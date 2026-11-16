Account remoto: garanzie e limiti in Libano

L’apertura di un account remoto in Libano comporta più di una semplice applicazione e una foto di ID. Il quadro bancario riveduto il 9 gennaio 2026 richiede previa autorizzazione per l’identificazione elettronica di nuovi clienti. Esso stabilisce anche i requisiti per le firme, i dati e il monitoraggio delle operazioni. Il massimale dei conti di pagamento aperto da questo metodo non costituisce un diritto automatico ad un conto bancario completo. Intermediate Circular 750 ha sostituito gli articoli operativi e gli allegati sulle operazioni bancarie elettroniche e finanziarie. Essa conserva il suo riferimento storico, la decisione 7548 e la circolare di base 69. Leggere solo la sua data 2000 sarebbe quindi mancare il recast del gennaio 2026.

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L’apertura di un account remoto in Libano comporta più di una semplice applicazione e una foto di ID. Il quadro bancario riveduto il 9 gennaio 2026 richiede previa autorizzazione per l’identificazione elettronica di nuovi clienti. Esso stabilisce anche i requisiti per le firme, i dati e il monitoraggio delle operazioni. Il massimale dei conti di pagamento aperto da questo metodo non costituisce un diritto automatico ad un conto bancario completo.

Intermediate Circular 750 ha sostituito gli articoli operativi e gli allegati sulle operazioni bancarie elettroniche e finanziarie. Essa conserva il suo riferimento storico, la decisione 7548 e la circolare di base 69. Leggere solo la sua data 2000 sarebbe quindi mancare il recast del gennaio 2026.

Un’altra decisione, 13790 dello stesso giorno, organizza fornitori di servizi di pagamento elettronici. Entrambi i testi si completano a vicenda, ma i loro destinatari differiscono. Per conoscere le garanzie di un servizio, è necessario prima identificare l’istituzione che lo fornisce e la natura giuridica del conto.

Account remoto: un’approvazione per il KYC

Il KYC si riferisce alla verifica elettronica dell’identità del cliente. Per le banche e le istituzioni finanziarie, la sua offerta richiede il preventivo accordo della Banca del Libano. Le tecniche, i meccanismi e i software utilizzati devono essere inclusi nel file presentato a tale autorità.

Le transazioni elettroniche che non richiedono una previa autorizzazione sono soggette a notifica alla BDL. Il servizio di moneta elettronica delle istituzioni finanziarie rimane soggetto, come il KYC, ad una specifica autorizzazione. Il testo prevede 90 giorni prima del lancio o della promozione del servizio in questione. Pertanto, il KYC non è una semplice dichiarazione commerciale. Una banca non può presentare il download della sua applicazione come prova sufficiente di autorizzazione di questa procedura.

Le istituzioni devono pubblicare il numero di licenza BDL sul loro sito e sulla loro domanda. Questa indicazione aiuta a identificare il richiedente. Essa non esonera dalla lettura delle condizioni del prodotto proposto o dal controllo di quale servizio copre l’approvazione.

Che cosa significa la soglia di $10,000

L’articolo 4 consente alle banche e agli istituti finanziari di accogliere i nuovi clienti tramite modulo e-KYC. Esso è destinato ad aprire conti di pagamento con un valore non superiore a $10.000, così come le operazioni bancarie e finanziarie interessate, come appropriato e sotto autorità.

Questo importo non deve essere convertito in un soffitto universale per tutti i conti digitali. Il testo descrive una procedura specifica e un prodotto. Esso prevede inoltre che la BDL possa accettare eccezionalmente un massimale più alto per una banca. Questa eccezione richiede una richiesta motivata dall’istituzione e approvazione: non è acquisita da ogni utente.

Elemento Regola da conservare Cliente appena identificato Persona fisica dell’articolo 4 dispositivo Conto di pagamento aperto da e-KYC Valore non superiore a $10.000 nel quadro descritto Soffitto bancario più alto Approvazione eccezionale su richiesta ragionata Aggiornare una cartella esistente Il modulo e-KYC può anche rinnovare o modificare il KYC

Il regolamento non promette l’accettazione di ogni domanda. I controlli di conformità rimangono applicabili. Per una persona minore o privata con piena capacità contrattuale, l’intervento del rappresentante legale rimane richiesto.

L’identità deve essere verificata e seguita

La procedura deve applicare una maggiore vigilanza all’identificazione e alla verifica. Deve anche includere sistemi di identità digitali appropriati e una classifica dei clienti secondo il loro livello di rischio. Il modulo quindi non sostituisce l’analisi del file.

Il controllo continua dopo l’apertura. Le transazioni elettroniche devono essere monitorate, in particolare nella lotta contro il riciclaggio di denaro e nel finanziamento del terrorismo. I massimali stessi possono indicare i rischi da prendere in considerazione. L’assenza di viaggio in un’agenzia non significa l’assenza di prove o controlli.

L’istituzione deve informare tempestivamente il cliente dei dettagli di un’operazione eseguita. Il testo prevede una notifica dell’applicazione, e-mail o SMS. Richiede anche, se necessario, un dettagliato registro elettronico mensile delle transazioni. Queste tracce permettono di conciliare un’azione richiesta, la sua esecuzione e la transazione inserita nel conto.

La firma non è limitata al codice ricevuto

Il dispositivo riconosce la password di uso singolo, o OTP, come firma elettronica del cliente. Ma questa disposizione è in una serie di condizioni cumulative. Il consenso del cliente ai rischi connessi deve essere ottenuto e devono essere applicate adeguate misure di sicurezza.

La firma deve essere univocamente collegata al firmatario e consentire la sua identificazione. I dati utilizzati per crearlo devono rimanere sotto il suo controllo. Eventuali modifiche successive dei dati firmati devono essere rilevabili. Un codice ricevuto al telefono non consente quindi che queste altre garanzie siano considerate facoltative.

Dati ospitati in Libano

Le banche e gli istituti finanziari interessati devono tenere dati sui clienti e sulle transazioni effettuate in Libano. Il testo aveva dato loro sei mesi per rispettare questo requisito di alloggio locale. Questo periodo di transizione non deve essere confuso con il permesso permanente per memorizzare le cartelle ovunque.

L’accesso ai dati personali deve rimanere limitato alle esigenze professionali. Quando una terza parte interviene per il loro trattamento, il cliente deve essere informato e dare il consenso esplicito e scritto a fini definiti. Il contratto deve disciplinare l’uso e la protezione dei dati. L’istituto bancario o finanziario mantiene la sua responsabilità verso il cliente.

Infine, il Regolamento prevede una dettagliata politica di protezione dei clienti. Deve specificare le misure di riservatezza, le categorie di commissioni e commissioni, e il meccanismo di risoluzione delle controversie. Il cliente deve essere in grado di identificare il servizio responsabile della ricezione di un reclamo.

Un portafoglio di pagamento ha un proprio status

Nel caso di fornitori coperti dalla decisione 13790, il conto di pagamento viene utilizzato esclusivamente per l’esecuzione dei pagamenti. Il testo lo distingue esplicitamente da un conto di deposito, compresi i risparmi. Essa afferma che il suo utente non beneficia dello schema del National Deposit Guarantee Institute su questo conto.

Questa distinzione vieta la promessa di uguale protezione a tutti gli equilibri visibili su un’applicazione. Prima di un’apertura remota, i documenti di servizio devono identificare il fornitore, la categoria del conto, i limiti di utilizzo, le tasse e l’interlocutore responsabile delle controversie.

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