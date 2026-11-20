Due accessi costieri nei pressi di Nahr el-Kalb saranno chiusi sabato alle 15. Il Palazzo Reale del Belgio specifica la visita di Philippe in Libano. Gli attacchi sono stati segnalati a Haddatha e Gaza, mentre la Francia ha chiesto una riunione del Consiglio di Sicurezza dopo i nuovi attacchi in Ucraina.

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Sabato 21 novembre 2026, edizione di mezzanotte a Beirut. La strada costiera sarà tagliata oggi pomeriggio in due località vicino a Nahr al-Kalb per alzare la bandiera. Il Palazzo Reale belga specifica il programma di Philippe in Libano. A Gaza, due recensioni si divergono dopo uno sciopero ad Al-Bureij, mentre la Francia chiede una riunione delle Nazioni Unite sull’Ucraina.

Nahr al-Kalb: due accessi costieri chiusi dalle 15

Per la cerimonia di ingrandimento della bandiera, le Forze di Sicurezza Interna hanno annunciato due chiusure sulla strada costiera dalle 15:00 fino alla fine della cerimonia. Essi riguardano il viaggio dalle caserme Fohud a Nahr al-Kalb e la fabbrica Zuk al tunnel. Le auto possono continuare a usare l’autostrada. Non è stato annunciato alcun tempo fisso per riaprire la strada costiera.

Una misura separata proibisce i camion in entrambe le direzioni tra il Casinò del Libano e Beirut, dalle 4 alle 21. I veicoli militari e i camion o i servizi di sicurezza, indipendentemente dal loro tipo e categoria, nonché i veicoli dei vigili del fuoco libanesi e internazionali, la difesa civile e la Croce Rossa libanese, sono esenti. La presidenza ha annunciato un messaggio da Joseph Aoun alle 18, trasmesso in diretta. Questo programma non è quello di riapertura.

Re Filippo si aspettava a Beirut e Tibnin

Il re Filippo è atteso in Libano il 4 e 5 dicembre, su invito di Joseph Aoun, con il ministro degli Esteri belga Maxime Prévot. Il Palazzo annuncia colloqui con il Capo di Stato, il Primo Ministro Nawaf Salam e il Presidente della Camera, Nabih Berri. A Tibnin, il re deve incontrare le autorità locali, visitare un ospedale creato con il sostegno del Belgio, tra gli altri, e rendere omaggio a quattro soldati belgi morti durante il loro dispiegamento all’UNIFIL. Il Palazzo non nomina l’ospedale.

In Giordania, dove dovrebbe parlare il 6 e 7 dicembre, Philippe si rivolge alla plenaria della conferenza del 7 dicembre sul diritto umanitario internazionale. Una visita al campo profughi siriano di Zaatari è inclusa anche nel programma annunciato.

Libano meridionale: rapporti con Haddatha e Khiam

L’Agenzia Nazionale dell’Informazione ha riferito il venerdì sera nuovi attacchi aerei israeliani su Haddatha, distinti dalle esplosioni che ha segnalato prima nel giorno. Un corrispondente dell’agenzia ha anche assegnato all’esercito israeliano di grubbing ulivi a Khiam. Le spedizioni non danno una valutazione umana e non consentono un conteggio indipendente degli scioperi.

Gaza: i risultati differiscono dopo uno sciopero in Al-Bureij

L’agenzia palestinese WAFA, citando fonti mediche, ha riferito due morti e diverse ferite a seguito di uno sciopero israeliano di venerdì sera nel campo Al-Bureij nella Striscia di Gaza centrale. I funzionari dell’ospedale citati da un’altra agenzia hanno riferito quattro morti per lo sciopero. Le due cifre si riferiscono allo stesso evento e non aggiungono. Nessun bilancio definitivo è stato stabilito alla chiusura.

Ucraina: Parigi chiede riunione del Consiglio di sicurezza

Wharf Orsay ha chiesto una riunione del Consiglio di Sicurezza di venerdì dopo gli scioperi russi in Ucraina. Si distingue tra gli attacchi del 19 novembre a Kiev e la notte seguente, che ancora una volta ha colpito civili e infrastrutture, in particolare a Kiev e a Lviv. Parigi ha riferito anche danni alle ambasciate dell’Austria e dei Paesi Bassi. Vienna convocò l’ambasciatore russo e non presentò la sua rappresentanza come bersaglio diretto. La domanda francese non significa che il Consiglio si sia riunito.

A Bruxelles, una dichiarazione comune sul Libano

Al termine del vertice del 20 novembre, l’Unione europea e il Regno Unito hanno riaffermato il loro sostegno alla sovranità e all’integrità territoriale del Libano. La loro dichiarazione condanna anche la violenza dei coloni e l’espansione degli insediamenti nella Cisgiordania, e chiede il coordinamento degli aiuti umanitari e della ricostruzione a Gaza. Il testo non annuncia una decisione sul post-FINUL.

Il fondo per la ricchezza sovrana del Qatar mira nuovi investimenti in Germania

A seguito dei colloqui tra Friedrich Merz e Tamim ben Hamad Al Thani a Berlino, la dichiarazione congiunta afferma l’intenzione dell’Autorità per gli Investimenti del Qatar di investire ulteriori 15 miliardi di euro in Germania nel corso di cinque anni. Il testo afferma che questi investimenti dipendono dalle decisioni specifiche degli investitori interessati. Non menziona gli importi già versati o la distribuzione tra settori.

Calcio: Quattro vittorie per i libanesi under 17

Già qualificato per la Coppa Asiatica Under-17, il Libano ha battuto il Bahrain 2-1 Venerdì a Salalah, secondo la Confederazione di Calcio Asiatica. Ha terminato il gruppo di qualificazione G con dodici punti in quattro incontri. Il risultato termina la fase del gruppo; non costituisce una nuova qualifica.

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