Nabatiyé: un mercato stradale di 3,69 milioni di dollari

A Nabatiyah, la CDR ha deciso di tenere Al-Bunyan per un mercato stradale di $3.689.470. Il file stabilisce un’attribuzione e la sua cronologia. Non fornisce ancora una valutazione pubblica dei lavori effettuati, dei pagamenti o delle strade ricevute nel distretto interessato nel sud.

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Il mercato stradale di Nabatiyé misura una fase concreta nella ricostruzione del Sud. Il 9 ottobre, il Consiglio per lo sviluppo e la ricostruzione (CDR) ha emanato una decisione che detiene l’offerta di Al-Bunyan per $3.689.470. Il file riguarda la clearance e la riabilitazione delle strade danneggiate nella caza. Porta un importo e un addetto ad un dibattito spesso dominato da pubblicità. Tuttavia, da solo non fornisce un resoconto del lavoro svolto.

Questa distinzione viene al suo pieno significato dopo la riunione del governo del 5 novembre sul ritorno e la riabilitazione delle regioni colpite. I funzionari hanno esaminato i progressi delle procedure del RDC e del Consiglio meridionale. La relazione non precisa ogni contratto, i suoi pagamenti o il suo tasso di completamento. Il registro pubblico della CDR permette di andare oltre per un file specifico, senza estrapolare all’intero programma.

Il mercato stradale di Nabatiyé ha un premio

Numero di file 1250 nel registro RDC e riferimento LEAP-SW4-NABATIEH. L’avviso appare anche sotto la piattaforma di appalti pubblici numero 12530. Questi identificativi evitano di confondere questo progetto con altri interventi a Nabatiyah o con i contratti del Consiglio meridionale.

Il finanziamento è fornito dal Libano Emergency Assistance Project, LEAP, sostenuto dalla Banca Mondiale. La CDR presenta la procedura come una gara nazionale aperta per il lavoro. L’oggetto copre le strade di Nabatiyah, non la ricostruzione di tutti gli edifici distrutti della città.

La decisione pubblicata seleziona la società Al-Bunyan per l’ingegneria e la costruzione, con la sua sede a Beirut. L’importo è di US$3,689,470. Il documento afferma che questo valore non è soggetto all’IVA nell’ambito del finanziamento interessato. Questa è la quantità dell’offerta scelta. Questo non rappresenta né una spesa già pagata in pieno né il valore del lavoro ricevuto.

Cinque offerte e diverse date per distinguere

Il bando di gara è stato pubblicato il 18 agosto 2026. Il foglio RDC tiene traccia dell’estensione del termine, inizialmente fissato per il 2 settembre, al 3 settembre. La commissione di aggiudicazione ha esaminato cinque gare, secondo la decisione consultata.

Il documento indica che i cinque file sono stati ammessi dopo la revisione amministrativa e tecnica. Ha presentato Al-Bunyan come autore del prezzo più basso tra le offerte accettabili. L’elenco degli offerenti comprende anche opere e società commerciali. Tuttavia, la pagina unica non include un quadro completo dei prezzi concorrenti. Non permette pertanto di calcolare la differenza tra la proposta scelta e le altre.

Il Consiglio di Amministrazione della RDC ha adottato la decisione n. 617 del 17 settembre. Il documento menziona poi la non obiezione della Banca Mondiale, registrata il 1° ottobre. La pubblicazione della notifica sul sito RDC è datata 9 ottobre.

Queste tre date corrispondono a diversi atti. Il voto del Consiglio non è confuso con la risposta del minore. Un ulteriore passo è quello di mettere la notifica online. Confondarli darebbe l’impressione di un incarico deciso a novembre, mentre il 5 novembre si è concentrato sul follow-up dei file.

Una notifica, non un rapporto di ricevimento

Il file elettronico RDC classifica il contratto come « assegnato ». La decisione allegata utilizza, nel suo titolo, il concetto di accettazione dell’offerta vincente e dell’aggiudicazione provvisoria. Essa afferma inoltre che il periodo di sospensione previsto dalla legge sugli appalti pubblici non si applica in questo caso di emergenza, conformemente al quadro citato.

Tale chiarificazione dovrebbe essere mantenuta quando si descrive lo stato del procedimento. La pubblicazione dimostra che è stata selezionata un’offerta e che la selezione ha ricevuto la non obiezione menzionata. Non vale la pena pubblicare il contratto firmato, un ordine di avvio o un certificato di pagamento.

La pagina consultata non fornisce una percentuale di progressi. Inoltre non contiene minuti di approvazione per confermare che le strade sono state ripristinate. L’assenza di questi documenti su questo foglio non dimostra la tappa del sito. Limita semplicemente ciò che rivela il record pubblico.

Strade di compensazione significa anche seguire le macerie

I documenti tecnici danno un’idea più precisa degli obblighi previsti. Il piano ambientale riguarda la compensazione delle tracce e il loro restauro temporaneo. In particolare, essa sovrintende al trasporto di rifiuti a siti approvati dal Ministero dell’Ambiente.

Il regime prevede registri di trasporto contenenti l’origine dei carichi, la sezione interessata, i quantitativi stimati e la destinazione. Richiede anche tracciabilità e approvazione del veicolo. I depositi in vallate, terreni agricoli o siti non autorizzati sono vietati.

Questi requisiti sono importanti per valutare la qualità di un progetto. Una chiara carreggiata può spostare le difficoltà in un’altra posizione se i materiali non seguono un percorso controllato. Ma il piano descrive gli obblighi contrattuali. Non costituisce la prova che ogni trasporto ha rispettato loro o un elenco delle destinazioni effettivamente utilizzate.

Un primo punto di confronto per la ricostruzione

Questo mercato fornisce un punto di riferimento verificabile per il monitoraggio del Sud: un oggetto identificato, una procedura, un aggiudicatore e un prezzo. Questo esempio dovrebbe essere evitato come una revisione generale del RDC. I mercati dell’acqua, dell’elettricità, della salute e del sollievo soddisfano altri orari e possono essere coperti da altri finanziamenti.

La stessa cautela vale per il Consiglio meridionale. La sua presenza all’assemblea governativa non voleva che avesse assegnato il numero di contratto 1250. Il CDR appare qui come l’organismo responsabile della procedura. Identificare correttamente l’appaltatore consente quindi di cercare i documenti di esecuzione nel posto giusto.

La fase successiva del follow-up sarà quindi documentario e materiale: contratto, ordine di inizio, situazioni di lavoro e ricezione di sezioni. È il loro riavvicinamento con la decisione pubblicata che ci permetterà di passare dal pubblicizzato al mercato veramente stabilito.

Linea di credito

Nabatiyah, fotografia d’archivio pubblicata nell’ottobre 2024. Non mostra l’esecuzione del mercato stradale studiato. Copertura di Libnanews. Foto reale da Libnanews, media 247630: https://img.libnanews.com/wp-content/uploads/2024/10/Nabatiyeh.jpg . Fotografia integrale ridimensionata proporzionalmente; testo aggiunto al di fuori della foto. Nessuna generazione o ritocco.

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