Achqout: un libro su chiese e monasteri

Zeina Henri Khalil dedica un libro alle chiese e ai monasteri di Achqout, a Kesrouan. Pubblicato nel 2026, il libro è presentato come un documentario che unisce storia di edifici e architettura. Esso considera questo patrimonio religioso nella sua relazione con l’identità spirituale e urbana del villaggio. Questa breve presentazione riflette la pubblicazione annunciata senza pretendere di restituire il contenuto del libro. Le informazioni disponibili non permettono ancora di specificare il suo editore, la sua diffusione o l’elenco dei monumenti studiati.
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Le chiese e i monasteri di Achqout sono al centro della nuova opera di Zeina Henri Khalil, pubblicata nel 2026. Entitled « .
Le chiese e i monasteri di Achqout come memoria locale
Il progetto è presentato come un documentario che unisce storia e architettura. Si avvicina agli edifici attraverso il loro posto nell’identità spirituale e urbana del villaggio. Questo approccio pone l’edificio religioso in un ambiente locale, all’incrocio della memoria dei luoghi e della loro presenza nel paesaggio.
Questa pubblicazione richiama l’attenzione su un patrimonio in scala di un comune. È un invito a scoprire il lavoro del ricercatore, piuttosto che un inventario che potrebbe essere ricostruito dal suo unico annuncio. L’editore, le condizioni di diffusione e l’elenco dettagliato dei monumenti studiati rimangono da specificare.
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