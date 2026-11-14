E se iniziassimo a preparare il Natale con un tocco di vintage?

Il Mercato Collettivo Vintage si terrà dal 19 al 22 novembre 2026 all’ALBA, Dekwaneh, dalle 12 alle 21. Libero e aperto a tutti per scoprire moda, oggetti singolari e reperti retrò, a poche settimane dal Natale, nell’ambito dell’Accademia libanese di Belle Arti di Balamand, Beirut.

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Ci sono eventi che semplicemente ti fanno desiderare di uscire, e altri che risvegliano immediatamente la curiosità. Il Mercato Collettivo Vintage, che si terrà dal 19 al 22 novembre 2026 all’ALBA, è uno di coloro che promettono una bella parentesi nel cuore di Beirut.

Per quattro giorni, si può camminare, rilassarsi, scoprire e soprattutto essere sorpresi dal mondo dell’annata. Moda, oggetti singolari, spirito retrò e creatività saranno al centro di questo incontro che cade al momento giusto per iniziare a pensare ai regali di Natale.

Perché ammettiamolo, c’è qualcosa di particolarmente bello da offrire un regalo che non abbiamo trovato da nessuna parte. Un pezzo originale, un accessorio che ha carattere, un oggetto insolito o semplicemente questo piccolo tesoro che sembra essere stato scelto soprattutto per la persona a cui è destinato. L’annata è anche quella: il piacere di fare il piacere altrimenti!

E poi, oltre lo shopping, è una grande opportunità per uscire con amici, familiari o semplicemente prendersi del tempo per te, in un contesto artistico che si presta perfettamente alla scoperta e alla creatività.

A poche settimane da Natale, il Mercato Collettivo Vintage potrebbe essere una di quelle belle parentesi che ci piace trovare a Beirut: un’atmosfera amichevole, scoperte inaspettate e, chissà, alcuni favoriti da scivolare sotto l’albero!

Quindi, prima di iniziare la gara regalo di Natale, prendete il tempo per andare a fare una passeggiata. Potresti trovare esattamente quello che non stavi cercando!

Nota nel calendario

Mercato Collettivo Vintage

19-22 novembre 2026

Dalle 12:00 alle 21:00

Accademia libanese di Belle Arti (ALBA), Università di Balamand

Dekwaneh, Sin el Fil – Beirut

Ingresso libero – Aperto a tutti

E se, quest’anno, lasciassimo da parte gli acquisti tradizionali per favorire oggetti che hanno un’anima, pezzi unici e piccoli reperti che raccontano una storia?

La caccia al tesoro è lanciata… Sta solo aspettando che trovi la tua prossima cotta!

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