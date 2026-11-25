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Tre giorni dopo il ritorno del campionato al Cité sportif Camille-Chamoun, l’istituzione pubblica che gestisce il complesso ha annunciato un’asta per sfruttare la caffetteria. Lo stadio di Beirut trova partite e sta cercando un rivenditore per uno dei suoi servizi. Resta da vedere chi pagherà per il mantenimento e in quali condizioni il pubblico potrà visitare il sito tra le riunioni.

Il campionato tornò il 21 novembre con la vittoria di Nejmeh contro Shabab Al-Ghazieh (1-0). L’incontro ha segnato il ritorno del calcio al prato, non il ritorno al servizio dell’intero complesso. Un programma di partite dice quando la terra è riservata. Non dice quali aree saranno aperte agli spettatori in ogni incontro, o quali strutture saranno accessibili al di fuori dei giorni di partita.

Un contratto per la caffetteria, non per lo stadio

Il parere pubblicato il 24 novembre dall’Autorità per gli appalti pubblici riguarda il funzionamento di una caffetteria. L’istituzione pubblica di strutture sportive, scout e giovanili è identificata come l’autorità contraente. Termine per la presentazione delle offerte: 17 dicembre. In questa fase, l’avviso non significa che il contratto è stato assegnato o che un operatore privato prenderà il sopravvento. Né la procedura da sola stabilisce le condizioni per l’ingresso pubblico nel complesso.

Una concessione di catering può portare ricette e servizio agli spettatori. Il suo interesse dipende anche dalla presenza prevedibile, orari di apertura e giorni in cui il concessionario avrà accesso ai locali. Se gli eventi rimangono intermittenti, non c’è nulla da assimilare a questo potenziale guadagno al finanziamento dell’intera operazione.

5 miliardi di sterline registrati per la manutenzione

Nel bilancio del 2026, per il Cité Sportif Camille-Chamoun è incluso un importo di 5 miliardi di sterline, compreso il servizio di pulizia, nel contributo alle spese operative dell’istituzione pubblica. È uno stanziamento di bilancio, non una dichiarazione di ciò che è stato effettivamente pagato, e non un dato del lavoro necessario per aprire tutti i forum. I requisiti per impianti elettrici, accesso, sicurezza o riparazione pesante non sono dedotti da questa singola linea.

Il controllo del patrimonio del complesso segue un altro circuito. Il 29 ottobre, la commissione parlamentare per la gioventù e lo sport ha deciso di istruire un avvocato a seguire una relazione dinanzi ai tribunali sui sospetti di furto e disperso nella città dello sport. Questo approccio non pregiudica i risultati giudiziari e non sospende di per sé le attività dello stadio.

Chi risponde al sito, tra due partite?

Per il pubblico, un’apertura sostenibile è garantita alle informazioni ordinarie: capacità di settori aperti, ticket, ore, accesso per le persone con mobilità ridotta. Per l’operatore, il problema è quello che i servizi sono a sue spese e che ritornano all’organizzatore di un incontro, dalla ricezione e pulizia ai controlli pre-apertura. Senza questa allocazione, i costi esistono a ogni partita, ma le responsabilità possono rimanere offuscate una volta che lo stadio è svuotato.

L’istituzione pubblica può ospitare riunioni prima di riaprire tutti i componenti del sito. Il vero test di recupero, al di là di un gioco o caffetteria, sarà la sua capacità di pubblicare un calendario di accesso, rapporto sull’intervista e soddisfare questi impegni durante una stagione.

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