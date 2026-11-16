Archeologia: IA guida la ricerca nel deserto

Trovare resti in un deserto non sempre inizia con un tegame. In Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti, le squadre universitarie combinano immagini satellitari, radar e apprendimento automatico per selezionare aree da esplorare. Il loro lavoro, pubblicato tra il 2022 e il 2024, mostra soprattutto come guidare gli archeologi, senza sostituire la verifica in loco.
In Arabia Saudita, impara a riconoscere le pietre
Il 17 agosto 2022, la KAUST University presentò un programma sulle antiche strutture dell’Arabia Saudita nordoccidentale. Questi includono mustatils, grandi assemblee di pietra rettangolare, e strutture circolari o triangolari.
Il team ha incluso l’archeologo Laurence Hapiot e specialisti della visione informatica. Il software imparato dalle strutture manualmente identificate dal ricercatore e poi cercava forme paragonabili nelle immagini satellitari. Gli elementi identificati potrebbero essere convertiti in coordinate e assemblati in una mappa e un database.
Il metodo facilita così l’inventario e lo studio della distribuzione dei resti. Non dà automaticamente la loro funzione o la loro storia: queste domande rimangono la responsabilità dell’indagine archeologica.
A Dubai, cerca indizi sotto la sabbia
Uno studio pubblicato nel giugno 2023 prende Saruq Al-Hadid come sito nel deserto di Dubai. I ricercatori attraversano immagini ottiche e radar con dati su terreni antichi, terreni e flussi. Il modello trova aree già ricercate e identifica altre aree potenzialmente interessanti.
Gli autori sottolineano i limiti di questo primo processo. I dati non hanno tutti la stessa risoluzione; dune e materiali superficiali possono produrre segnali complessi. La somiglianza statistica non è quindi sufficiente a dimostrare la presenza di un edificio sepolto. Sono ancora necessarie osservazioni recenti e indagini sul campo per confermare le aree previste.
Radar non dispensa la ricerca
Il 25 settembre 2024 l’Università Khalifa annunciò un ulteriore passo: la ricerca radar aveva rivelato una lunga struttura sepolta in Saruq Al-Hadid, che potrebbe corrispondere a un muro o a un vecchio edificio. L’istituzione precisava che gli scavi archeologici erano ancora necessari per confermare la scoperta.
Diretto da Diana Francis, il lavoro del laboratorio ENGEOS è stato applicato anche ad Al-Ain, in collaborazione con le autorità culturali di Abu Dhabi. L’università ha riferito antichi canali di irrigazione, tombe e edifici sepolti.
Il valore di questi strumenti è quello di ridurre l’entità della ricerca cieca. I satelliti designano le piste, le misurazioni geofisiche li specificano e gli archeologi stabiliscono la loro natura. La tecnologia fa parte del lavoro verso l’analisi dei dati; non trasforma ogni anomalia rilevata in una scoperta confermata.
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