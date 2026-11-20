Scuole pre-termine, università, famiglie e scambi: perché il francese rimane presente in Libano senza essere la sua lingua ufficiale.

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Il francese è presente in Libano perché è trasmesso da scuole, università, famiglie e scambi culturali, ben prima e a lungo dal mandato francese. Mantiene un posto importante, ma l’arabo è la lingua ufficiale e non tutti i libanesi parlano francese.

Ascoltare il francese in una strada a Beirut, in una classe o al telefono non significa che il Libano sarebbe un paese francofona nello stesso modo della Francia. La lingua occupa un posto speciale in una società plurilingue. Per comprendere questa presenza bisogna distinguere la sua storia, il suo ruolo scolastico e gli usi reali degli abitanti.

Una presenza pre-francese

Il mandato francese rafforzò il posto dei francesi, ma non gli presentò un territorio dove nessuno lo conosceva. Le reti educative religiose e gli scambi con l’Europa avevano già stabilito il suo uso nel XIX secolo, quando la regione apparteneva ancora all’Impero Ottomano.

La Saint Joseph University di Beirut fornisce un punto di riferimento preciso. Fondata nel 1875 dalla Compagnia di Gesù, precede il mandato di diversi decenni. Le sue istituzioni hanno formato generazioni di studenti in diverse discipline. Il francese fu così diffuso non solo come lingua di conversazione, ma anche come lingua di studio e di accesso alle professioni.

Questa storia della scuola conta più di una semplice spiegazione ridotta ad un legame sentimentale con la Francia. Una lingua viene mantenuta quando viene utilizzata per imparare, lavorare e trasmettere la conoscenza. Il passaggio attraverso istituzioni educative ha dato ai francesi usi sostenibili, che poi scorrevano verso famiglie e ambienti professionali.

Ciò che il mandato è cambiato

Dopo la prima guerra mondiale, la tutela francese ha dato a questa lingua un ulteriore peso politico e amministrativo. Nella Costituzione del 1926, il francese aveva uno status ufficiale accanto all’arabo. La lingua è poi inclusa nelle istituzioni del nuovo Stato e nelle reti educative già presenti.

Questo periodo deve essere distinta dall’attuale situazione giuridica. La fine della tutela non toglie competenze linguistiche, scuole o biblioteche. Ma cambia il quadro nazionale in cui vengono utilizzati. La pratica del francese continua in un Libano indipendente; Non è l’estensione di una sovranità francese sul paese.

Il francese è ancora una lingua ufficiale?

No. L’articolo 11 dell’attuale Costituzione designa l’arabo come lingua nazionale ufficiale e si riferisce ad una legge che determina i casi di utilizzo del francese. Questa disposizione particolare non pone entrambe le lingue sullo stesso piano. L’Organizzazione internazionale della Francofonia classifica anche l’arabo come lingua ufficiale del Libano e del francese come lingua straniera.

La confusione viene spesso dall’uso della parola « Francophone ». Può designare una persona che parla francese, un’istituzione che lo usa per insegnare, o un paese che è un membro di La Francophonie. Non significa necessariamente che il francese abbia uno status ufficiale. Il Libano è membro dell’organizzazione dal 1973 senza rinunciare alla lingua araba ufficiale.

La scuola rimane un autista essenziale

In parte delle istituzioni libanesi, il francese non è limitato a un soggetto insegnato poche ore alla settimana. È anche usato per imparare la matematica o la scienza. L’Istituto francese descrive un sistema educativo strutturalmente bilingue in cui questi soggetti sono insegnati in francese o in inglese secondo le istituzioni.

Questa organizzazione aiuta a capire perché uno studente può acquisire un vocabolario scientifico francese mentre parla principalmente arabo a casa. Lei spiega anche che due libanesi della stessa età hanno competenze molto diverse in francese: il loro background educativo e le opportunità di pratica non sono identiche.

Il francese come scuola non appartiene solo alle scuole private. La cooperazione educativa riguarda anche il settore pubblico, la formazione degli insegnanti e le istituzioni educative libanesi. Sarebbe quindi errato assimilare automaticamente francofonia, scuola privata e appartenenza allo stesso ambiente sociale.

Studi e link professionali

Le università continuano questa pratica. L’U.S.J. si presenta oggi come un istituto di lingua e cultura francofono, mettendo in evidenza il francese, l’inglese e l’arabo. Questa combinazione mostra che l’università Francophonie non implica l’esclusione di altre lingue.

I partenariati tra istituzioni libanesi e francesi, i diplomi comuni e gli scambi di ricercatori danno anche valore pratico francese. Può facilitare curriculum, mobilità o collaborazione. Tuttavia, l’istruzione superiore libanese non forma un insieme linguistico uniforme: scegliere un’università o una specialità può portare a usi molto diversi.

Tutti i libanesi parlano francese?

No. Il foglio OIF basato sulla sua relazione del 2022 stimava francofoni al 38% della popolazione. Questo benchmark datato non costituisce un censimento linguistico del 2026 e non significa che tutte queste persone usino il francese ogni giorno allo stesso livello. Capire una conversazione, leggere un articolo e scrivere un testo professionale sono competenze distinte.

La lingua che sentiamo dipende fortemente dal luogo e dagli interlocutori. Un incontro all’università francofona non descrive le pratiche dell’intero paese. Allo stesso modo, l’uso del francese in una famiglia non implica che i suoi membri abbiano abbandonato l’arabo libanese nei loro scambi quotidiani.

Una lingua tra diversi

L’arabo libanese, il francese e l’inglese possono coesistere nei viaggi della stessa persona. La scelta varia con la persona di contatto, il lavoro, gli studi o il soggetto. Trasferirsi da una lingua all’altra non è un’assenza di una lingua nazionale: è una pratica plurilingue, resa possibile da diversi insegnamenti e abitudini.

La vita culturale aiuta a mantenere il francese al di là della classe. L’Istituto francese del Libano organizza attività linguistiche e artistiche attraverso una rete costituita in diverse regioni. Gli scambi con autori, artisti e istituzioni permettono al linguaggio di rimanere una pratica culturale, piuttosto che una semplice memoria scolastica.

Se si parla francese in Libano, è quindi perché diversi relè hanno seguito e continuano ad esistere: istruzione prima del mandato, le istituzioni di questo periodo, e poi le scelte educative, professionali e culturali di un paese indipendente. Questa storia spiega una forte presenza, senza rendere francese la lingua di tutti i libanesi o cancellando la piazza centrale dell’arabo.

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