Antropic si aspetta $104.8 miliardi al netto della sua introduzione a Nasdaq e un posizionamento privato separato. Il prospetto finale depositato presso la SEC distingue tra gli importi dell’azienda, l’opzione della banca e le stime di 4,3 miliardi di detrazioni fiscali su determinate azioni condizionalmente assegnate.

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Il prospetto finale depositato con la SEC stima che il ricavato netto da Antropic riceverà da due operazioni: l’emissione pubblica di nuove azioni e un investimento privato di 26 miliardi. Il documento indica anche un deflusso stimato di 4,3 miliardi di dollari per deduzioni fiscali relative a azioni condizionate. Questi importi, distinti dal corso Nasdaq, sono utilizzati per tracciare i soldi che entreranno in azienda e uno dei pagamenti che già fornisce.

Circa 78.8 miliardi netti dall’approvvigionamento pubblico

L’importo lordo indicato per l’introduzione, 81,34 miliardi di dollari, misura tutte le azioni di classe A proposte a $83. Esso comprende 79,38 miliardi di dollari di nuove azioni emesse da Antropic e 1,96 miliardi di titoli trasferiti dagli azionisti esistenti. I proventi di queste divestiture non sono di proprietà dell’azienda.

Il prospetto esclude commissioni di investimento sulle azioni della Classe A e i costi stimati di Antropic. Sottraendo i 26 miliardi di investimenti privati dall’importo combinato netto pubblicato, si ottiene un ordine di grandezza di 78.8 miliardi per l’approvvigionamento pubblico, escludendo l’opzione delle banche. Questa cifra è una stima dalla riconciliazione degli importi, non un flusso di cassa confermato.

Gli investimenti privati si basano sulle azioni della classe N allo stesso prezzo unitario. Il prospetto comprende 10 miliardi ciascuno per Google e Nvidia e 2,5 miliardi per AMD. L’abbonamento di Google mobilita una parte di un impegno già concluso: questo importo non deve essere aggiunto ai fondi previsti per una seconda volta. L’opzione bancaria copre altri 147 milioni di titoli. Se completamente esercitato, il prospetto stima i proventi netti combinati di circa $117 miliardi.

Deduzioni fiscali, nessun bilancio dettagliato

I piani antropi per spendere circa 4,3 miliardi di dollari su deduzioni fiscali da pagare nella composizione di determinate azioni condizionalmente assegnate, o SUR. L’azienda basa questo calcolo sul prezzo delle azioni all’introduzione e un tasso di ritenuta presunto. Questo pagamento previsto non è né una commissione bancaria né inclusa nella deduzione dei costi che porta a 104.8 miliardi di rete.

Per il resto, il documento cita le attuali esigenze dell’azienda, le spese operative, la capacità di calcolo e gli investimenti infrastrutturali e il reclutamento. Esso prevede anche acquisizioni o acquisizioni di interessi, senza alcun impegno significativo a tal fine alla data del prospetto. Nessun importo specifico è assegnato a ciascuna di queste spese.

La valutazione è iniziata il 19 novembre. L’insediamento dell’offerta è stato annunciato entro il 20 novembre, in base alle condizioni abituali, e il collocamento privato deve seguire il completamento dell’offerta pubblica. Il primo corso e gli scambi del giorno precedente non confermano questi regolamenti o l’esercizio dell’opzione bancaria.

Archivio: Nasdaq MarketSite TV Studio a New York, agosto 2006.Luis Villa del Campo / Wikimedia Commons♪,CC BY 2.0. Ridimensionata intera foto, Libnanews dressing. Questa immagine non mostra l’introduzione di Antropic.

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