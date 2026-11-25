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Mercoledì 25 novembre, Likud ha fatto appello al Tribunale di Gerusalemme per l’annullamento della votazione in 120 stazioni elettorali e per una nuova votazione in quegli uffici. L’appello riguarda uffici situati nei comuni a maggioranza araba. La richiesta riguarda parte del voto del 27 ottobre, senza coinvolgere direttamente tutti gli uffici nazionali. I risultati certificati rimangono in vigore fino a quando una decisione non li cambia.

Due domande presentate al giudice

L’appello, presentato dal consigliere Ilan Bombach, richiama l’articolo 86 della legge elettorale. In assenza di un ulteriore voto nei 120 uffici, Likud ha chiesto che la misura copra 95 uffici in 41 comuni. Questi 95 uffici sono una domanda sussidiaria e non aggiungono ai 120.

Il partito sostiene che le informazioni per monitorare la partecipazione sono state raccolte e trasmesse da stazioni di inquinamento. Ha anche invocato violazioni del segreto del voto. Questi sono gli argomenti del denunciante, non i fatti trovati dal tribunale. Yashar, il partito di Gadi Eisenkot, ha accusato il Likud di rifiutare il verdetto della scheda elettorale. Questa reazione politica non pregiudica anche l’esito della procedura.

L’appello non cambia la distribuzione dei sedili

La Commissione Elettorale Centrale ha adottato i risultati del 4 novembre. Il Likud rimase il primo gruppo con 27 dei 120 posti davanti a Yashar, che tenne 21. Mercoledì, Yashar e Yisrael Beituen, con sette funzionari eletti, hanno accettato di andare avanti nelle discussioni di coalizione. I loro 28 posti combinati rimangono lontani dai 61 richiesti a maggioranza. Il caso dinanzi al tribunale non aggiunge o rimuove qualsiasi posto in questo momento.

Il Tribunale distrettuale siede in questo caso come tribunale amministrativo. Essa dovrà prendere in considerazione le rimostranze avanzate e la richiesta di ripetere la votazione negli uffici interessati. Nessuna decisione di ordinare una nuova elezione è stato annunciato il mercoledì sera.

Il Knesset, una fotografia di archivio del 5 giugno 2005. Foto Joshua Paquin / Wikimedia Commons, prospettiva corretta da Berthold Werner, inquadratura e titolazione Libnanews.Licence CC BY 2.0.

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