Sud Libano: Un drone esplode vicino a una casa a Baraachit

Un drone israeliano esplose vicino al balcone di una casa a Baraashit l’11 novembre, senza lesioni riportate dall’agenzia ufficiale. Le esplosioni sono riportate anche nella zona di Deir Sériane. Aggiornamento sui fatti e le informazioni ancora disponibili.

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Un drone israeliano esplose vicino al balcone di una casa alla periferia di Baraashit, distretto di Bint Jbeil, mercoledì 11 novembre 2026. Secondo una spedizione dell’Agenzia Nazionale dell’Informazione, che è stata ripresa da diversi media libanesi, non sono state segnalate lesioni per questo incidente. Questo sviluppo aggiunge agli scioperi mattutini riportati in Qantara e Kfar Tebnit.

Baraachit, un incidente riportato intorno a mezzogiorno

Le informazioni sulla casa di Baraachit appaiono in una newsletterElnashra rilasciato a 1244 ore, tempo di Beirut, e in un risveglioAkhbar al-Yawm. Queste pubblicazioni descrivono lo stesso evento. La loro successione rende impossibile contare diversi attacchi.

Il tempo di trasmissione non imposta l’ora esatta dell’esplosione. Il rapporto non specifica l’entità dei danni all’alloggiamento o il tipo esatto di dispositivo. L’assenza di lesioni segnalate riguarda questa esplosione, e non costituisce una valutazione generale del giorno a sud.

Un’esplosione tra Deir Sériane e Qousseir

In precedenza, il corrispondente diLibano Dibattito alle 11.13un’esplosione tra Deir Sériane e Qousseir. Libano ON riportato alle 11:24 Queste relazioni non danno una valutazione umana o una descrizione precisa del danno. Essi rimangono attribuiti alle loro fonti, senza conferma ufficiale direttamente ricercabile.

L’autista detenuto a Naqoura è stato rilasciato

Un altro sviluppo riguarda l’uomo di Kfar Tebnit detenuto martedì a Naqoura. SecondoEast-The Day, che cita fonti di sicurezzaE’ stato rilasciato mercoledì. Guidava un camion cisterna caricato con olio combustibile a Rmeich quando è stato arrestato. Nessun comunicato ufficiale indipendente è stato trovato per confermare le circostanze del suo rilascio.

Gli scioperi del mattino rimangono distinti

I bollettini del mattino dell’agenzia hanno riferito scioperi a Qantara e Kfar Tebnit, un missile inesplorato a Qantara e due razzi sono caduti all’alba tra Zawtar al-Sharqiyah e Zawtar al-Gharbiyah. Non hanno fornito risultati umani. Questi fatti sono dettagliati nel nostrorapporto del mattino.

Questa voce raccoglie le informazioni disponibili l’11 novembre, senza stabilire una valutazione consolidata delle vittime o dei danni. Gli sviluppi verificati sono seguiti nei nostridiretto a Sud Libano.

Fotografia architettonica: Khiam visto da Marjayoun, data di ripresa non consolidata. Non mostra né Baraachit né gli eventi dell’11 novembre. © François el Bacha / Libnanews.

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