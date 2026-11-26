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Il 10Xict Lounge si apre giovedì 26 novembre presso il salone di Beirut a Horsh Tabet, Sin el-Fil. Le mostre e le conferenze continuano fino a sabato 28 novembre, dalle ore 4 alle ore 10 ogni giorno. Il programma comprende l’intelligenza artificiale nei servizi pubblici, nelle telecomunicazioni e nei pagamenti digitali.
Tre date per trovare
- Giovedì 26 novembre alle 19:una tavola rotonda sugli usi del settore pubblico di AI. Alle ore 20, la discussione si è concentrata sulla trasformazione digitale in Libano.
- Venerdì 27 novembre alle ore 17:ha annunciato la presentazione del progetto di ispezione elettronica del Ministero del Lavoro. La tavola rotonda delle telecomunicazioni inizia alle 17:45.
- Sabato 28 novembre alle ore 17:discussione su portafogli e pagamenti digitali. Alle ore 19 si è svolta una tavola rotonda sull’AI nell’economia libanese.
Informazioni pratiche
Quando:26-28 novembre 2026, dalle 16 alle 22, ora Libano.
Dove:Beirut Hall, Horsh Tabet, Sin el-Fil, in Maggiore Beirut.
Accesso: registrazione dei visitatori.Programma completo dell’organizzatore (PDF).
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