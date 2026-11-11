Rifiuti in Libano: una fabbrica non è sufficiente per fare una catena

La costruzione di un impianto non garantisce il trattamento efficace dei rifiuti. Raccolta, selezione, manutenzione, finanziamento e opportunità di mercato sono una condizione dell’intera catena. Questa decrittazione distingue volumi prodotti, capacità pubblicizzate e risultati verificabili, e poi spiega le informazioni necessarie per valutare una linea senza assegnare alle piante prestazioni non documentate.

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Il dibattito sui rifiuti del Libano si concentra spesso sulle strutture: costruire una fabbrica, rimettere in servizio un centro, trovare una discarica. Il caso preso da Al Liwa l’11 novembre, attribuito ad Al Jazeera, tuttavia indica una maggiore difficoltà. Tra il bidone domestico e il destino dei materiali, ogni passo dipende dal precedente e dai prossimi passi.

Saida fornisce in questo file un punto di partenza per discutere il funzionamento della catena. Tuttavia, una diagnosi quantificata della sua installazione richiederebbe i dati recenti sulla ricezione, l’elaborazione e i comunicati. Una sola capacità teorica non ci permette di sapere quanto è effettivamente valutato.

Tre quantità da non confondere

La quantità di rifiuti generati descrive ciò che le famiglie e le attività generano. La quantità raccolta misura ciò che entra nel servizio. La quantità trattata secondo un processo definito corrisponde ad un ulteriore passo. Le tre cifre possono differire notevolmente senza che sia necessariamente falsa.

Le 6.200 tonnellate al giorno menzionate nel kit stampa si riferiscono a una stima dei rifiuti prodotti, non a un volume la cui lavorazione sarebbe dimostrata. In mancanza di un recente bilancio primario per verificare la sua metodologia e la sua portata, questa cifra non può essere utilizzata per calcolare un tasso di rendimento nazionale.

La stessa cautela si applica a una pianta ha annunciato diverse centinaia di tonnellate al giorno. È importante sapere se la capacità richiede un funzionamento continuo, un certo tipo di rifiuti e una manutenzione regolare. Le sentenze, i rifiuti di entrare e la composizione dei contributi alterano il risultato effettivo.

La selezione inizia prima della macchina

Quando si mescolano particolari materiali organici, imballaggi e rifiuti, la loro separazione diventa più difficile. La qualità del materiale recuperato è importante quanto la sua quantità. Un terreno non può trovare una presa nelle stesse condizioni di un materiale adeguatamente separato.

Pertanto, un programma di selezione sorgente non è limitato alla distribuzione di contenitori. È necessario organizzare una raccolta che mantiene flussi separati, informare gli utenti e controllare cosa succede alla destinazione. Se tutto viene poi mescolato nello stesso trasporto, la fiducia e l’utilità del gesto si deteriorano.

Il trattamento produce anche residui. Una valutazione credibile deve spiegare ciò che viene riciclato, ciò che viene trattato biologicamente, ciò che rimane da eliminare e dove queste release risultano. Presentare tutti gli input di un impianto come rifiuti recuperati mascherare la seconda parte della catena.

Un quadro giuridico e obblighi operativi

La legge 80 del 2018 fornisce il quadro per la gestione integrata dei rifiuti solidi. Il Ministero dell’Ambiente ricorda, in un comunicato stampa su una circolare del governo del 2024, le norme relative alla raccolta, al trasporto, alla selezione, al compostaggio, ad altri trattamenti e allo smaltimento finale. Questa copertura dell’intera catena è proprio ciò che distingue una politica di gestione da un semplice inventario dei lavori.

Il Ministero presenta anche un strategia nazionale integrata in una pagina del 1° giugno 2026. L’esistenza di un documento strategico deve essere distinta dal finanziamento, dai mercati e dalle attrezzature effettivamente attuate. Una data citata dalla stampa non è sufficiente a stabilire che un nuovo piano è stato adottato o pienamente attuato questo mese.

Al fine di valutare un progetto, è necessario esaminare le proprie responsabilità operative: chi paga per i materiali di consumo, mantiene le macchine, controlla gli scarichi e assicura continuità quando l’installazione si ferma? Un investimento iniziale può rimanere improduttivo se non è coperto.

Trasparenza utile agli abitanti

Una tabella di monitoraggio locale dovrebbe approssimare i tonnellaggi in arrivo, i giorni operativi, i materiali in uscita e la destinazione dei rifiuti. I contratti, i pagamenti e i controlli ambientali forniscono un secondo livello di lettura. Questi dati consentirebbero di discutere i costi senza confondere i prezzi per tonnellata ricevuti con i prezzi per tonnellata effettivamente valutati.

Il caso di Saida deve essere valutato su questi elementi, senza assegnare qui una prestazione o un difetto senza documenti. A livello nazionale, la questione rimane concreta: i rifiuti entrano in una catena finanziata e controllata alla sua destinazione finale? Il numero di installazioni da sole non risponde.

Scarico di Jdeideh e, in lontananza, Bourj Hammoud, fotografia d’archivio 2019. Questa illustrazione non mostra l’installazione di Saida o la loro condizione nel 2026. Tutta la foto conservata, vestito editoriale Libnanews. © Libnanews.com.

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