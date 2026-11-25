Mercoledì, la Commissione europea ha rinnovato il suo appello a Israele per riaprire i punti di attraversamento di Gaza. Le Nazioni Unite hanno riportato più di 150.000 tende in attesa al di fuori del territorio. Bruxelles ha più di 217 milioni di euro in aiuti umanitari alla Palestina nel 2026.

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La Commissione europea ha nuovamente invitato Israele, mercoledì 25 novembre, a riaprire tutti gli attraversamenti di Gaza e a consentire l’accesso senza ostacoli al soccorso. Il giorno prima, di fronte al Parlamento europeo a Strasburgo, il Commissario per la gestione della crisi Hadja Lahbib aveva allertato il divario tra le azioni disponibili e gli aiuti a favore delle famiglie sfollate.

Tents comprato, ma ancora fuori Gaza

Nella sua relazione del 18 novembre, l’ufficio di coordinamento umanitario delle Nazioni Unite ha ricordato che più di 150.000 tende acquistate da organizzazioni umanitarie e Stati stavano aspettando l’ingresso. La maggior parte sono stati memorizzati in Al-Arich, Egitto. Questa cifra, basata su una constatazione del 13 novembre, descrive un stock in attesa: non dà il numero di tende ancora immobilizzate il 25 novembre.

A Strasburgo, Hadja Lahbib ha detto che alcuni materiali essenziali potevano entrare solo un giorno alla settimana perché erano classificati come beni di duplice uso. Questa categoria comprende proprietà che le autorità attribuiscono uso civile e possibile uso militare. Ha richiesto criteri chiari e prevedibili e il sollevamento delle restrizioni alle forniture essenziali. Mercoledì, la Commissione ha ribadito la sua richiesta di accesso senza ostacoli e di distribuzione continua all’interno di Gaza.

La pioggia ha colpito anche scuole e servizi igienico-sanitari

Nel suo rapporto del 18 novembre, le Nazioni Unite hanno riferito che il tempo ha interessato 201 dei 633 spazi di apprendimento temporaneo in servizio. Le squadre umanitarie hanno anche riferito i requisiti per pompe, tubi, generatori e attrezzature di riparo. Nelle zone in cui l’accesso era limitato, le squadre non potevano svolgere i necessari lavori di drenaggio e protezione dalle inondazioni ovunque.

217 milioni di euro per gli aiuti umanitari europei

Il Commissario ha confermato oltre 217 milioni di euro nell’aiuto umanitario europeo alla Palestina per il 2026. Questo importo non è l’unica spesa per l’alloggio a Gaza. Lahbib ha indicato che la missione europea a Rafah era pronta a facilitare l’accesso al sollievo se richiesto; non ha annunciato una nuova apertura del passaggio. Il comunicato stampa di mercoledì non ha fissato nemmeno un calendario per la riapertura.

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