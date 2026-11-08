Gaza: Khan Yunes ha colpito due morti

Due palestinesi, tra cui una donna, sono stati uccisi l’8 novembre 2026 ad ovest di Khan Yunes, secondo una fonte medica e il soccorso di Gaza. Un drone israeliano ha colpito un gruppo di persone vicino alle torri di Taiba. Sono riportati anche diversi infortuni. Civil Defence riferisce che hanno trasportato i corpi al complesso medico Nasser. Il numero preciso di vittime e le circostanze dettagliate del bombardamento rimangono da stabilire, in un territorio in cui il sollievo risponde anche alle conseguenze delle piogge.

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Due palestinesi, tra cui una donna, sono stati uccisi domenica 8 novembre 2026 in uno sciopero israeliano ad ovest di Khan Yunes. Una fonte medica citata da un’agenzia di stampa ha anche riferito diverse lesioni. Secondo questa testimonianza, un drone ha colpito un gruppo di persone vicino alle torri di Taiba nella striscia di Gaza meridionale.

Uno sciopero a Khan Yunes, vicino alle torri di Taiba

Localmente raccolto punti di informazioni per il bombardamento nella zona al-Mawasi, a ovest della città. L’ambulanza e i servizi di emergenza a Gaza hanno riferito due morti e feriti. Questo è in linea con quello riportato dalla fonte medica, ma non è ancora possibile stabilire un numero preciso di persone ferite.

Secondo le dichiarazioni di difesa civile di un’agenzia di stampa palestinese, le sue squadre hanno recuperato i corpi di un uomo e di una donna. Li trasportarono nel complesso medico di Nasser a Khan Yunes.

I registri disponibili non indicano il possibile bersaglio militare del bombardamento. La natura esatta delle lesioni e la valutazione finale rimangono da stabilire. Nessuna spiegazione israeliana dello sciopero è stata identificata nelle informazioni consultate.

Questo attacco viene come sollievo di Gaza risponde anche alle conseguenze delle forti piogge del 7 novembre. L’acqua ha invaso molti rifugi per gli sfollati interni e ha deteriorato la loro biancheria da letto. La necessità di alloggio e attrezzature di soccorso era già significativa prima di questo evento meteo.

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