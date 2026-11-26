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1941: Quando Catroux proclama l’indipendenza del Libano

Il 26 novembre 1941, Georges Catroux proclamò l’indipendenza del Libano a nome della Francia libera. Tre giorni dopo, de Gaulle ha confermato che il mandato è rimasto in vigore in legge. Torna a questa indipendenza proclamata prima di essere riconosciuta. Archivi: Australian War Memorial. Sintesi della voce e sottotitoli Libnanews.

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