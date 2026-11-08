Achqout: un libro su chiese e monasteri

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Zeina Henri Khalil dedica un libro alle chiese e ai monasteri di Achqout, a Kesrouan. Pubblicato nel 2026, il libro è presentato come un documentario che unisce storia di edifici e architettura. Esso considera questo patrimonio religioso nella sua relazione con l’identità spirituale e urbana del villaggio. Questa breve presentazione riflette la pubblicazione annunciata senza pretendere di restituire il contenuto del libro. Le informazioni disponibili non permettono ancora di specificare il suo editore, la sua diffusione o l’elenco dei monumenti studiati.