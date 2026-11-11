Esportazioni libanesi: quali mercati?

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Le esportazioni libanesi quasi recuperate in dollari nei primi nove mesi del 2025. Tuttavia, il loro peso netto è diminuito di un quarto. Questo contrasto, basato sui dati delle Dogane, che è stato interrotto nel settembre 2026, pone una questione decisiva per il recupero: il Libano vende prodotti più competitivi a clienti più diversificati, o dipende principalmente da alcuni beni di alto valore e da alcuni punti vendita?

Il ritorno dell’Arabia Saudita ai mercati accessibili, annunciato a giugno, e le preferenze commerciali europee aprono opportunità. Tuttavia, trasformandoli in vendite sostenibili richiede capacità di produzione, origine dimostrabile, prodotti conformi e pagamenti sicuri. Questo file FocusLebanon esamina questi meccanismi e le cifre disponibili a partire dall’11 novembre 2026. Esso copre le merci esportate, non il prezzo delle merci importate nel negozio o entrate del turismo.

Tre livelli di prova rimangono separati: commercio doganale, diritti di accesso aperti da accordi e risultati di canali specifici. Una pubblicità non sostituisce una spedizione; una fattura di esportazione da sola non misura il valore aggiunto creato nel paese.

Esporta quasi stabile in dollari, ma molto più leggero

Le esportazioni di merci libanesi hanno raggiunto $2.637 miliardi tra gennaio e settembre 2026, rispetto a $ 2,13 miliardi nello stesso periodo del 2025, secondo il Bollettino delle Dogane per i primi nove mesi dell’anno. La diminuzione riportata è del 2,8%. Questo risultato non descrive un crollo generale o un recupero già raggiunto. Esso riassume nove mesi molto irregolari, dopo i quali due forti prestazioni estive compensano parte del declino all’inizio dell’anno. Il documento, preparato il 22 ottobre e annunciato sul sito doganale il 3 novembre, permette di distinguere questa recente evoluzione dalla composizione delle vendite all’estero.Fonte: Bollettino doganale libanese, 30 settembre 2026, pagina 1.

Una seconda misura cambia significativamente la lettura. L’indicatore doganale speciale del commercio di esportazione mostra un peso netto cumulativo di 1.0131 tonnellate nel 2026. Il totale di nove mesi corrispondenti di 2025 è di 1.438.353 tonnellate nei dati visualizzati. La diminuzione calcolata è quindi circa il 25,4 per cento, molto maggiore della diminuzione del reddito espresso in dollari. I due risultati devono essere presentati insieme: il paese conserva gran parte del suo valore di esportazione, ma le merci che attraversano il confine rappresentano una massa molto più piccola.Fonte: indicatore di peso netto ufficiale, migliaia di chilogrammi.

Questa discrepanza da sola non comporta un miglioramento dei prezzi di vendita, dei margini o della qualità del prodotto. Una tonnellata di metalli preziosi e una tonnellata di prodotti agricoli non hanno lo stesso valore. Il rapporto tra dollari e tonnellate può aumentare quando la composizione delle spedizioni cambia, senza lo stesso prodotto che vende più costoso. Il peso totale non è anche un indice di volume economico con composizione costante. Fornisce informazioni sulla massa dichiarata, mentre il valore aggrega beni di natura molto diversa.

Due mesi hanno ridotto significativamente il backlog

La serie mensile mostra un deterioramento del primo trimestre: $206 milioni in gennaio, $220 milioni in febbraio e $205 milioni in marzo, rispetto a 326, 300 e 309 milioni rispettivamente all’anno precedente. Le dogane sono diminuite del 37%, del 27% e del 34%. Gli importi arrotondati danno un totale trimestrale di $631 milioni, rispetto a $935 milioni nel 2025. Questo inizio dell’anno pesa ancora sulla cumulazione di settembre nonostante i successivi miglioramenti.Fonte: Bollettino delle dogane, pagina 1.

Aprile e maggio temporaneamente invertire la tendenza, con 308 e 309 milioni di dollari, contro 262 e 284 milioni all’anno precedente. Giugno ammonta a 250 milioni, contro 264 milioni, poi da luglio a 268 milioni, contro 370 milioni. Alla fine di luglio, i sette valori mensili pubblicati ammontano a 1.766 miliardi di dollari, rispetto a 2.115 miliardi di dollari per gli stessi mesi del 2025. Tali aggiunte sono calcolate sulla base di cifre arrotondate al milione e non sostituiscono le cumulazioni stabilite dalla dogana sui loro dati dettagliati.

Il cambiamento più marcato si è verificato in agosto e settembre. Le esportazioni hanno raggiunto 430 milioni di dollari in agosto, seguito da 441 milioni di dollari in settembre, in aumento da $299 milioni e 300 milioni di dollari nel 2025. Le modifiche pubblicate sono del 44% e del 47%. Questi due mesi insieme rappresentano 871 milioni, o circa un terzo del totale del 2026. Il loro peso nel risultato dei primi nove mesi richiede cautela: la crescita recente è reale nei valori dichiarati, ma non è sufficiente a dimostrare un miglioramento duraturo in tutti i settori.

I pesi netti confermano che la regolazione del dollaro non è confusa con quella del tonnellaggio. In agosto, il volume delle esportazioni è aumentato da 169.328 tonnellate nel 2025 a 136,947 tonnellate nel 2026. Nel mese di settembre è aumentato da 192,766 tonnellate a 146,775 tonnellate. I ricavi possono quindi aumentare bruscamente in quanto il peso trasportato diminuisce. Per spiegare questo movimento, i prodotti, le loro quantità e le loro destinazioni dovrebbero essere attraversate mese per mese, piuttosto che assegnare l’intera differenza a un singolo fattore.

Esportazioni mensili da gennaio a settembre 2025 e 2026 milioni di dollari correnti. © Immagine originale Libnanews. Dati: Bollettino doganale libanese al 30 settembre 2026, http://www.customs.gov.lb/Private Statistics/Files/49.pdf

Il declino del 2026 mette il rimbalzo del 2025 in prospettiva

La linea del bollettino su periodi comparabili consente un confronto omogeneo su sei anni. Le esportazioni da gennaio a settembre hanno raggiunto $2.415 miliardi nel 2021, $2.696 miliardi nel 2022, $2.138 miliardi nel 2023, $2.104 miliardi nel 2024, $2.713 miliardi nel 2025 e $2.637 miliardi nel 2026. L’ultimo risultato rimane quindi superiore ai livelli del 2023 e del 2024, ma inferiore a quelli del 2022 e del 2025. Esso supera di circa il 9,2 per cento quello del 2021, calcolato sugli importi pubblicati. Questi valori sono nominali: questa differenza non misura un aumento equivalente dei quantitativi o del potere d’acquisto dei ricavi.

Il 2025 rimbalzo aveva portato le esportazioni nei primi nove mesi 28,9% sopra il loro livello 2024, secondo Customs. Il declino attuale segue questo forte aumento. Ma un confronto delle date non è sufficiente per identificare i meccanismi industriali dietro di esso. Né dimostra che tutte le aziende esportatrici hanno lo stesso percorso. Le cifre aggregate possono essere dominate da alcuni elementi di alto valore, rendendo indispensabile l’esame dei prodotti.

Esportazioni da gennaio a settembre, da 2021 a 2026 milioni di dollari correnti. © Immagine originale Libnanews. Dati: Bollettino doganale libanese al 30 settembre 2026, http://www.customs.gov.lb/Private Statistics/Files/49.pdf

I prodotti preziosi rappresentano un terzo del fatturato

La sezione doganale di perle, pietre preziose o semipreziose e metalli preziosi rappresenta 906 milioni di dollari nei primi nove mesi del 2026. La sua quota pubblicata raggiunge il 34% delle esportazioni. Questa è la prima serie di prodotti nel bollettino, molto avanti dei metalli di base e delle loro opere, che ammontano a 410 milioni. Questo peso richiede di distinguere il comportamento dei beni preziosi da quello delle altre esportazioni prima di parlare di salute generale dell’apparato produttivo.Fonte: Bollettino delle dogane, pagina 6.

Tuttavia, la formulazione di questa sezione non dovrebbe essere abbreviata in « oro » o « gioiello » senza ulteriori informazioni. La tabella contiene diverse categorie e non fornisce una ripartizione dettagliata a questo livello. Inoltre non distingue la quota di valore derivata dal lavoro in Libano da quella dei materiali incorporati in merci. I 906 milioni di dollari sono un valore esportato in senso doganale, non una misura del valore aggiunto dei gioielli o del reddito che lascia nell’economia.

Al di fuori di questa sezione, le esportazioni raggiungono circa $ 1.731 miliardi, sottraendo gli importi pubblicati. Questo rappresenta quasi due terzi del totale. Questo calcolo permette di stimare le dimensioni di altre vendite estere, ma di non stabilire la loro variazione annuale: la tabella per prodotto presenta, per il 2025, un anno intero, non i nove mesi corrispondenti. Un aumento o un calo annuo delle esportazioni « fuoripreziose » richiederebbe un’estrazione dettagliata da gennaio a settembre 2025. Ridurre questa evoluzione delle colonne annuali porterebbe a mescolare periodi diversi.

Dopo metalli preziosi e di base, i principali oggetti sono preparati alimentari, a $331 milioni, macchinari ed elettrodomestici meccanici o elettrici, a $286 milioni e prodotti chimici a $225 milioni. Questi cinque set rappresentano circa l’81,8% del valore totale, calcolato sugli importi arrotondati. I prodotti vegetali aggiungono 133 milioni, carta e lavori 70 milioni, materie plastiche 68 milioni e manufatti vari 56 milioni. Questa distribuzione mostra una base di esportazione identificabile al di là del prezioso, ma concentrata su un numero limitato di famiglie grandi.

La distribuzione delle esportazioni da gennaio a settembre 2026: cinque famiglie rappresentavano l’81,8% del totale. © Immagine originale Libnanews. Dati: Bollettino doganale libanese al 30 settembre 2026, http://www.customs.gov.lb/Private Statistics/Files/49.pdf

La Svizzera domina le destinazioni in valore

La Svizzera è il primo paese di destinazione nelle tabelle doganali, con 674 milioni di dollari, o circa il 25,6 per cento del totale calcolato e una quota arrotondata pubblicata del 26 per cento. Gli Emirati Arabi Uniti seguono 249 milioni, davanti alla Turchia 134 milioni, alla Siria 133 milioni e all’Iraq 111 milioni. Insieme, queste cinque destinazioni rappresentano circa il 49,3% delle esportazioni. La Giordania rappresenta 97 milioni, l’Egitto 89 milioni e gli Stati Uniti 83 milioni.Fonte: Bollettino delle dogane, pagina 14.

Questa gerarchia è espressa in dollari. Non classifica il numero di clienti, il numero di esportatori libanesi su ogni mercato o le tonnellate. L’alta posizione della Svizzera e quella dei beni preziosi sono due elementi distinti nel documento. L’incontro può guidare una ricerca, ma la newsletter non contiene una tabella trasversale di prodotti e paesi. Non ci permette quindi di dire quale percentuale dei 674 milioni spediti in Svizzera rientra nella categoria dei beni preziosi, o di dedurre che altre destinazioni acquistano principalmente prodotti fabbricati in Libano.

Il metodo ufficiale specifica anche che la destinazione è la destinazione dichiarata per l’esportazione. Non garantisce che il paese indicato sia quello del consumo finale. Per valutare la diversificazione commerciale, è quindi necessario distinguere tra l’accesso a una destinazione doganale e l’insediamento con consumatori o clienti industriali. La moltiplicazione delle destinazioni è utile, ma la tabella disponibile non misura la forza dei contratti, la loro ricorrenza, o la dipendenza da un intermediario.

Una tabella parziale non si confronta direttamente con un anno intero

Il bollettino contiene un’importante trappola di lettura. Sulle pagine del prodotto, del paese e dell’ufficio, la colonna 2026 copre nove mesi mentre la colonna 2025 presenta dodici mesi. Le variazioni mostrate sono vicine a un confronto delle medie mensili, non cumulazioni nello stesso periodo. Per la Svizzera, ad esempio, i 674 milioni del 2026 sono vicini a 784 milioni nel 2025, con una variazione del 14%. Il rapporto tra 674 diviso per nove e 784 diviso per dodici dà un aumento simile, circa 14,6%, senza replicare esattamente la percentuale indicata. Non rappresenta un aumento del 14% tra gennaio-settembre 2025 e gennaio-settembre 2026.

La stessa precauzione si applica alle voci dei prodotti. I 906 milioni di beni preziosi dei primi nove mesi del 2026 non devono essere paragonati direttamente ai 1.248 miliardi del 2025 per annunciare un calo annuo. Per le esportazioni totali, la linea esplicitamente denominata « periodo comparabile » nella prima pagina è il riferimento rilevante. La cifra è di 2,13 miliardi per gennaio-settembre 2025. L’aggiunta di mesi arrotondati dà una quantità leggermente diversa; Ciò giustifica mantenere la cumulazione pubblicata piuttosto che sostituirla con una somma di valori già arrotondati.

Quali dichiarazioni doganali misurano

Le esportazioni di valori doganali su base FOB, comprese le spese per l’ufficio di uscita e le importazioni su base CIF, compresi i trasporti e le assicurazioni all’ufficio doganale. I quantitativi e i valori provengono da dichiarazioni verificate dalle autorità competenti; il peso è registrato in chilogrammi netti. Il commercio speciale di esportazione comprende i beni nazionali, ma anche alcuni beni di origine straniera, in particolare dopo che sono messi in consumo. Assimilare il totale esportato automaticamente alla produzione interna da solo sarebbe quindi inesatto.Fonte: Definizioni statistiche delle Dogane.

In questo quadro, i $2.637 miliardi esportati coprono circa il 16.9 per cento dei $15,600 miliardi importati nei primi nove mesi del 2026. Il disavanzo della merce calcolato su questi due totali è 12.963 miliardi. Questi indicatori mettono in luce il divario tra gli acquisti e le vendite di merci, senza descrivere tutti gli scambi esterni: non comprendono i ricavi da servizi, trasferimenti o movimenti finanziari. Per giudicare le opportunità di mercato, i risultati più robusti rimangono qui la concentrazione dei valori di esportazione, la loro evoluzione mensile e il declino molto maggiore dei pesi netti.