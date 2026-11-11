Libano meridionale, Iran e Ucraina: 11 novembre
Libnanews, 11 novembre 2026.
Sud Libano, Bcharré/Batroun indagine, Iran, Siria, Ucraina e petrolio. I bilanci e gli annunci possono cambiare.
Fonti del giorno:
Libnanews: https://libnanews.com/sud-liban-frappes-Israeli-a-qantara/
https://libnanews.com/batroun-salam-reagit-a-la arrest-de-five-hommes/
Reuters (Iran): https://wsau.com/2026/11/iran-will-not-allow-enriched-nuclear-material-to-leave-the-country-security-chief-says/
Reuters (Siria): https://www.reuters.com/world/midddle-east/eu-explores-deeper-syria-partnership-flags-concern-over-russian-role-2026-11/
AP (Ucraina): https://www.aol.com/articles/russian-ukraine-hold-second-day-093945000.html
Reuters (petrolio): https://www.aol.com/articles/oil-rises-due-mese-low-020102000.html
FOTO DRACHIVES, non eventi del giorno. Layout, sfondo sfocato e titolazione Libnanews.
Beirut, 04/01/2026: TorbeyCharbel, CC BY 4.0.
UNIFIL, 24/10/2024: Ministero dell’Esercito, CC BY 4.0.
Parlamento di Beirut, 16/09/2003: Ismail Küpeli, CC BY 2.0.
Teheran, 25/04/2012: ninara, CC BY 2.0.
Damasco, 2005: upyernoz, CC BY 2.0.
Raffinerie de Wilhelmshaven, Germania, 23/03/2008: KuK, pubblico dominio.
Blinken-Zelenskyy, Kiev, settembre 2023: Chuck Kennedy / U.S. Dipartimento di Stato, pubblico dominio.
Foto via Wikimedia Commons. Licenze:
https://creativecommons.org/licenses/by/2/0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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