Caccia illegale: reti e pesche alla vista

Le operazioni di caduta contro la caccia illegale in Libano mirano alla cattura di uccelli e attrezzature di attrazione. Ad Akkar, le Forze di Sicurezza Interna hanno annunciato il sequestro di 165 reti in ottobre. A Naameh, un intervento segnalato all’inizio di novembre riguardava la caccia notturna. Questi dossier hanno fatto luce sulla cooperazione tra agenti di polizia e organizzazioni specializzate, nonché sui divieti previsti dalla legge sulle reti, i proiettori e gli apparatus Reproduction Bird Crees.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Nette distribuite su terreni agricoli, registrazioni di canzoni di uccelli, proiettori per uscite notturne: operazioni contro la caccia illegale in Libano questo obiettivo autunnale sia attrezzature che tiratori. Due interventi documentati in ottobre e all’inizio di novembre 2026 mostrano come le Forze di Sicurezza Interna (ISF) stanno collaborando con organizzazioni specializzate per individuare queste strutture.

A Akkar, quasi 25.000 metri quadrati di reti

In un comunicato stampa del 20 ottobre, gli ISP hanno annunciato il sequestro di circa 165 reti in diverse proprietà agricole della pianura di Akkar. La loro area cumulativa era di circa 25.000 metri quadrati. Le informazioni ricevute dal Northern Investigation Detachment interessato catture in vendita.

Gli ufficiali hanno anche sequestrato quattro dispositivi di cattura, una batteria, tre altoparlanti e cavi elettrici. L’intervento ha mobilitato la cooperazione dell’unità anti-branching APU, del centro MECSHAP e dell’organizzazione internazionale CABS. Gli ISP hanno quindi aumentato il totale delle reti rimosse durante le operazioni nel Nord e Bekaa a circa 63.000 metri quadrati.

Queste aree descrivono materiale sequestrato, non un certo numero di uccelli salvati. Gli ISP indicano che hanno consegnato gli oggetti all’unità competente su istruzioni giudiziarie.

In Naameh, il reclamo documentato innesca l’intervento

MECSHAP ha segnalato un’altra operazione in una pubblicazione il 5 novembre. Nella regione di Naameh, la Mount Lebanon Investigation Unit ha mirato attività di caccia notturna. I cacciatori durevoli avevano presentato un reclamo documentato all’APU.

Secondo il centro, diverse persone sono state arrestate e i veicoli si sono fermati. Seizures includeva fucili, proiettori, generatori elettrici e dispositivi di allevamento di uccelli per attirarli. Il record non specifica il numero di persone interrogate.

Questo intervento ha associato gli ISP con il team APU-CABS. MECSHAP descrive il coordinamento con la Gendarmeria Command Operations Room e la ISP Public Relations Division. L’identificazione delle pratiche a terra precede così l’intervento della polizia.

Caccia illegale: il permesso non consente tutti i mezzi

La legge 580 del 25 febbraio 2004 vieta, tra l’altro, reti, trappole, proiettori e dispositivi elettrici utilizzati per la caccia. Proibisce anche registrazioni imitando le urla di uccelli o animali. Il divieto riguarda il loro uso, ma anche la loro vendita e l’esposizione.

Queste restrizioni sulle attrezzature aggiungono alle regole del calendario e delle specie. Il Ministro dell’Ambiente determina la stagione e i periodi autorizzati. Uccelli e animali selvatici non designati come animali da gioco autorizzati rimangono protetti durante tutto l’anno. Tenere una licenza non consente quindi l’uso di un dispositivo proibito.

Il testo prevede la confisca dell’arma utilizzata e, se necessario, la distruzione dei mezzi vietati, oltre alle sanzioni applicabili. Seizures ha annunciato che questo autunno è un passo nel processo: non sono validi solo per le decisioni giudiziarie finali contro gli arrestati.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews