Route du Rhum: Laperche vince e batte il record

Tom Laperche ha vinto la Route du Rhum 2026 a Ultim a bordo di SVR-Lazartigue, dalla sua prima partecipazione. L’organizzazione annuncia un periodo di 6 giorni, 13 ore, 27 minuti e 40 secondi, meglio del riferimento di Charles Caudrelier nel 2022. Una depressione tropicale e una diversione per assistere Armel Le Cléac Domenica mattina, Thomas Coville e Louis Burton hanno continuato il loro approccio a Pointe-à-Pitre, mentre la classifica finale è rimasta soggetta a decisioni della giuria.

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Tom Laperche ha vinto la Route du Rhum 2026 nella classe Ultim, dalla sua prima partecipazione. Il 29enne navigatore francese ha attraversato la linea a Pointe-à-Pitre, Guadalupa, a bordo di SVR-Lazartigue. L’organizzazione annuncia un periodo di 6 giorni, 13 ore, 27 minuti e 40 secondi, inferiore al record stabilito da Charles Caudrelier nel 2022.

L’arrivo è avvenuto sabato 7 novembre alle 22:31:40 in Guadalupa. Era domenica 8 novembre, alle 0231:40 UTC, cioè 0331 a Parigi e 0431 a Beirut. Questa discrepanza spiega che la stessa vittoria è datata sabato nelle Indie Occidentali e domenica in Europa.

Laperche riuscì a vincere il 2022 in una disputa tra Saint-Malo e Pointe-à-Pitre. Questa tredicesima edizione è stata di Brittany il 1 novembre. Il suo arrivo non pose fine alla gara per l’intera flotta: gli altri Ultimi continuarono la loro gara, così come i concorrenti delle altre categorie.

Route du Rhum: un riferimento abbassato di oltre sei ore

Il tempo annunciato dall’organizzatore migliora il marchio di Charles Caudrelier di 6 ore, 19 minuti e 45 secondi. Entro il 2022, lo skipper di Maxi Edmond de Rothschild aveva finito in 6 giorni, 19 ore, 47 minuti e 25 secondi. Questa performance aveva installato un riferimento sotto la settimana sul percorso tra Bretagna e Guadalupa.

Tuttavia, una distinzione dovrebbe essere fatta tra il momento dell’incrocio della linea, il tempo della gara comunicato e la classificazione dopo le decisioni della giuria. Il bollettino di arrivo di Laperche conserva una riserva della giuria. Un bonus riguarda anche la sua diversione per portare assistenza a Armel Le Cléac Behh. La tempistica qui è quella pubblicata dall’organizzazione; Non si applica alcuna correzione aggiuntiva.

La Route du Rhum rappresenta circa 3,543 miglia nautiche sulla sua distanza teorica. Le traiettorie effettivamente seguite sono più lunghe. Essi dipendono in particolare dal vento, dai sistemi meteorologici e dalle scelte stradali. Il record compara così i tempi sullo stesso evento, senza significato che i vincitori hanno soddisfatto le stesse condizioni.

Depressione tropicale nell’ultima parte del percorso

La fine della gara non consisteva in una finitura tranquilla nei venti commerciali. In una vacanza pubblicata dall’organizzazione il 6 novembre, Laperche ha descritto una depressione tropicale da negoziare prima delle Indie Occidentali. Grandi nuvole e passaggi ventosi complicano la sua progressione.

Lo skipper ha riferito l’insolita assenza di venti commerciali in questa zona. Stava pianificando una fine naturalmente con il vento da sud-ovest, vicino e trasferimenti a bordo. In questa configurazione, la nave deve salire al vento piuttosto che godere di un flusso regolare dal retro.

Questa transizione richiedeva anche un’attenta gestione del riposo. Laperche ha spiegato alla ricerca di opportunità di dormire nonostante i frequenti cambiamenti nelle condizioni. Il suo anticipo gli ha permesso di ridurre i rischi, ma non ha rimosso le manovre o la sorveglianza. La conservazione della barca e della lucidità rimase necessaria fino a Pointe-à-Pitre.

Una diversione per assistere Armel Le Cléac

L’attraversamento è stato segnato anche dalla cattura di Armel Le Cléac Lo skipper di Banque Populaire XI, che era tra gli avversari di Laperche, ha innescato il suo faro di disagio. Una nave da carico poi recuperata in buona salute, secondo le informazioni riportate sull’operazione di soccorso.

Laperche temporaneamente deviato a lui. Un aumento di un’ora e due minuti è stato annunciato per questa assistenza. Questo episodio deve rimanere diverso dal confronto delle prestazioni: il tempo trascorso in soccorso non è una scelta tattica per vincere la gara.

La classifica Ultim consultata la mattina di domenica cita tre abbandoni: Charles Caudrelier su Maxi Edmond de Rothschild, Anthony Marchand sull’attuale Ultim 4 e Armel Le Cléac Behh su Maxi Banque Populaire XI. Questi prelievi hanno profondamente alterato la concorrenza durante l’attraversamento.

Da Figaro a trimarano SVR-Lazartigue

Questa vittoria prolunga una progressione già documentata su diversi media. Laperche vinse il Solitaire du Figaro nel 2022. Si unì a MerConcept nel 2021 come coskipper di François Gabart sulla SVR-Lazartigue.

La sua formazione di ingegneria accompagna questo apprendistato tecnico. Il trimarano, lanciato nel 2021, è una macchina che ha conosciuto fin dai suoi primi anni. Il suo viaggio non è limitato a prendere il controllo di una barca per questo transatlantico. Fu costruito con la squadra che lo gestiva, insieme a Gabart e poi a Franck Cammas.

I risultati del 2025 avevano già confermato questo aumento di potere, con vittorie sulla Rolex Fastnet Race e il Transat Café L BehOr. Il successo personale a Pointe-à-Pitre aggiunge ora la Route du Rhum a questa lista.

Coville e Burton continuano il loro approccio

L’8 novembre alle 11 in Francia, Thomas Coville era secondo su Sodebo Ultim 3. La sua ultima posizione, a 1045, lo mise a 87,2 miglia dal traguardo. Louis Burton, su Armand Thiery, seguì in terza posizione, a 146.9 miglia dall’obiettivo.

Guirec Soldée, su LIAMM, e Alexia Barrier, su IDEC Sport – CIC, sono stati poi elencati. Queste posizioni descrivono un punteggio in mare, non un podio acquisito. I luoghi dietro Laperche rimasero confermati dalle traversate aeree a Pointe-à-Pitre.

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