Il tributo a Camille Chamoun è spento alle 1:00. Nel sud, la riabilitazione degli ospedali è discussa con gli Emirati. Teheran mette le sue condizioni a Washington e Perù valuta i danni del terremoto di Junín.

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Sabato 21 novembre 2026, 8:00 a Beirut.Il tributo a Camille Chamun si svolgerà alle 13.00 a Deir el-Qamar, non alle 11.30 a Beirut, scout e guide si trovano in Piazza dei Martiri prima del discorso del presidente Joseph Aoun. Nel sud, le esigenze delle strutture sanitarie danneggiate sono state discusse con gli Emirati Arabi Uniti. A livello internazionale, Teheran stabilisce le sue condizioni per una ripresa del dialogo con Washington, mentre il Perù valuta i danni di un terremoto di magnitudo 6.7.

Indipendenza: Omaggio a Camille Chamoun alle 13.00

La presidenza libanese ha corretto un programma di commemorazioni di sabato. Il Ministro degli Affari Esteri, Youssef Rajji, è di porre una corona alle 13.00 sulla tomba dell’ex presidente Camille Chamun a Deir el-Qamar. Finora il programma aveva indicato 11.30. Questa correzione riguarda questo tributo, non tutte le cerimonie.

A Beirut, una riunione di scout e guide è stata annunciata a Martyrs Square dalle 4 alle 17.30. È un appuntamento separato da Nahr al-Kalb, dove Joseph Aoun deve parlare alle 18:00. Due accessi costieri nella zona di Nahr al-Kalb saranno chiusi dalle 15, secondo l’avviso di traffico annunciato venerdì. L’83esimo anniversario dell’indipendenza cade domenica 22 novembre. Amministrazioni, istituzioni pubbliche e comuni si chiuderanno lunedì 23, secondo la nota governativa. Questo annuncio non si applica a tutte le società o banche private.

Nel sud, gli ospedali danneggiati nel cuore di uno scambio con gli Emirati

Venerdì, Joseph Aoun ha chiesto che la riabilitazione e l’equipaggiamento di ospedali e centri sanitari danneggiati nel Sud siano tra le priorità della cooperazione con gli Emirati Arabi Uniti. Ahmed Ali Al Sayegh ha detto che era disposto a sostenere le istituzioni libanesi. Lui e la sua controparte Rakan Nassereddine dovrebbero discutere i bisogni da soddisfare, compresi quelli del Children’s Cancer Centre. La dichiarazione di Baabda non menziona alcun finanziamento concordato, qualsiasi cantiere assegnato, o qualsiasi calendario.

Iran: Islamabad memorandum respinto, dialogo ancora possibile secondo Teheran

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, sostiene che il memorandum di Islamabad non è più sul tavolo. Distinse il documento stesso dagli impegni che conteneva, che riteneva potesse servire come punto di partenza per un accordo. Ha detto che l’Iran era pronto a discutere se Washington stava prendendo misure per ripristinare la fiducia e offriva garanzie contro una ripresa delle ostilità. Venerdì, Donald Trump ha indicato che i termini proposti da Teheran non gli si adattano. Non è stato annunciato alcun nuovo accordo o calendario per la ripresa dei negoziati.

Perù: primo danno registrato dopo il terremoto di Junín

Un terremoto di magnitudo 6.7 ha colpito il centro del Perù venerdì alle 19:09 ora locale, secondo l’Istituto Geofisico peruviano. Nella sua relazione delle 21.40 a Lima, la protezione civile ha riferito una persona ferita al centro della capitale. Ha anche riferito danni all’alloggiamento, danni all’ospedale Pichanaqui, tagli di potenza e restrizioni di traffico dopo le cadute di roccia. Le valutazioni sono in corso e questa non è una valutazione nazionale definitiva.

Unione europea: un modello BYD coperto da una decisione provvisoria

La Corte dell’Aia ha vietato la commercializzazione nel SUV ibrido plug-in Ti7 dell’Unione Europea. Il giudice, sequestrato da Jaguar Land Rover, riteneva che diverse parti della carrozzeria fossero troppo ricordanti del design protetto del difensore. Il Ti7 non era ancora in vendita nell’Unione, secondo il giudice. La decisione non pregiudica il resto della gamma BYD o il mercato britannico.

A Beirut, una mostra di francobolli del fine settimana

La mostra filatelica apre questo sabato al Sofitel Le Gabriel di Ashrafieh dalle 11 alle 19. L’inaugurazione è prevista alle 15, dopo l’apertura al pubblico. Gli stessi orari sono annunciati domenica.

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