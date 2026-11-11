Aggiornamento dell’11 novembre: essenziali in 5 minuti

Nel sud del Libano, gli scioperi e un incidente a Baraachit dominano la sera dell’11 novembre. Nawaf Salam segue l’indagine tra Batrun e Bcharré. L’Iran si rifiuta di trasferire materiali arricchiti, mentre l’Unione Europea studia le sue relazioni con la Siria. In Ucraina, i colloqui portano ad un accordo di principio sui prigionieri. L’attuale voce contraddistingue fatti, dichiarazioni e decisioni ancora attesi, prima delle riunioni di giovedì sul clima e sul parlamento.

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Strikes e incidenti nel sud del Libano, indagine tra Batrun e Bcharré, posizione iraniana sul progetto nucleare, europeo per la Siria e accordo in linea di principio sui prigionieri in Ucraina: la notizia principale di questo mercoledì 11 novembre 2026. L’edizione di questa sera raccoglie le informazioni verificate disponibili alle ore 18:35 di Beirut. Lettura: circa cinque minuti.

Aggiornamento: in Libano meridionale, colpisce senza bilancio consolidato

La giornata è iniziata con diversi rapporti di scioperi israeliani a Qantara. I bollettini mattutini dell’agenzia libanese descrivono passaggi ripetuti dall’aviazione e un missile che non esplode. Uno sciopero è stato segnalato anche in Kfar Tebnit, distretto di Nabatiyah.

All’alba, un drone ha riferito ha lasciato cadere due dispositivi esplosivi tra Zawtar al-Sharqiyah e Zawtar al-Gharbiyah, secondo lo stesso rapporto. Gunfire è stato anche segnalato verso il quartiere Al-Khazzan a Majdal Zoun. Le spedizioni non specificano gli obiettivi o tutti i danni. Non forniscono un bilancio umano consolidato.

Più tardi, un’agenzia ufficiale di spedizione, riportata nella stampa libanese, ha riferito l’esplosione di un drone israeliano vicino al balcone di una casa alla periferia di Baraashit. Non sono state segnalate lesioni per questo incidente specifico. Questa indicazione non è valida per tutti gli attacchi del giorno. Il tempo esatto dell’esplosione e l’entità dei danni alla casa rimangono non specificati.

Le ore delle schede non devono essere confuse con quelle degli eventi. Allo stesso modo, le ripetizioni successive di una spedizione non corrispondono a tanti attacchi. Nessuna cifra di vittime può essere deferita dal silenzio dei primi rapporti.

Dopo UNIFIL, G7 chiede l’architettura di sicurezza

Dal punto di vista diplomatico, la dichiarazione dei ministri degli esteri del G7 riunitasi a Parigi il 9 e 10 novembre rimane un punto di riferimento importante. Esso chiede il rispetto del cessate il fuoco e sostiene la risoluzione 1701 e il quadro trilaterale.

I ministri chiedono il progresso nelle aree pilota: il disarmo verificabile di Hezbollah, il reinserimento delle forze israeliane e il dispiegamento dell’esercito libanese. Essi chiedono anche una durevole architettura di sicurezza a sostegno delle forze libanesi dopo la fine del mandato UNIFIL. Solo questo orientamento diplomatico non è la creazione di una nuova forza internazionale. Il testo non permette di annunciare la composizione.

Batrun-Bcharré: Salam segue l’inchiesta, senza trovare giudizi

Nawaf Salam ha contattato i funzionari giudiziari e di sicurezza dopo l’arresto di cinque uomini tra le altezze di Batrun e Bcharré. Da Antalya, dove partecipa al COP31, il Primo Ministro si è unito ai Ministri dell’Interno e della Giustizia, del Procuratore Generale e del Direttore Generale delle Forze di Sicurezza Interna.

Il capo del governo afferma che le indagini non dovrebbero essere limitate alla legge. L’Ufficio del Pubblico Procuratore presenta quelli arrestati come membri di Hezbollah. Tuttavia, non ha annunciato alcun giudizio nella relazione consultata.

I conti dei documenti detenuti dai sospetti rimangono divergenti. La loro qualifica come mappe o piani non è stabilita dagli elementi istituzionali disponibili. Nessun progetto di attacco può quindi essere presentato come dimostrato. Le persone arrestate rimangono presunte innocenti, mentre l’indagine deve specificare le ragioni della loro presenza e la natura dei documenti sequestrati.

Iran: Rezaei rifiuta di trasferire materiali arricchiti

Il funzionario della sicurezza iraniana Mohsen Rezaei ha detto che il materiale nucleare arricchito non avrebbe lasciato l’Iran. In un’intervista televisiva riportata mercoledì da un’agenzia internazionale, ha anche avvertito che nuovi scioperi americani avrebbero conseguenze.

Questa affermazione definisce la posizione di Teheran; non annuncia alcun accordo o la ripresa degli attacchi. Un’agenzia iraniana riferisce anche che Rezaei collega la cessazione delle ostilità con tutti i fronti regionali, in particolare in Libano. Le condizioni formulate da un funzionario iraniano non devono essere confuse con impegni accettati dalle altre parti.

Siria: l’Unione europea studia il riavvicinamento

L’Unione europea sta valutando il rafforzamento delle sue relazioni con Damasco, secondo un documento di lavoro riportato da un’agenzia internazionale. I percorsi includono la riforma del settore della sicurezza, gli investimenti e il rilancio di un accordo commerciale a lungo congelato.

Preparato prima della riunione dei ministri europei il 16 novembre, questo documento esprime anche preoccupazioni sull’influenza russa. Si tratta di orientamenti per la discussione, non di un partenariato già adottato o entrato in vigore.

Ucraina: accordo in linea di principio sullo scambio di prigionieri

I due giorni di discussioni ad Abu Dhabi sono finiti. Russia e Ucraina hanno annunciato un accordo-in-principio su un importante scambio di prigionieri, a seguito dei colloqui mediati dagli Stati Uniti. Non è stata annunciata una svolta importante verso la fine della guerra.

Lo scambio non dovrebbe essere presentato come già raggiunto. Anche gli annunci disponibili non consentono un cessate il fuoco. Questa è la principale evoluzione della notizia mattutina, che ha ancora descritto i negoziati in corso.

Clima e Parlamento: incontri di giovedì

A Antalya, il vertice dei leader del COP31 si svolge l’11-12 novembre. Il programma ufficiale comprende dichiarazioni nazionali, tavole rotonde e eventi di alto livello. La presenza dei capi di Stato e di governo apre una sequenza politica; non costituisce di per sé un accordo di clima definitivo.

In Libano, l’ordine del giorno parlamentare di giovedì 12 novembre include un accordo di prestito con la Banca mondiale per rafforzare le reti di sicurezza sociale. Esso prevede anche stanziamenti per coprire parte degli arretrati pubblici verso l’elettricità in Libano, nonché misure relative ai progetti solari da parte di piccole e medie imprese.

L’importo proposto per l’elettricità non retribuita ammonta a 8.950 miliardi di sterline. Un altro progetto si concentra sull’accelerazione della trasformazione digitale del Libano. Questi testi sono all’ordine del giorno: la loro inclusione non significa l’adozione o il pagamento di fondi. I dibattiti e i voti di giovedì dovranno chiarire il loro destino.

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