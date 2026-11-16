Archeologia: IA guida la ricerca nel deserto

Le squadre KAUST e Khalifa University utilizzano immagini satellitari, radar e machine learning per guidare la ricerca archeologica nel deserto. Il loro lavoro dal 2022 al 2024 ricoprì strutture in pietra saudita e rimase sepolto negli Emirati Arabi Uniti. Essi mostrano come selezionare aree promettenti, ma anche perché i dati devono essere confrontati con osservazioni sul campo. Una sola anomalia rilevata non è una scoperta archeologica confermata.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Trovare resti in un deserto non sempre inizia con un tegame. In Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti, le squadre universitarie combinano immagini satellitari, radar e apprendimento automatico per selezionare aree da esplorare. Il loro lavoro, pubblicato tra il 2022 e il 2024, mostra soprattutto come guidare gli archeologi, senza sostituire la verifica in loco.

In Arabia Saudita, impara a riconoscere le pietre

Il 17 agosto 2022, la KAUST University presentò un programma sulle antiche strutture dell’Arabia Saudita nordoccidentale. Questi includono mustatils, grandi assemblee di pietra rettangolare, e strutture circolari o triangolari.

Il team ha incluso l’archeologo Laurence Hapiot e specialisti della visione informatica. Il software imparato dalle strutture manualmente identificate dal ricercatore e poi cercava forme paragonabili nelle immagini satellitari. Gli elementi identificati potrebbero essere convertiti in coordinate e assemblati in una mappa e un database.

Il metodo facilita così l’inventario e lo studio della distribuzione dei resti. Non dà automaticamente la loro funzione o la loro storia: queste domande rimangono la responsabilità dell’indagine archeologica.

A Dubai, cerca indizi sotto la sabbia

Uno studio pubblicato nel giugno 2023 prende Saruq Al-Hadid come sito nel deserto di Dubai. I ricercatori attraversano immagini ottiche e radar con dati su terreni antichi, terreni e flussi. Il modello trova aree già ricercate e identifica altre aree potenzialmente interessanti.

Gli autori sottolineano i limiti di questo primo processo. I dati non hanno tutti la stessa risoluzione; dune e materiali superficiali possono produrre segnali complessi. La somiglianza statistica non è quindi sufficiente a dimostrare la presenza di un edificio sepolto. Sono ancora necessarie osservazioni recenti e indagini sul campo per confermare le aree previste.

Radar non dispensa la ricerca

Il 25 settembre 2024 l’Università Khalifa annunciò un ulteriore passo: la ricerca radar aveva rivelato una lunga struttura sepolta in Saruq Al-Hadid, che potrebbe corrispondere a un muro o a un vecchio edificio. L’istituzione precisava che gli scavi archeologici erano ancora necessari per confermare la scoperta.

Diretto da Diana Francis, il lavoro del laboratorio ENGEOS è stato applicato anche ad Al-Ain, in collaborazione con le autorità culturali di Abu Dhabi. L’università ha riferito antichi canali di irrigazione, tombe e edifici sepolti.

Il valore di questi strumenti è quello di ridurre l’entità della ricerca cieca. I satelliti designano le piste, le misurazioni geofisiche li specificano e gli archeologi stabiliscono la loro natura. La tecnologia fa parte del lavoro verso l’analisi dei dati; non trasforma ogni anomalia rilevata in una scoperta confermata.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews