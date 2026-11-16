Shabaa e Zawtar West, ricostruzione e post-FINUL: il punto in Libano. A livello internazionale, il COP31 sta negoziando il suo primo progetto e Pechino annuncia un summit a tre vie. In Francia, il dibattito sociale precede lo sciopero del 17 novembre. L’edizione di mezzanotte è aperta alle 1:37 di Beirut.

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Edizione notturna di martedì 17 novembre 2026. Spostamento di mezzanotte alle 1:37 del mattino di Beirut.Le informazioni raccolte in questa sintesi sono state verificate la sera di lunedì 16 novembre. In primo piano: Shebaa e Zawtar West nel sud del Libano, ricostruzione e post-FINUL. Nel mondo, i negoziati sul clima e il vertice annunciato a Shenzhen stanno aprendo nuovi incontri. In Francia, il dibattito presidenziale precede una giornata di mobilitazione sociale.

Shebaa: Una rivendicazione israeliana e richieste di garanzie

Nel sud del Libano, l’esercito israeliano sostiene di aver arrestato due uomini nella zona di Shebaa la notte di domenica a lunedì. Dice che sono stati intervistati dai suoi servizi di sicurezza. La sua dichiarazione li presenta come membri delle Brigate di Hezbollah legate al Libano, ma questa adesione non è verificata in modo indipendente. Non dà i loro nomi. Sul versante libanese, la Commissione nazionale per i diritti dell’uomo ha chiesto dettagli sul destino dei fratelli Asaad e Mohammad Hamdan, che erano stati presi secondo i rapporti delle loro case. Ha chiesto l’accesso alle loro famiglie, un avvocato e la Croce Rossa. Il reclamo israeliano completa le informazioni di lunedì; Non descrive una seconda operazione che si è verificata la sera.

Zawtar West: l’esercito nega e sostiene di continuare le sue missioni

Anche a sud, il comando dell’esercito libanese ha negato informazioni su Zawtar West e sulle aree pilota. Essa sostiene di continuare le sue missioni di sicurezza in conformità con le disposizioni esistenti e di accompagnare il ritorno degli abitanti, nonostante i continui attacchi israeliani. Questo comunicato stampa non conclude che l’intera regione è al sicuro. Le restrizioni locali e le istruzioni di viaggio rimangono da rispettare.

Waltz e il post-FINUL: posizioni, non un accordo

A livello diplomatico, la visita di Mike Waltz a Beirut portò in prima linea il disarmo di Hezbollah e il futuro della presenza internazionale nel sud. Dopo l’incontro con Nabih Berri, l’ambasciatore americano all’ONU ha chiesto una resa volontaria delle armi allo Stato. Nawaf Salam difende una presenza internazionale sotto il mandato del Consiglio di Sicurezza e un calendario che combina il ritiro israeliano, l’autorità di Stato e la verifica degli impegni. Nessun nuovo accordo di disarmo o accordi alternativi per l’UNIFIL può essere considerato adottato sulla base di tali dichiarazioni.

Banca Mondiale: preparazione per la ricostruzione e il ripristino del credito

Per la ricostruzione, la Banca Mondiale sta preparando un quadro di partenariato con il Libano per i prossimi cinque anni. Anna Bjerde, il suo direttore generale delle operazioni, ha indicato dopo un incontro con il ministro delle finanze Yassine Jaber. Ha anche menzionato una possibile estensione del progetto di aiuto di emergenza LEAP. Questa non è una nuova busta già approvata. Gli importi, i tempi e i dettagli di qualsiasi estensione rimangono da specificare. Ha anche sottolineato il trattamento della crisi bancaria e l’accesso delle imprese al credito.

COP31: un progetto di testo senza consenso

A Antalya, i negoziati del COP31 stanno entrando in una fase decisiva. Un primo progetto di decisione propone di accelerare il rilascio di combustibili fossili. Il testo si riferisce anche ad un aumento dei finanziamenti per l’adattamento alle conseguenze del cambiamento climatico. La presidenza della Conferenza afferma che questa prima versione non riflette un consenso. Alcune proposte possono quindi essere modificate o eliminate prima dell’accordo finale. Questa base di negoziazione deve essere distinta da un impegno adottato da tutti gli Stati.

Shenzhen: un summit a tre vie annunciato per giovedì

Un altro evento internazionale: Pechino annuncia un summit che riunisce Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin giovedì 19 novembre a Shenzhen. Il Ministero degli Esteri della Cina sottolinea la pace globale e la stabilità strategica. Le questioni nucleari e l’Iran sono tra gli argomenti menzionati sul lato americano, senza un’agenda comune dettagliata. L’annuncio di una riunione non significa che sia già stato raggiunto un accordo.

Francia: dibattito sociale e disordini martedì

In Francia, il dibattito presidenziale di lunedì sera ha affrontato le proposte di cinque candidati sulla vita costosa e l’alloggio. Scambi coperti tasse, salari, sostegno familiare, affitti e costruzione. Queste proposte di campagna non sono misure che sono entrate in vigore. Martedì, la mobilitazione sociale porterà anche ad adattamenti su alcuni treni e RER. Le stazioni di Parigi devono chiudere alle ore 11 di Parigi, con decisione prefettiva. I passeggeri devono controllare il loro viaggio completo e le connessioni, sia sulla strada che sul ritorno.

MEA: A321XLR atteso a Beirut

Middle East Airlines sta aspettando il suo primo Airbus A321XLR a Beirut martedì. L’arrivo annunciato non vale la pena lanciare una nuova linea o confermare la sua prima rotazione commerciale. Orari e destinazioni restano da seguire con l’azienda. Gli sviluppi futuri saranno seguiti nelle edizioni e nei direttori di Libnanews.

Fotografia per archivio: la Linea Blu a Ras Naqoura. Data di ripresa non indicata; fotografia in banca da agosto 2019. François el Bacha / Libnanews. Illustrazione geografica, non un evento del 16 novembre.

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