

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