Una rivalutazione in sterline può gonfiare un importo contabile senza contribuire un dollaro aggiuntivo. Ma questa differenza tra scrittura e cassa non determina in sé il trattamento fiscale. Per comprendere il disaccordo bancario, è anche necessario distinguere il tasso di cambio, il valore dei titoli e le disposizioni già detratte.

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Una rivalutazione in sterline può gonfiare un importo contabile senza contribuire un dollaro aggiuntivo. Ma questa differenza tra scrittura e cassa non determina in sé il trattamento fiscale. Per comprendere il disaccordo bancario, è anche necessario distinguere il tasso di cambio, il valore dei titoli e le disposizioni già detratte.

Una banca può mostrare un aumento del valore di un bene nei suoi conti senza incassare una nuova ricetta. Questa è una delle distinzioni invocate dall’Associazione bancaria libanese nella sua sfida fiscale del 16 novembre 2026. Tuttavia, non significa che qualsiasi aumento contabile sarebbe fittizio, né che qualsiasi importo non raccolto sarebbe automaticamente escluso dalla tassa.

Il problema è la coesistenza di diverse misure. Documenti di cassa disponibili fondi. Il bilancio descrive le attività e le passività. Il conto profitti e perdite contiene reddito e spese secondo le norme contabili applicabili. Infine, il risultato fiscale deriva dalla legge tributaria e dagli adeguamenti che impone. Queste misure rispondono a diverse domande.

La stessa risorsa, più libri

Prendiamo un’illustrazione del tutto ipotetica, che non riproduce i conti di nessuna istituzione. Una rivendicazione monetaria di $100 è espressa in conti di valuta locale ad un tasso di 10 unità per dollaro. Il suo valore è di 1.000 unità. Se il tasso rilevante aumenta a 20, questo valore diventa 2.000 unità, mentre il bene rimane 100 dollari.

I tassi di 10 e 20 sono scelti solo per spiegare il calcolo. Questi non sono né i prezzi storici o attuali libanesi, né una stima del potere d’acquisto del libro, né il tasso ottenuto in una transazione reale.

L’aumento di 1.000 unità non è un pagamento ricevuto da un cliente. Essa riflette un cambiamento nella conversione qui. Inoltre non consente il calcolo del guadagno netto dell’azienda. Se ha un debito di $100 soggetto alla stessa conversione, il suo debito aumenta anche di 1.000 unità in questo esempio. Leggere il bene da solo mascherare la controparte.

IAS 21 si occupa specificamente delle transazioni in valuta estera e della conversione del bilancio. Essa distingue in particolare tra la moneta funzionale dell’impresa e la moneta di presentazione. È quindi necessario conoscere il quadro scelto prima di descrivere una variazione: cambiare la valuta in cui viene presentato un conto non equivale a vendere il bene che contiene.

Il prezzo di una sicurezza è un’altra variabile

Un obbligo può anche cambiare il suo valore nella propria valuta. Questo movimento non è di per sé un guadagno in cambio. Un elemento acquistato a $100, ridotto in un’illustrazione semplificata a $20 e poi rivalutato a $35, recuperato $15 in valore dal punto basso. Tuttavia, rimane $65 più basso del prezzo di acquisto.

Se non venduto, l’aumento di $15 non è il ricavato di un incarico. Se è venduto 35 dollari, si verifica un flusso di cassa, ma la sua analisi dipende ancora dal valore in cui è apparso nei conti prima della vendita. Sarebbe sbagliato aggiungere senza precauzione un recupero già registrato e il prezzo raccolto come se fosse due profitti indipendenti.

IFRS 9 distingue diversi modi in cui le attività finanziarie sono classificate e valutate, a seconda del modello di gestione e dei flussi contrattuali. Alcuni riguardano i costi ammortizzati, altri a fair value, con effetti diversi sulla presentazione dei cambiamenti. La formula « il titolo ha montato » non è quindi sufficiente per ricostruire il risultato pubblicato.

Una contabilità non è una deduzione garantita

La terza questione è la tassazione. Una spesa può essere inserita nei conti senza essere deducibile dalla base imponibile. Al contrario, una modifica del valore può richiedere il trattamento fiscale che non è confuso con la sua presentazione contabile. IAS 12 riconosce questa distinzione trattando in particolare le differenze tra il valore del libro di un bene o di una responsabilità e la sua base fiscale.

Nella sua risposta del 16 novembre 2026, il Ministero delle Finanze si basa sul parere giuridico n. 11/2025 del 14 gennaio 2025 relativo alle disposizioni sui titoli sovrani dell’euro. Questo parere consultivo non fissa l’imposta pagabile da ogni istituzione. ABL difende la loro inclusione e sfida anche le conseguenze fiscali delle differenze dei tassi di cambio. Questi due componenti non devono essere fusi in una sola transazione: una disposizione per il rischio su un obbligo e una differenza di conversione non si riferiscono alla stessa voce.

Il controllo deve anche esaminare ciò che è stato fatto prima. Una perdita contabile ha effettivamente ridotto un risultato fiscale? Una successiva ripresa riguarda la stessa perdita? Il titolo e’ ancora in custodia? Senza questa cronologia, si può confrontare un guadagno di un anno con una perdita il cui trattamento fiscale era diverso.

Il risultato non dice tutto sulla liquidità

Per un richiedente, la distinzione è concreta. Un miglioramento del risultato pubblicato da solo non dimostra un aumento equivalente dei fondi immediatamente disponibili per i prelievi. Al contrario, l’assenza di raccolta non dimostra l’assenza di alcun obbligo fiscale.

Al fine di valutare un bilancio bancario, è quindi necessario leggere insieme i risultati, i flussi di cassa, le regole di valutazione e gli allegati. È questa combinazione, piuttosto che una figura isolata di guadagno o di perdita, che ci permette di capire che cosa è cambiato nei conti e ciò che è effettivamente entrato nel fondo.

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Illustrazione istituzionale: Banca del Libano, fotografia d’archivio © François el Bacha / Libnanews, data di sparatoria sconosciuta. Abito editoriale. Gli esempi non descrivono i conti di qualsiasi istituzione.

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