Washington conferma il ruolo della Francia nell’editore post-FINUL. MTV riferisce consultazioni franco-americane e un possibile ruolo francese all’interno di un’altra forza. L’ambasciatore israeliano all’ONU respinge pubblicamente questa prospettiva. Nessun mandato di sostituzione è stato adottato, mentre Beirut è sinonimo di continuità.

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Washington conferma che la Francia sta guidando la redazione del Consiglio di Sicurezza post-FINUL. Il canale libanese MTV riferisce che un accordo di lavoro è stato raggiunto il Giovedi in camera per Parigi per iniziare a preparare un testo. Tuttavia, nessun progetto è stato reso pubblico o messo a votazione. La composizione di qualsiasi dispositivo rimane contestata, anche sul lato israeliano.

Parigi detiene la penna, non ancora il mandato

Il 20 novembre, MTV ha riferito su diversi incontri franco-americani per portare posizioni sul Libano e il periodo successivo al ritiro dell’UNIFIL. Il canale vede un cambiamento dalla precedente riluttanza americana. L’esistenza della cooperazione è pubblicamente confermata da Mike Waltz: l’ambasciatore americano all’ONU ha detto che la Francia stava guidando l’editoriale e che Washington avrebbe lavorato con esso. Tuttavia, questo non conferma i dettagli delle riunioni menzionate da MTV o l’esistenza di una posizione comune sul meccanismo futuro.

Il 12 novembre a Parigi, Jean-Noël Barrot ha discusso con il suo omologo americano Marco Rubio come evitare un vuoto di sicurezza dopo il ritiro dell’UNIFIL. Il 18 novembre la diplomazia francese ha anche indicato che l’iniziativa con l’Italia era ancora in discussione. Questi approcci non determinano il numero dei paesi partecipanti o il comando di una possibile missione.

Il ruolo della Francia non si basa su un voto reso pubblico giovedì. Parigi di solito guida la redazione dei testi del Consiglio di Sicurezza sul Libano. Come tale, poteva preparare una prima versione e discuterla con altre delegazioni. Questo lavoro non dà alla Francia il comando di qualsiasi forza e non garantisce nemmeno che il testo sarà messo al voto. Il Consiglio dovrà ancora arbitrare i compiti, la durata e il quadro giuridico. Le sue regole richiedono almeno nove voti e nessun veto di un membro permanente per adottare una risoluzione sostanziale.

Il record pubblico delle Nazioni Unite conferma le consultazioni del 19 novembre sull’attuazione della risoluzione 1701. Non conferma un accordo formale su un progetto francese o la circolazione di un testo ai quindici membri. La presidenza del Consiglio ha ribadito il sostegno dei membri dell’UNIFIL e ha chiesto il rispetto della sicurezza del personale e delle strutture delle Nazioni Unite. Non ha annunciato una sostituzione.

Su composizione, canale diplomatico e posizione pubblica diverge

MTV riferisce che Israele avrebbe rifiutato una forza composta esclusivamente da paesi europei e comandata dalla Francia, considerando la partecipazione francese ad una forza più ampia. Si tratta di informazioni dal canale sulle discussioni, non di un impegno annunciato dal governo israeliano. L’ambasciatore israeliano all’ONU, Danny Danon, ha pubblicamente espresso una posizione più restrittiva: ha respinto l’idea di un’altra forza internazionale e ha chiesto che l’esercito libanese prenda il controllo. Le sue osservazioni sono state pubblicate venerdì dal Washington Post. Non c’è nulla da suggerire che le autorità israeliane hanno accettato la formulazione menzionata da MTV.

Anche la partecipazione francese a una missione multinazionale sarebbe distinta dalla creazione di una forza esclusivamente europea. Né sarebbe confuso con la missione di sostegno dell’Unione europea istituita in ottobre su richiesta del Libano. Quest’ultimo deve rafforzare le capacità delle istituzioni libanesi; il suo mandato non trasferisce le funzioni di supervisione e collegamento dell’UNIFIL.

Ciò che Beirut dice vuole conservare nel sud

Prima del Consiglio, Jean Arnault, capo dell’Ufficio del Coordinatore Speciale delle Nazioni Unite per il Libano, ha trasmesso alle autorità libanesi il timore della scomparsa delle funzioni che non erano esclusivamente responsabili delle truppe straniere. Ha citato il monitoraggio della Linea Blu, il mantenimento di un collegamento tra i due eserciti, l’accesso dei civili e degli operatori umanitari, e la possibilità di segnalare incidenti. Ha presentato la risoluzione 1701 come base giuridica che i libanesi vogliono mantenere per qualsiasi futuro accordo.

A Yarzeh, il ministro della Difesa libanese, Michel Menassé, ha spiegato venerdì all’ambasciatore americano Michel Issa che la cessazione degli attacchi israeliani e il ritiro delle forze israeliane dal territorio libanese consentirebbero all’esercito di continuare la sua distribuzione. Questa sequenza costituisce la posizione espressa dal dipartimento. Non imposta un programma di ritiro israeliano o le condizioni per la rotazione internazionale.

La risoluzione 2790 mantiene il mandato di UNIFIL fino al 31 dicembre 2026. Esso prevede quindi un graduale ritiro, entro un periodo massimo di un anno, con funzioni limitate durante questa fase. Non abroga la risoluzione 1701. Questo è il testo in vigore: in questa fase, il ruolo della Francia nella negoziazione è pubblico, mentre il mandato e la composizione di un possibile successore non sono concordati.

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