16 novembre 2026
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Tunnel Chatila: lavorare stasera dalle 9 alle 22.30

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Il tunnel di Chatila sarà in manutenzione e illuminazione il Lunedi, 16 Novembre, dalle ore 9 alle ore 10.30 Beirut. Il traffico verrà interrotto successivamente in entrambe le direzioni. I veicoli saranno deviati sulla strada di superficie, alla rotonda Chatila, temporaneamente.

Tunnel Chatila : travaux le 16 novembre 2026 de 21 h à 22 h 30, heure de Beyrouth
Visuel des Forces de sécurité intérieure. Mise en page Libnanews. © Forces de sécurité intérieure / NNA
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I lavori di manutenzione e illuminazione sono previsti nel tunnel di Chatila, di fronte alla moschea di Khashoggi, lunedì 16 novembre 2026,dalle 9 alle 22.30. Tempo di Beirutha annunciato le Forze di Sicurezza Interna.

Una deviazione dalla carreggiata di superficie

L’intervento riguarda entrambe le direzioni del traffico. Il passaggio all’interno del tunnel verrà interrotto successivamente durante il lavoro. I veicoli saranno deviati sulla strada sopra il tunnel di rotatoria Chatila, in una direzione come nell’altra.

I motoristi che utilizzano questo asse durante questa nicchia dovranno seguire questa deviazione. Le Forze di Sicurezza Interna chiedono loro di rispettare le istruzioni degli ufficiali e i segni temporanei messi in atto per il cantiere.

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