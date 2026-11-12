Presidenziale 2027: quattro scenari grafici

Il sondaggio Cluster17 condotto il 9 e 10 novembre 2026 prova quattro configurazioni del primo turno delle elezioni presidenziali. Marine Le Pen e Jean-Luc Mélenchon occupano i primi due posti in ciascuno. Christine Lagarde si misura al 14% in un’ipotesi in cui sostituisce Édouard Philippe e l’8% quando diverse personalità competono insieme. Quattro grafici presentano tutti i risultati, con le date, i numeri utili e i limiti statistici necessari per interpretarli senza confondere l’indagine con la previsione.

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Marine Le Pen conduce, Jean-Luc Mélenchon secondo e un centro i cui punteggi cambiano con l’offerta proposta: il sondaggio Cluster17 del 9 e 10 novembre prova quattro configurazioni della presidenziale del 2027. Christine Lagarde ha ottenuto il 14% quando ha sostituito Édouard Philippe nella lista presentata agli intervistati. Ma cade all’8% nel caso in cui diverse personalità dello stesso spazio politico competono insieme. Questi scenari non sono né candidature confermate né una previsione delle elezioni.

Riferito l’11 novembre dalla Commissione Polling, l’indagine copre 1.164 elettori registrati. Vengono da un campione di 1.242 persone che rappresentano la popolazione francese. Le interviste sono state effettuate tramite Internet utilizzando il metodo delle quote. La comunicazione pubblica i risultati di quattro elenchi, i trattamenti applicati alle risposte e una tabella di incertezza. I grafici sottostanti riproducono le percentuali pubblicate, non i risultati lordi prima dell’adeguamento.

Cluster17 Indagine: Le Pen e Mélenchon avanti in tutti e quattro i casi

Il primo scenario comprende undici nomi. Marine Le Pen ha raccolto il 30,5% delle intenzioni di voto espresse, davanti a Jean-Luc Mélenchon al 20%. Édouard Philippe raggiunge il 13,5%, Raphaël Glucksmann all’11% e David Lisnard al 10%. Bruno Retailleau è misurato al 5%. Nicolas Dupont-Aignan e Éric Zemmour hanno ricevuto ogni 3%, Fabien Roussel 2%, Marine Tondelier 1,5% e Nathalie Arthaud 0,5%.

Questa ipotesi non porta tutti i potenziali contendenti in concorrenza. Gabriel Attal e Christine Lagarde sono assenti. Il punteggio di Édouard Philippe descrive così una configurazione definita, in cui David Lisnard e Bruno Retailleau sono tra i suoi avversari. Non si tratta di una competizione interna al centro da sola.

Assunzione 1. Libnanews grafico, dati Cluster17, avviso 10368. Incertezze e metodi dettagliati di seguito.

Attal testato in una lista separata

La seconda ipotesi sostituisce Édouard Philippe di Gabriel Attal. Gli altri dieci nomi rimangono gli stessi. Marine Le Pen ha raggiunto il 31%, Jean-Luc Mélenchon 20,5% e Raphaël Glucksmann 11,5%. Gabriel Attal è accreditato 11%, davanti a David Lisnard 10% e Bruno Retailleau 6%. Il fondo della classifica rimane vicino al primo scenario.

Il confronto mostra come le risposte variano quando l’offerta cambia. Non dimostra un trasferimento individuale di elettori tra due personalità. I punteggi pubblicati, per esempio, non ci permettono di dire che i 2,5 punti che separano Philippe nella prima ipotesi e Attal nel secondo sarebbero venuti da un gruppo specifico di intervistati.

Assunzione 2. Libnanews grafico, dati Cluster17, avviso 10368. Incertezze e metodi dettagliati di seguito.

Lagarde al 14%, ma non un progresso dimostrato su Philippe

Nel terzo scenario, Christine Lagarde ha preso il posto occupato da Philippe o Attal nelle due liste precedenti. Raccoglie 14%. Marine Le Pen rimase al 30,5% e Jean-Luc Mélenchon raggiunse il 20,5%. Raphaël Glucksmann e David Lisnard sono ogni 10%, Bruno Retailleau 5,5%. La presenza del nome di Lagarde nel questionario non costituisce, di per sé, un annuncio di applicazione.

Il risultato supera quello di Philippe nella prima lista di 0,5 punti. Questo divario è troppo piccolo per essere presentato come prova della superiorità elettorale. Entrambe le personalità non si oppongono a queste ipotesi e le stime sono incerte. Il risultato utile è più limitato: Lagarde è misurata a un livello vicino a Philippe quando ciascuno è elencato separatamente in un elenco comparabile.

Le differenze riguardano anche gli altri candidati. Glucksmann è il 10% in questa terza configurazione, rispetto all’11% del primo; Melenchon è aumentato dal 20% al 20,5%. Queste variazioni non sono sufficienti per attribuire una precisa origine politica alle intenzioni di Lagarde.

Assunzione 3. Libnanews grafico, dati Cluster17, avviso 10368. Incertezze e metodi dettagliati di seguito.

Diciotto nomi: una quarta ipotesi molto diversa

L’ultima configurazione amplia notevolmente la scelta. Include Philippe, Attal e Lagarde, aggiungendo François Ruffin, Dominique de Villepin, Natacha Polony, Teddy Riner e François Asselineau. Diciotto personalità sono incluse nella lista. Marine Le Pen rimane al 27%, davanti a Jean-Luc Mélenchon al 19%.

Quattro nomi sono stati poi misurati all’8%: Raphaël Glucksmann, Édouard Philippe, Christine Lagarde e David Lisnard. Bruno Retailleau ottiene 5%, Natacha Polony 2,5%. Gabriel Attal, Teddy Riner, Nicolas Dupont-Aignan e Éric Zemmour sono ogni 2%. Tutti i risultati, compresi quelli sotto questo livello, sono visualizzati nel grafico.

La differenza con i primi tre elenchi mostra quanto sia importante la composizione del bollettino ipotetico. Non misura un declino tra due date: i quattro scenari appartengono allo stesso campo di indagine. Né possiamo aggiungere i punteggi di Philippe, Attal e Lagarde per annunciare i risultati di un’applicazione congiunta. Il questionario non lo verifica e le relazioni non sono automatiche.

Assunzione 4. Libnanews grafo, Cluster17 dati, avviso 10368. Incertezze e metodi dettagliati di seguito.

Basi di calcolo differenti secondo gli scenari

La dimensione iniziale del campione non corrisponde al numero utile per ogni stima. L’avviso indica 1,081 intervistati che esprimono un’intenzione in Scenarios 1 e 3, 1,078 nel secondo e 1,142 nel quarto. Dopo la regolazione e la ponderazione secondo le caratteristiche degli intervistati e la loro probabilità di voto, i numeri utili sono 899, 888, 883 e 899 rispettivamente.

Per queste basi, la tabella pubblicata indica in particolare un’incertezza indicativa di ± 2 punti circa un punteggio del 10%, ± 2,6 punti intorno al 20% e ± 3 punti intorno al 30%. Pertanto, ogni mezzo punto non dovrebbe essere letto come un gap politico stabilito. Né questi benchmark riassumono tutti i limiti di un’indagine sulle quote.

Cluster17 regola il campione per sesso, età, occupazione, dimensione del comune e regione. La ripresa politica si basa sulla memoria del primo turno delle elezioni presidenziali del 2022 e degli europei del 2024. La partecipazione dichiarata è inclusa anche nella ponderazione. Questi trattamenti spiegano perché i risultati pubblicati a volte differiscono significativamente dalle risposte crude.

Infine, la questione riguarda un primo turno immediato. Non misura un voto acquisito per il 2027, né i posti di rinvio di un secondo turno. I candidati attuali, la partecipazione e le scelte degli elettori rimangono elementi che questa fotografia del 9 e 10 novembre non può fermarsi.

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