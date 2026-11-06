Esercito libanese: supporto canadese in azione

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Il sostegno canadese all’esercito è all’ordine del giorno con la visita di Youssef Raji a Ottawa. Il suo incontro con Anita Anand, annunciato venerdì 6 novembre, dovrebbe concentrarsi sulle istituzioni libanesi. Prima di questa intervista, i documenti pubblici distinguono tra un bilancio finanziario canadese, le attrezzature effettivamente consegnate e gli impegni che rimangono da specificare. Non menzionano una nuova busta militare concessa durante la visita.

L’ultima cifra pubblicata da Ottawa è di 6 milioni di dollari per le forze armate libanesi dal maggio 2025. Affari globali Canada ha riferito il 4 novembre, nell’annuncio della visita ministeriale. Questo include un programma di creazione di capacità per combattere il terrorismo. Non deve essere presentato come un nuovo aiuto di sei milioni deciso questa settimana.

Il supporto militare canadese ha una componente logistica

Un esempio materiale è documentato in Kfarchima. Il 4 febbraio 2026 l’esercito libanese annunciò una cerimonia che segnava la fine della riabilitazione di un magazzino della sua brigata logistica. L’ambasciatore canadese Gregory Galligan e i rappresentanti dell’esercito e delle Nazioni Unite hanno partecipato.

Il rapporto UNOPS, pubblicato il giorno seguente, delinea la portata del progetto: tre magazzini riabilitati, un nuovo seminterrato, un sistema operativo migliorato e attrezzature essenziali. I fondi provengono dal governo canadese. Le strutture sono progettate per ospitare, conservare e distribuire risorse di brigata.

Questo esempio è più specifico di una dichiarazione di sostegno. Esso comprende un luogo, un beneficiario, un partner responsabile per l’attuazione e una resa completa. Essa mostra inoltre che gli aiuti militari possono assumere la forma di infrastrutture di stoccaggio. Non si limita alle consegne di armi o veicoli.

I documenti consultati non forniscono il costo dettagliato di ogni magazzino. Né consentono di collegare ciascuna fattura ai sei milioni di buste annunciati nel bilancio di novembre. Aggiungendo un presunto costo di questo lavoro al bilancio canadese potrebbe quindi portare a due volte gli stessi crediti.

Non tutte le capacità sono misurate da edifici restaurati

La ricezione delle attrezzature è un passo verificabile. Il suo funzionamento sostenibile è un altro. Per le strutture logistiche, l’utilità dipende poi da personale, manutenzione, gestione dell’inventario e fornitura di unità.

L’esercito presenta la riabilitazione dei magazzini come un rinforzo delle sue capacità logistiche. UNOPS spiega che queste strutture devono migliorare la conservazione e l’uso delle attrezzature. Questi sono gli obiettivi annunciati dalle agenzie interessate. I comunicati stampa non forniscono una valutazione quantificata, indipendente e successiva del loro impatto sulle operazioni.

Questa differenza evita due errori. Il primo sarebbe quello di ridurre gli aiuti a una promessa diplomatica quando è documentata l’attuazione concreta. Il secondo sarebbe quello di dedurre un miglioramento misurato in tutte le capacità militari dalla consegna degli edifici. Il bilancio materiale e il bilancio operativo richiedono diversi indicatori.

Le famiglie militari riferiscono sotto un altro schema

Il supporto canadese è anche coinvolto in azioni che non corrispondono alle attrezzature di unità. Il 30 giugno 2026, l’esercito annunciò che avrebbe ricevuto una donazione canadese e norvegese da UN Women. I suoi beneficiari erano donne e ragazze dalle famiglie militari colpite dalla guerra.

La cerimonia si è tenuta a Kfarchima, la sede dell’agenzia responsabile del rischio disastri e della gestione delle crisi. Questo aiuto riguarda le conseguenze sociali della guerra per le famiglie. Non può essere descritto come una consegna di armamento o come una dotazione direttamente utilizzabile da un’unità combattente.

Il record pubblico non fornisce un valore totale e una ripartizione per minore. Pertanto, il Canada non dovrebbe essere assegnato da solo un insieme di operazioni con la Norvegia. La presenza di un partner congiunto rende anche impossibile unire questo supporto familiare con il progetto del magazzino.

Gli importi umanitari rimangono separati

Nel suo comunicato stampa del 4 novembre, Ottawa ha presentato diverse categorie di sostegno al Libano dal maggio 2025. Oltre ai sei milioni per le forze armate, ha menzionato più di 83 milioni di dollari in aiuti umanitari. Il bilancio comprende anche nove milioni per lo sviluppo e otto milioni per la pace e la stabilizzazione.

Questi importi sono espressi nella valuta del paese donatore. Non dovrebbero essere convertiti in dollari statunitensi senza data o tassi di cambio. Soprattutto, la somma delle varie voci non costituirebbe un bilancio militare libanese. I beneficiari, gli obiettivi e i canali di attuazione differiscono.

La distinzione è importante nel dibattito libanese sulla capacità istituzionale. L’aiuto umanitario può sostenere una popolazione colpita dai combattimenti senza finanziare il funzionamento delle forze armate. Un programma di stabilizzazione può accompagnare l’azione statale senza diventare un sussidio liberamente disponibile al comando militare.

Ciò che la riunione di Ottawa deve ancora dire

Il programma annunciato per l’intervista tra Anita Anand e Youssef Raji si concentra sulla cooperazione, la sovranità e la stabilità a lungo termine del Libano. Esso comprende il sostegno canadese alle forze armate e altre istituzioni nazionali. In questa fase, l’annuncio dell’intervista non è il suo risultato.

Un eventuale impegno supplementare dovrebbe essere descritto in termini di importo, tempismo, beneficiario, natura delle attrezzature o formazione. Una promessa di finanziamento, un accordo di progetto e una consegna non corrispondono allo stesso grado di esecuzione.

I risultati documentati di Kfarchima offrono già un punto di partenza concreto. La visita del 6 novembre vedrà se Ottawa e Beirut stanno aggiungendo nuove risorse a questa valutazione, o se confermano la continuazione dei programmi esistenti.

Linea di credito

Fotografia degli archivi dell’esercito libanese, pubblicata nel febbraio 2025. Non rappresenta la consegna canadese o i magazzini Kfarchima. Copertura di Libnanews. Libnanews, media 259840: https://img.libnanews.com/wp-content/uploads/2025/02/armee-libanaise-18-Febbraio.jpg . Foto integrale, senza ritocco o ritaglio, ridimensionamento e vestirsi solo foto.

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