Una proposta prevede una scadenza del 28 febbraio 2029 per alcuni ex inquilini. Esso prevede tre livelli di aumento e consentirebbe ai proprietari di richiedere un controllo di ammissibilità. I due testi dell’ordine del giorno del 12 novembre non sono tra quelli adottati nei minuti del Parlamento.

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Una proposta del comitato di amministrazione e giustizia prevede una scadenza del 28 febbraio 2029 per alcuni ex inquilini in Libano. I due testi sugli affitti erano all’ordine del giorno complementare del 12 novembre. Essi non sono inclusi negli elenchi dei testi adottati emessi dopo le riunioni del mattino e della sera. A questo punto, la data del 2029 non è un nuovo diritto di mantenere nei locali.

La commissione ha messo insieme due proposte in una formula transitoria. Il documento esaminato riguarda le locazioni residenziali concluse prima del 23 luglio 1992 e coperto dalla legge 2/2017. Non copre recenti affitti residenziali o ex locali commerciali. Il testo non estende tutti i contratti. Si riserva il limite di tempo per gli inquilini che soddisfano le condizioni del fondo di sostegno previsto dalla legge.

Due corsie a seconda della situazione dell’inquilino

La prima riguarda coloro che hanno già applicato al fondo nelle forme e condizioni previste. Il secondo è rivolto a coloro che non l’hanno fatto: il testo permetterebbe loro di presentare una domanda dinanzi al tribunale competente per l’affitto quando un’azione per l’espulsione è loro notificata. Questo meccanismo proposto non è aperto alle finestre del Fondo né idoneo agli aiuti.

In entrambi i casi, il minore potrebbe chiedere al giudice di nominare un esperto per verificare l’ammissibilità dell’inquilino. Il rapporto della commissione presenta questo controllo come una protezione del diritto del proprietario. Tuttavia, la formula non dichiara esplicitamente come verranno trattati i compiti già notificati prima dell’entrata in vigore. Non contiene una sospensione generale delle procedure.

Venti, quaranta e sessanta volte l’affitto di riferimento

Il calcolo proposto si basa sull’affitto 2017. Ha fissato un bersaglio di 60 volte quella base, poi l’ha applicata in gradini: un terzo nel 2026, due terzi nel 2027 e tutti nel 2028. Il calcolo dà quindi venti, quaranta e sessanta volte l’importo di riferimento per le tre fasi. Non si tratta di un successivo aumento dell’affitto pagato l’anno precedente. L’anno 2026 è incluso nella formula, mentre nessuna data efficace è stabilita.

La scelta dell’importo 2017 rende il calcolo dipendente dalla base utilizzata per ogni contratto. Due abitazioni non sono quindi necessariamente soggette allo stesso risultato in sterline. Il documento non disciplina in dettaglio il trattamento di tutti gli accordi conclusi tra donatori e inquilini dopo la riforma. L’estensione proposta terminerebbe automaticamente il 28 febbraio 2029 per i contratti coperti, secondo il testo. Questo termine appare nel progetto: non sostituisce le attuali regole applicabili a ciascuna controversia.

Quali documenti del Parlamento mostrano

In settembre, la Commissione ha constatato che l’attuazione del fondo di sostegno da parte dell’esecutivo non aveva avuto successo. Nel mese di novembre, i suoi membri hanno esaminato i dati del Ministero delle Finanze sull’abitazione interessata e le statistiche sul contenzioso. Il risultato è un testo mirato: piuttosto che estendere tutti i contratti, si propone di condizionare la conservazione alla situazione degli inquilini idonei. La copia della relazione annuncia l’approvazione in commissione delle due proposte unite e modificate. Il Parlamento chiede la loro approvazione, che distingue le due fasi.

I verbali delle sedute del 12 novembre figurano i testi approvati, ma non figurano né la formula della Commissione né le proposte relative ai vecchi affitti residenziali. Un’iscrizione all’ordine del giorno non è valida per un voto. La proposta stessa prevede una pubblicazione effettiva nella Gazzetta ufficiale se il Parlamento lo adotta. Pertanto, non consente l’affitto di un contratto di locazione di essere ricalcolato immediatamente o di concludere che viene interrotta una procedura di espulsione.

Edifici residenziali in Libano. Archivio fotografico pubblicato in aprile 2018; data di scatto non stabilito. Nessuna delle abitazioni illustrate è identificata come influenzata dal progetto. Foto François el Bacha / Libnanews.

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