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Il Libano sta valutando una nuova formula per il calcolo della tariffa elettrica del Libano. Il Ministero dell’Energia ha richiesto che il calcolo non sia limitato alle centrali diesel e termiche già in funzione. La società ha presentato un progetto di revisione per considerazione. Il 13 novembre il Consiglio dei ministri ha approvato un piano generale per l’elettricità, ma le sue decisioni pubblicate non fissano un nuovo prezzo per chilowatt.

La lettera di elettricità del Libano al Ministero distingue la formula per il calcolo della decisione tariffaria. Ha riferito sulle osservazioni del ministro e ha quindi chiesto che il progetto riveduto sia trasmesso al Consiglio di Stato per parere. Cita dei tavoli attaccati. Le tabelle non sono incluse nella copia disponibile della lettera. Pertanto, un importo applicabile a una fattura non può essere dedotto, né può essere confermato un limite di aumento o una data di applicazione.

Un calcolo per coprire più piante

Il Ministero chiede di considerare tutte le piante che producono durante il periodo. Si riferisce a impianti idraulici e unità termiche che possono entrare in servizio. L’osservazione mira ad un primo metodo che si basava principalmente sul prezzo del diesel e delle centrali termiche allora attive. Il costo di un litro di carburante non è sufficiente per misurare il costo medio della griglia se parte dell’elettricità viene prodotta altrimenti.

Il prezzo di acquisto del carburante può aumentare mentre una maggiore quota di produzione proviene da idraulica. Al contrario, il carburante più economico non porta necessariamente ad una riduzione equivalente del costo medio se l’azienda deve produrre di più con le sue unità meno efficienti. Il luogo di ogni fonte nel calcolo conta quindi tanto quanto il prezzo di riferimento utilizzato per il petrolio.

Il Dipartimento chiede inoltre che il calcolo sia confrontato alla versione più recente del piano di recupero dei costi. Nel suo addendum pubblicato nel dicembre 2025, Elettricità del Libano afferma che la fine dell’accordo di scambio con l’Iraq richiede di finanziare il costo del combustibile stesso. L’addendum aggiorna anche ipotesi sulle centrali elettriche, fatture effettivamente pagate e il recupero di arretrati. Si tratta di un piano finanziario della società, non la formula tariffaria finale presentata al governo.

Chi pagherebbe di più dipende dalla tranche modificata

In un comunicato stampa pubblicato nel 2026, Electricity of Lebanon ha ricordato la scala di riferimento: 10 centesimi di dollari all’ora per le prime 100 kilowatt ore, poi 27 centesimi oltre. A 100 kilowatt ore, la quota di energia è di $10. A 200 kilowatt ore, rappresenta $37. Questi esempi escludono azioni fisse e prelievi. Non descrivono un conto completo.

Questa differenza di prezzo consente di collocare il problema senza assegnare una percentuale al progetto. Se solo la fascia superiore fosse stata sollevata, un abbonato rimasto al di sotto della soglia di 100 kilowatt non avrebbe visto la sua quota di aumento di energia per questo motivo. Se, al contrario, è stata sollevata la prima rata, l’effetto influirebbe anche sui piccoli consumatori. E se un centinaio di dollari sono stati aggiunti a entrambi i prezzi, rappresenterebbe il 10 per cento aumento sul primo prezzo e circa il 3,7 per cento sul secondo. Questo calcolo è un’illustrazione, non uno scenario scelto da Elettricità del Libano.

È anche necessario distinguere la bolletta pubblica da ciò che una famiglia spende per illuminare. Una famiglia che acquista energia da un generatore privato può vedere una posizione crescente mentre l’altra rimane invariata. Un miglioramento del servizio pubblico potrebbe ridurre la necessità di potere privato, ma né la lettera né le decisioni pubblicate quantificare questo effetto per gli abbonati. La tariffa proposta da sola non garantisce un certo numero di ore di potenza.

I pagamenti non retribuiti pubblici seguono un’altra procedura

Il 12 novembre il Parlamento ha approvato uno stanziamento di 8.950 miliardi di sterline per pagare una parte delle fatture accumulate delle amministrazioni pubbliche e degli organi. Questo credito è per un debito già costituito. Non è un aumento del prezzo delle famiglie e non dimostra che il denaro è già stato incassato. Il piano di recupero dell’elettricità in Libano si distingue tra gli importi fatturati e le entrate ricevute: un prezzo rivisto non affronta il problema delle fatture non raccolte.

Il documento che misura l’effetto sulle famiglie è la formula finalmente approvata, con la base e il trattamento di ogni tranche, le regole per la revisione verso l’alto e verso il basso, e i periodi di consumo a cui si applicherà. Questi elementi non sono derivati dall’approvazione del piano generale o dalla richiesta di parere rivolto al Consiglio di Stato.

Deir Ammar Central nel nord del Libano. Archivio fotografico pubblicato nella libreria media nel febbraio 2019, data esatta di scatto non stabilito. Non mostra lo stato attuale dell’installazione. Foto François el Bacha / Libnanews.

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