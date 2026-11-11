Esportazioni libanesi: quali mercati?

Le esportazioni libanesi quasi recuperate in dollari nei primi nove mesi del 2025. Tuttavia, il loro peso netto è diminuito di un quarto. Questo contrasto, basato sui dati delle Dogane, che è stato interrotto nel settembre 2026, pone una questione decisiva per il recupero: il Libano vende prodotti più competitivi a clienti più diversificati, o dipende principalmente da alcuni beni di alto valore e da alcuni punti vendita?
Il ritorno dell’Arabia Saudita ai mercati accessibili, annunciato a giugno, e le preferenze commerciali europee aprono opportunità. Tuttavia, trasformandoli in vendite sostenibili richiede capacità di produzione, origine dimostrabile, prodotti conformi e pagamenti sicuri. Questo file FocusLebanon esamina questi meccanismi e le cifre disponibili a partire dall’11 novembre 2026. Esso copre le merci esportate, non il prezzo delle merci importate nel negozio o entrate del turismo.
Tre livelli di prova rimangono separati: commercio doganale, diritti di accesso aperti da accordi e risultati di canali specifici. Una pubblicità non sostituisce una spedizione; una fattura di esportazione da sola non misura il valore aggiunto creato nel paese.
Esporta quasi stabile in dollari, ma molto più leggero
Le esportazioni di merci libanesi hanno raggiunto $2.637 miliardi tra gennaio e settembre 2026, rispetto a $ 2,13 miliardi nello stesso periodo del 2025, secondo il Bollettino delle Dogane per i primi nove mesi dell’anno. La diminuzione riportata è del 2,8%. Questo risultato non descrive un crollo generale o un recupero già raggiunto. Esso riassume nove mesi molto irregolari, dopo i quali due forti prestazioni estive compensano parte del declino all’inizio dell’anno. Il documento, preparato il 22 ottobre e annunciato sul sito doganale il 3 novembre, permette di distinguere questa recente evoluzione dalla composizione delle vendite all’estero.Fonte: Bollettino doganale libanese, 30 settembre 2026, pagina 1.
Una seconda misura cambia significativamente la lettura. L’indicatore doganale speciale del commercio di esportazione mostra un peso netto cumulativo di 1.0131 tonnellate nel 2026. Il totale di nove mesi corrispondenti di 2025 è di 1.438.353 tonnellate nei dati visualizzati. La diminuzione calcolata è quindi circa il 25,4 per cento, molto maggiore della diminuzione del reddito espresso in dollari. I due risultati devono essere presentati insieme: il paese conserva gran parte del suo valore di esportazione, ma le merci che attraversano il confine rappresentano una massa molto più piccola.Fonte: indicatore di peso netto ufficiale, migliaia di chilogrammi.
Questa discrepanza da sola non comporta un miglioramento dei prezzi di vendita, dei margini o della qualità del prodotto. Una tonnellata di metalli preziosi e una tonnellata di prodotti agricoli non hanno lo stesso valore. Il rapporto tra dollari e tonnellate può aumentare quando la composizione delle spedizioni cambia, senza lo stesso prodotto che vende più costoso. Il peso totale non è anche un indice di volume economico con composizione costante. Fornisce informazioni sulla massa dichiarata, mentre il valore aggrega beni di natura molto diversa.
Due mesi hanno ridotto significativamente il backlog
La serie mensile mostra un deterioramento del primo trimestre: $206 milioni in gennaio, $220 milioni in febbraio e $205 milioni in marzo, rispetto a 326, 300 e 309 milioni rispettivamente all’anno precedente. Le dogane sono diminuite del 37%, del 27% e del 34%. Gli importi arrotondati danno un totale trimestrale di $631 milioni, rispetto a $935 milioni nel 2025. Questo inizio dell’anno pesa ancora sulla cumulazione di settembre nonostante i successivi miglioramenti.Fonte: Bollettino delle dogane, pagina 1.
Aprile e maggio temporaneamente invertire la tendenza, con 308 e 309 milioni di dollari, contro 262 e 284 milioni all’anno precedente. Giugno ammonta a 250 milioni, contro 264 milioni, poi da luglio a 268 milioni, contro 370 milioni. Alla fine di luglio, i sette valori mensili pubblicati ammontano a 1.766 miliardi di dollari, rispetto a 2.115 miliardi di dollari per gli stessi mesi del 2025. Tali aggiunte sono calcolate sulla base di cifre arrotondate al milione e non sostituiscono le cumulazioni stabilite dalla dogana sui loro dati dettagliati.
Il cambiamento più marcato si è verificato in agosto e settembre. Le esportazioni hanno raggiunto 430 milioni di dollari in agosto, seguito da 441 milioni di dollari in settembre, in aumento da $299 milioni e 300 milioni di dollari nel 2025. Le modifiche pubblicate sono del 44% e del 47%. Questi due mesi insieme rappresentano 871 milioni, o circa un terzo del totale del 2026. Il loro peso nel risultato dei primi nove mesi richiede cautela: la crescita recente è reale nei valori dichiarati, ma non è sufficiente a dimostrare un miglioramento duraturo in tutti i settori.
I pesi netti confermano che la regolazione del dollaro non è confusa con quella del tonnellaggio. In agosto, il volume delle esportazioni è aumentato da 169.328 tonnellate nel 2025 a 136,947 tonnellate nel 2026. Nel mese di settembre è aumentato da 192,766 tonnellate a 146,775 tonnellate. I ricavi possono quindi aumentare bruscamente in quanto il peso trasportato diminuisce. Per spiegare questo movimento, i prodotti, le loro quantità e le loro destinazioni dovrebbero essere attraversate mese per mese, piuttosto che assegnare l’intera differenza a un singolo fattore.
Il declino del 2026 mette il rimbalzo del 2025 in prospettiva
La linea del bollettino su periodi comparabili consente un confronto omogeneo su sei anni. Le esportazioni da gennaio a settembre hanno raggiunto $2.415 miliardi nel 2021, $2.696 miliardi nel 2022, $2.138 miliardi nel 2023, $2.104 miliardi nel 2024, $2.713 miliardi nel 2025 e $2.637 miliardi nel 2026. L’ultimo risultato rimane quindi superiore ai livelli del 2023 e del 2024, ma inferiore a quelli del 2022 e del 2025. Esso supera di circa il 9,2 per cento quello del 2021, calcolato sugli importi pubblicati. Questi valori sono nominali: questa differenza non misura un aumento equivalente dei quantitativi o del potere d’acquisto dei ricavi.
Il 2025 rimbalzo aveva portato le esportazioni nei primi nove mesi 28,9% sopra il loro livello 2024, secondo Customs. Il declino attuale segue questo forte aumento. Ma un confronto delle date non è sufficiente per identificare i meccanismi industriali dietro di esso. Né dimostra che tutte le aziende esportatrici hanno lo stesso percorso. Le cifre aggregate possono essere dominate da alcuni elementi di alto valore, rendendo indispensabile l’esame dei prodotti.
I prodotti preziosi rappresentano un terzo del fatturato
La sezione doganale di perle, pietre preziose o semipreziose e metalli preziosi rappresenta 906 milioni di dollari nei primi nove mesi del 2026. La sua quota pubblicata raggiunge il 34% delle esportazioni. Questa è la prima serie di prodotti nel bollettino, molto avanti dei metalli di base e delle loro opere, che ammontano a 410 milioni. Questo peso richiede di distinguere il comportamento dei beni preziosi da quello delle altre esportazioni prima di parlare di salute generale dell’apparato produttivo.Fonte: Bollettino delle dogane, pagina 6.
Tuttavia, la formulazione di questa sezione non dovrebbe essere abbreviata in « oro » o « gioiello » senza ulteriori informazioni. La tabella contiene diverse categorie e non fornisce una ripartizione dettagliata a questo livello. Inoltre non distingue la quota di valore derivata dal lavoro in Libano da quella dei materiali incorporati in merci. I 906 milioni di dollari sono un valore esportato in senso doganale, non una misura del valore aggiunto dei gioielli o del reddito che lascia nell’economia.
Al di fuori di questa sezione, le esportazioni raggiungono circa $ 1.731 miliardi, sottraendo gli importi pubblicati. Questo rappresenta quasi due terzi del totale. Questo calcolo permette di stimare le dimensioni di altre vendite estere, ma di non stabilire la loro variazione annuale: la tabella per prodotto presenta, per il 2025, un anno intero, non i nove mesi corrispondenti. Un aumento o un calo annuo delle esportazioni « fuoripreziose » richiederebbe un’estrazione dettagliata da gennaio a settembre 2025. Ridurre questa evoluzione delle colonne annuali porterebbe a mescolare periodi diversi.
Dopo metalli preziosi e di base, i principali oggetti sono preparati alimentari, a $331 milioni, macchinari ed elettrodomestici meccanici o elettrici, a $286 milioni e prodotti chimici a $225 milioni. Questi cinque set rappresentano circa l’81,8% del valore totale, calcolato sugli importi arrotondati. I prodotti vegetali aggiungono 133 milioni, carta e lavori 70 milioni, materie plastiche 68 milioni e manufatti vari 56 milioni. Questa distribuzione mostra una base di esportazione identificabile al di là del prezioso, ma concentrata su un numero limitato di famiglie grandi.
La Svizzera domina le destinazioni in valore
La Svizzera è il primo paese di destinazione nelle tabelle doganali, con 674 milioni di dollari, o circa il 25,6 per cento del totale calcolato e una quota arrotondata pubblicata del 26 per cento. Gli Emirati Arabi Uniti seguono 249 milioni, davanti alla Turchia 134 milioni, alla Siria 133 milioni e all’Iraq 111 milioni. Insieme, queste cinque destinazioni rappresentano circa il 49,3% delle esportazioni. La Giordania rappresenta 97 milioni, l’Egitto 89 milioni e gli Stati Uniti 83 milioni.Fonte: Bollettino delle dogane, pagina 14.
Questa gerarchia è espressa in dollari. Non classifica il numero di clienti, il numero di esportatori libanesi su ogni mercato o le tonnellate. L’alta posizione della Svizzera e quella dei beni preziosi sono due elementi distinti nel documento. L’incontro può guidare una ricerca, ma la newsletter non contiene una tabella trasversale di prodotti e paesi. Non ci permette quindi di dire quale percentuale dei 674 milioni spediti in Svizzera rientra nella categoria dei beni preziosi, o di dedurre che altre destinazioni acquistano principalmente prodotti fabbricati in Libano.
Il metodo ufficiale specifica anche che la destinazione è la destinazione dichiarata per l’esportazione. Non garantisce che il paese indicato sia quello del consumo finale. Per valutare la diversificazione commerciale, è quindi necessario distinguere tra l’accesso a una destinazione doganale e l’insediamento con consumatori o clienti industriali. La moltiplicazione delle destinazioni è utile, ma la tabella disponibile non misura la forza dei contratti, la loro ricorrenza, o la dipendenza da un intermediario.
Una tabella parziale non si confronta direttamente con un anno intero
Il bollettino contiene un’importante trappola di lettura. Sulle pagine del prodotto, del paese e dell’ufficio, la colonna 2026 copre nove mesi mentre la colonna 2025 presenta dodici mesi. Le variazioni mostrate sono vicine a un confronto delle medie mensili, non cumulazioni nello stesso periodo. Per la Svizzera, ad esempio, i 674 milioni del 2026 sono vicini a 784 milioni nel 2025, con una variazione del 14%. Il rapporto tra 674 diviso per nove e 784 diviso per dodici dà un aumento simile, circa 14,6%, senza replicare esattamente la percentuale indicata. Non rappresenta un aumento del 14% tra gennaio-settembre 2025 e gennaio-settembre 2026.
La stessa precauzione si applica alle voci dei prodotti. I 906 milioni di beni preziosi dei primi nove mesi del 2026 non devono essere paragonati direttamente ai 1.248 miliardi del 2025 per annunciare un calo annuo. Per le esportazioni totali, la linea esplicitamente denominata « periodo comparabile » nella prima pagina è il riferimento rilevante. La cifra è di 2,13 miliardi per gennaio-settembre 2025. L’aggiunta di mesi arrotondati dà una quantità leggermente diversa; Ciò giustifica mantenere la cumulazione pubblicata piuttosto che sostituirla con una somma di valori già arrotondati.
Quali dichiarazioni doganali misurano
Le esportazioni di valori doganali su base FOB, comprese le spese per l’ufficio di uscita e le importazioni su base CIF, compresi i trasporti e le assicurazioni all’ufficio doganale. I quantitativi e i valori provengono da dichiarazioni verificate dalle autorità competenti; il peso è registrato in chilogrammi netti. Il commercio speciale di esportazione comprende i beni nazionali, ma anche alcuni beni di origine straniera, in particolare dopo che sono messi in consumo. Assimilare il totale esportato automaticamente alla produzione interna da solo sarebbe quindi inesatto.Fonte: Definizioni statistiche delle Dogane.
In questo quadro, i $2.637 miliardi esportati coprono circa il 16.9 per cento dei $15,600 miliardi importati nei primi nove mesi del 2026. Il disavanzo della merce calcolato su questi due totali è 12.963 miliardi. Questi indicatori mettono in luce il divario tra gli acquisti e le vendite di merci, senza descrivere tutti gli scambi esterni: non comprendono i ricavi da servizi, trasferimenti o movimenti finanziari. Per giudicare le opportunità di mercato, i risultati più robusti rimangono qui la concentrazione dei valori di esportazione, la loro evoluzione mensile e il declino molto maggiore dei pesi netti.
Un ordine di esportazione non è tutta la ricchezza creata in Libano
La composizione delle vendite estere solleva una domanda che il totale doganale non può risolvere: quale quota del valore fatturato paga effettivamente per un’attività svolta in Libano? Un prodotto può incorporare materiali acquistati all’estero, essere trattato localmente e poi venduto a un cliente non residente. La dichiarazione registra il valore delle merci che attraversano il confine. Non separa automaticamente il reddito del produttore libanese, quello dei suoi fornitori stranieri e la remunerazione dei vari intermediari.
Questa distinzione non squalifica i canali utilizzando gli input importati. Un’azienda può creare posti di lavoro, sviluppare know-how e vendere un prodotto competitivo durante la fornitura all’estero. Semplicemente richiede di non chiamare « extra ricchezza nazionale » tutta una fattura di esportazione. Per misurare questo input, è necessario identificare il consumo intermedio e il valore aggiunto. Per misurare il reddito dei lavoratori, è ancora necessario conoscere la remunerazione e l’occupazione.
Il caso dei metalli preziosi rende questo problema particolarmente visibile. Un aumento del prezzo del metallo può aumentare il valore dichiarato della stessa quantità. Ulteriori lavori di progettazione o di fabbricazione possono anche aumentare il prezzo del prodotto. I due meccanismi non hanno lo stesso significato industriale. Senza peso, composizione e elaborazione delle informazioni, la voce totale non li distingue. Sarebbe altrettanto eccessivo vederlo come un generale rinascimento manifatturiero come considerare qualsiasi vendita di gioielli come attività senza valore aggiunto.
L’analisi deve quindi mantenere due livelli. Le statistiche doganali descrivono il commercio. Indagini commerciali e conti di produzione descrivono il contenuto economico locale. Un aumento del primo può essere un segnale positivo senza sufficiente evidenza del progresso di quest’ultimo. Ciò vale anche per le apparecchiature elettriche, i prodotti alimentari o metalli: una categoria doganale non è un’impresa e una destinazione non è un consumatore finale identificato.
Uva: una presa viene scelta anche nel calendario
La carta del portale pubblicoLEBTRADE dedicata alle uve da tavoladà un esempio più preciso di diversificazione. Le esportazioni vanno da 2024 milioni di dollari a 28,5 milioni di dollari per 10,666 tonnellate, un aumento del 30 per cento su un anno. Questi dati riguardano uve fresche destinate al consumo, non vini o uve secche. Gli Emirati Arabi Uniti sono la destinazione migliore, mentre i Paesi Bassi e il Regno Unito sono anche importanti.
Il foglio identifica un’opportunità commerciale invernale, in particolare a dicembre, ma mette in evidenza la competizione delle spedizioni sudafricane, peruviana e cilena. Esso descrive anche i Paesi Bassi come una piattaforma europea di ridistribuzione. La destinazione doganale quindi non si riferisce sempre al luogo in cui il frutto sarà consumato. Per un produttore libanese, il mercato dipende dalla tempistica, dal tipo di acquirente e dalle specifiche del prodotto, non solo dal volume annuo importato da un paese.
Il meccanismo economico è diverso da quello di una semplice corsa a dimensione. Una piccola origine esportatrice può richiedere un periodo durante il quale la sua offerta integra quella di altri fornitori. Tuttavia, non ha un contratto riservato. Un ritardo di raccolta o una consegna in competizione può influenzare l’interesse commerciale da una settimana all’altra. Il calendario è un’informazione da includere nei negoziati, non una garanzia ad alto prezzo.
La qualità richiesta deve essere definita anche prima della preparazione del lotto. La vendita a un commerciante che ridistribuisce in diversi mercati non impone necessariamente le stesse caratteristiche di soddisfare le specifiche di un segno. Il relativo record economico combina quindi il prodotto, il cliente e il periodo. Un aumento delle esportazioni annuali può derivare da prezzi migliori, più volumi o da un’altra distribuzione delle vendite; Non designa, da solo, quale di queste scelte è riuscita.
Ciliegie e avocado: due traiettorie, non una ricetta universale
La serie presentata daLEBTRADE per Ciliegiemostra una tendenza molto meno costante. I ricavi delle esportazioni sono aumentati da 1.339 milioni di dollari nel 2020 a 4.532 milioni nel 2021 e a $3.906 milioni nel 2022. Sono scesi a 1.088 milioni nel 2023 e a 1.306 milioni nel 2024. Il recupero dell’ultimo anno rappresenta circa il 20%, ma il livello rimane più del 70% più basso al picco del 2021, secondo un calcolo effettuato su questa serie.
La differenza tra i tassi di crescita e i livelli raggiunti è determinante. Una progressione a due cifre può riparare una parte limitata di un precedente declino. Non stabilisce un ritorno a una posizione commerciale sostenibile. Questa serie, che è stata fermata al 2024, non permette anche di concludere sulle colture o le esportazioni del 2026. Viene utilizzato per mostrare la volatilità di un piccolo settore, senza assegnare automaticamente alla qualità dei frutti, ad un evento militare o alla decisione di un paese di acquisto.
Il portale presenta un’altra traiettoria peravvocatoDa 433,000 dollari nel 2021 a 8,2 milioni nel 2024. L’importo è stato moltiplicato per quasi 19 da una base iniziale bassa. Questa crescita segnala l’emergere di uno sbocco. Essa non misura la redditività di ciascuna holding o delle entrate che una nuova piantagione potrebbe ottenere negli anni seguenti.
I due esempi ci invitano a distinguere tra espansione di una nicchia e trasformazione da tutte le economie di esportazione. Un mercato può progredire molto rapidamente quando il punto di partenza è modesto. D’altra parte, un settore installato può mantenere i clienti durante l’esperienza di un cattivo anno. Le dimensioni del mercato mondiale, le prestazioni nazionali e la situazione di un produttore non sono indicatori intercambiabili. Una strategia di investimento richiede ulteriori informazioni sui ritorni, le risorse mobilitate e gli impegni commerciali.
Finanziare l’ordine prima di ricevere il pagamento
Vendita all’estero non rimuove la necessità di contanti. Tra l’acquisto di materiali, la produzione e la liquidazione, l’esportatore finanzia una transazione il cui pagamento viene a volte più tardi. Theguida ai finanziamenti LEBTRADEquesti includono credito commerciale, partecipazione azionaria e sussidi. Questi strumenti non affrontano lo stesso problema: il finanziamento di un ordine una tantum non equivale al finanziamento di una nuova capacità produttiva.
La guida ricorda anche l’interruzione, dopo ottobre 2019, di vari prestiti bancari sovvenzionati per le imprese. Questa indicazione storica non consente di dichiarare che nessuna società può ottenere finanziamenti nel 2026. Esso mostra perché un progetto di esportazione deve verificare specificamente gli strumenti disponibili, la loro valuta, la durata e le condizioni. Un’offerta menzionata in un portale non costituisce un’approvazione di credito o una prova di esborso.
Il divario di pagamento crea un vincolo diverso dal margine commerciale. Un’operazione può generare una previsione di profitto superando le risorse mobilizzabili dell’azienda. Accettare più ordini non risolve necessariamente il problema: questo può aumentare gli importi avanzati prima di incassare. L’analisi di un’espansione delle esportazioni dovrebbe riunire il programma di produzione, il programma di pagamento e gli impegni già fatti.
Questo vincolo spiega anche perché un cliente aggiuntivo non solo fornisce una diversificazione di benvenuto. Essa può richiedere diversi termini di pagamento, imporre una prima azione o lasciare parte del rischio commerciale all’esportatore. Le statistiche annuali registrano le merci spedite, non queste clausole contrattuali. Un aumento del numero di destinazioni quindi non misura automaticamente un miglioramento del flusso di cassa.
La fattura emessa e la ricevuta rimangono due passi
Theguida pubblica sui rischi di esportazioneidentifica il ritardo o il default tra i rischi finanziari. Ha fatto riferimento ai controlli sull’acquirente, l’assicurazione di credito e la scelta del metodo di regolamento. Esso menziona anche il rischio valutario e le possibili conseguenze di un cambiamento nel quadro politico o amministrativo del paese beneficiario.
Questi elementi hanno una traduzione semplice: una vendita non è sicura solo perché il prodotto ha trovato un acquirente. Il contratto deve specificare chi deve pagare, quando e in quale valuta. La protezione può ridurre il rischio senza rimuoverli tutti. La scelta dipende dalle condizioni dell’operazione e dalle garanzie effettivamente disponibili; nessun prodotto finanziario può essere presentato come universalmente accessibile o adatto a tutte le PMI libanesi.
Di conseguenza, la diversificazione del mercato deve essere valutata da diverse prospettive. La distribuzione delle vendite tra più clienti può ridurre l’esposizione a singoli pagamenti non retribuiti. Destinazioni divise possono ridurre l’esposizione a chiusure amministrative. Tuttavia, diversi acquirenti nello stesso gruppo o mercato possono rimanere legati allo stesso rischio. Le tabelle dei paesi non forniscono queste informazioni. Sono l’inizio di una diagnosi, non la sua conclusione.
Aiuti alle imprese, con risultati sulla loro giusta scala
Il programmaUNDP Donne Sviluppo economico, finanziato dal Canada, fornisce un esempio di intervento mirato. Il suo bilancio annunciato è di 13 milioni di dollari su 2024–31. La pagina del programma mostra 96 microimprese e PMI gestite da donne che hanno ricevuto borse di studio e supporto tecnico agroalimentare, cosmetici e attività creative.
L’UNDP riferisce che dal 2025 al 93 per cento delle aziende coinvolte aveva accesso a nuovi acquirenti. Esso riporta un aumento del 23% del fatturato e del 22% dei posti di lavoro a tempo pieno. Questi risultati riguardano il gruppo sostenuto, secondo il bilancio dell’organizzazione. Essi non dimostrano un aumento equivalente delle esportazioni nazionali e non distinguono tra nuovi clienti esteri e nuovi clienti nazionali in questa presentazione.
L’interesse di questo caso risiede nell’associazione tra mezzi finanziari, attrezzature e preparazione commerciale. Esso mostra anche le precauzioni necessarie per valutare una politica di esportazione. Il numero di aziende addestrate, il numero di acquirenti incontrati e le vendite hanno effettivamente fatto misura diverse fasi. La transizione da uno all’altro deve essere documentata. Un indicatore di accompagnamento non può sostituire una quantità di esportazioni, e una progressione osservata tra i beneficiari da soli non dimostra l’effetto causale del programma.
Mercati accessibili, ma le vendite da ricostruire
La diversificazione delle esportazioni libanesi inizia con una distinzione tra l’apertura legale di un mercato e la possibilità di vendere regolarmente. Gli accordi commerciali riducono determinati dazi, mentre gli ordini dipendono anche dall’origine delle merci, dalla loro conformità e dalle relazioni con gli acquirenti. Nel 2026, due sviluppi danno a questa distinzione una portata concreta: la riapertura saudita e il rafforzamento degli strumenti di sostegno per le piccole imprese. Essi aggiungono ad un accesso preferenziale di lunga data ai mercati europei, la cui esistenza non è sufficiente a garantire un aumento delle vendite.
SecondoCommissione europeaL’Unione ha assorbito il 15 % delle esportazioni di merci libanesi nel 2025. I suoi acquisti in Libano ammontavano a circa 600 milioni di euro, per un totale di scambi bilaterali di 6,1 miliardi. Questi importi riguardano beni, non entrate o servizi turistici. L’accordo di associazione, firmato nel giugno 2002 e entrato in vigore nell’aprile 2006, prevede l’accesso gratuito ai prodotti industriali libanesi e alla maggior parte dei prodotti agricoli. La formulazione conta: non è un’esenzione universale per ogni riferimento agroalimentare.
Therelazione sull’attuazione europea pubblicata nel 2025l’89% dei prodotti agricoli e agricoli trasformati beneficiano dell’accesso senza dazi e senza quote, mentre 27 prodotti agricoli sono coperti da un trattamento speciale, principalmente quote tariffarie. Per una società, quindi, la diagnosi deve cadere al prodotto e alla sua classificazione doganale. Una preferenza concessa a una famiglia di merci non consente la detrazione della procedura da tutte le sue preparazioni. Questa verifica precede il calcolo di un’offerta commerciale e la scelta di un distributore.
Origine preferenziale, condizione da documentare
I beni spediti dal Libano non beneficiano automaticamente dell’origine preferenziale libanese. Thedogane francesila relazione UE-Lebanon è ancora legata all’ex protocollo originale dell’accordo. Esso comprende certificati EUR.1 o EUR-MED e, a condizione, dichiarazioni di origine sulla fattura. Queste sono previste per piccole spedizioni o per un esportatore approvato senza limiti di valore. La scelta delle prove deve corrispondere al regime applicabile, piuttosto che ad una semplice abitudine documentaria.
Questo punto richiede una vigilanza speciale nel 2026. Thememorandum della direzione generale delle dogane europee sui codici TARICsepara gli accordi che si riferiscono automaticamente alla nuova Convenzione Pan-Euromediterranea da quelli il cui protocollo mantiene le proprie regole. Cita specificamente il Libano in questa seconda categoria. Per presentare le nuove regole applicabili in modo uniforme a tutti i partner mediterranei dal 1° gennaio sarebbe quindi ingannevole. Un produttore che utilizza componenti esteri deve controllare la regola per il suo prodotto e le possibilità di cumulo effettivamente aperto tra i paesi interessati.
La preparazione amministrativa inizia anche sul lato libanese. Theministero dell’economia e del commerciorichiama la necessità di identificare un importatore o un venditore nel paese ricevente. Elenca la dichiarazione doganale, la fattura commerciale originale, la lista di imballaggio in cui le informazioni dettagliate non sono sulla fattura e altri documenti richiesti dalla normativa. Per le esportazioni europee, si riferisce alla certificazione di origine secondo il relativo protocollo. Il tutto deve descrivere la stessa operazione: i prodotti, le quantità e l’identità degli stakeholder devono essere riconciliati.
Riapertura saudita, un’opportunità per riconquistare
Il 10 giugno 2026,agenzia ufficiale saudita SPAha annunciato la direttiva del principe ereditario Mohammed bin Salmane che autorizza la ripresa delle esportazioni libanesi nel regno. Trasmessa al primo ministro Nawaf Salam dal ministro degli Esteri saudita, ha risposto a una richiesta del presidente Joseph Aoun e del capo del governo. Il comunicato ha collegato questa decisione agli impegni assunti e ai passi compiuti dalle autorità libanesi. Si tratta di un cambiamento concreto nel quadro dell’accesso, con una dimensione politica esplicitamente assunta da Riyadh.
Un secondosPA spedizione, datata 20 giugno, riferisce il lancio della ripresa delle esportazioni durante una cerimonia al porto di Beirut, alla presenza dell’ambasciatore saudita Fahd Al-Dosari. Questo passo distingue l’annuncio diplomatico dalla sua attuazione. Tuttavia, non misura il numero di imprese che ritornano al mercato, né il valore dei contratti recuperati. Per valutare gli effetti economici della riapertura, sarà necessario monitorare le spedizioni e la loro composizione nel corso di diversi mesi, piuttosto che trasformare la cerimonia in prova di un recupero già acquisito.
Il quadro regionale fornisce un altro elemento. Il portale pubblicoLEBTRADEpresenta la Great Arab Free Trade Area come esenzione per i prodotti agricoli, agroalimentari e industriali idonei. Ricorda il ruolo del certificato di origine, rilasciato dalla Camera di Commercio e autenticato secondo la natura del prodotto. La riapertura di un paese e la preferenza tariffaria devono quindi essere esaminate insieme: l’autorizzazione al commercio non esente da dimostrare l’ammissibilità di ogni merce per il trattamento richiesto.
Selezione dei mercati e preparazione alla conformità
La diversificazione europea supera anche l’Unione. LAssociazione europea di libero scambioche riunisce la Svizzera, il Liechtenstein, la Norvegia e l’Islanda, ha un accordo con il Libano per quanto riguarda i beni industriali, compresi i prodotti ittici e marini. I prodotti agricoli di base sono coperti da accordi bilaterali complementari. Pertanto, una società agroalimentare non può trasporre meccanicamente un’analisi per l’Unione a questi quattro mercati. Le concessioni applicabili si riflettono nel testo pertinente per il paese e il prodotto.
Il metodo proposto daLEBTRADE prepara un piano di esportazioneconsiste nell’esame di un rapporto di mercato del prodotto, quindi clienti, concorrenti, canali di distribuzione e condizioni locali. Il portale prevede esplicitamente la possibilità di abbandonare un mercato che non è adatto all’offerta dell’azienda. Questa selezione evita di confondere la diversificazione e la moltiplicazione delle destinazioni. Una PMI può iniziare con un numero limitato di riferimenti, identificare i partner necessari e impostare obiettivi di vendita e clienti prima di espandere il suo campo di applicazione.
Un ulteriore strumento è apparso il 16 febbraio 2026 con il lancio delServizio di assistenza commerciale nazionaleannunciato da UNDP. Sostenuta dal Dipartimento di Economia e Commercio e sostenuta da UNDP e Canada, questa finestra mira a microimprese e PMI che affrontano i processi aziendali. Il comunicato stampa indirizza le aziende alla piattaforma e alle loro camere di commercio. La sfida consiste nell’utilizzare accordi e accordi esistenti: ottenere una risposta corrispondente al prodotto, al mercato e alla fase di preparazione dell’azienda.
La conformità precede di trovare un nuovo cliente
Theguida pubblica LEBTRADE sugli standarddistingue tra i requisiti nazionali e quelli del mercato beneficiario. In Libano, identifica LIBNOR come organismo nazionale di regolazione standard. Il Ministero dell’Industria è coinvolto nel monitoraggio dei requisiti generali di qualità e sicurezza, mentre il Ministero dell’Agricoltura è coinvolto anche nelle attività agricole e agroalimentari.
All’arrivo, possono essere applicati requisiti stranieri aggiuntivi. Il portale cita la possibilità di ispezione preventiva e si riferisce agli strumenti europei per i requisiti tecnici, sanitari e di etichettatura. L’esportatore deve quindi verificare la conformità del prodotto concreto che vende, e non solo la presenza del paese in un accordo commerciale. Un vantaggio tariffario non esonera tali controlli.
Per una PMI, questa distinzione cambia l’ordine delle decisioni. La prospettiva può iniziare prima che tutti i passaggi siano completati, ma la consegna coinvolge l’azienda su un prodotto definito. Se la specifica viene esaminata solo dopo la fabbricazione, un adattamento può richiedere il lotto o la sua etichettatura da prendere in consegna. Il documento di conformità fa parte dell’offerta esportabile, così come il prodotto.
Il prossimo test sarà ripetere le vendite
Dopo queste verifiche, i dati disponibili descrivono una recente modifica dei valori esportati, non una ripresa uniforme di tutti i rami. Essi mostrano un forte luogo di prodotti di valore, concentrazione geografica e opportunità commerciali i cui effetti devono ancora essere monitorati. Gli esempi agricoli indicano che una rapida crescita può provenire da una base ridotta e che un rimbalzo annuale può lasciare un settore lontano dal suo livello migliore.
Il prossimo bollettino doganale vedrà in primo luogo se le prestazioni di agosto e settembre continuano. Un’estrazione per prodotto e per destinazione, negli stessi mesi del 2025 e del 2026, permetterà poi di distinguere l’evoluzione del prezioso da quella degli altri beni. Sarà anche necessario misurare l’effettiva ripresa delle spedizioni in Arabia Saudita. Le tabelle aggregate attualmente utilizzate non rispondono a queste domande da sole.
Per apprezzare la diversificazione produttiva, sarà necessario avvicinare questi scambi alle aziende che li effettuano: nuovi clienti, ordini ripetuti, investimenti e valore aggiunto locale. Questo riavvicinamento evita di trattare una buona operazione commerciale come una trasformazione generale del paese. Il Libano ha prodotti già venduti all’estero e ha identificato l’accesso commerciale. Il problema documentato non è di annunciarli di nuovo, ma di verificare che essi danno luogo a vendite regolari, finanziarie e realmente incassate.
Copertura: foto del porto di Beirut nel 2003,Ismail Küpeli♪,CC BY 2.0. adattamento editoriale e dressing assistito da IA, Libnanews. Questa illustrazione non rappresenta il traffico del 2026.
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