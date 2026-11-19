Nepal e Bhutan vogliono dare un posto sostenibile alle montagne nei negoziati sul clima. La loro proposta di COP31 affronta gli effetti del riscaldamento, compreso un superamento di 1,5°C, su ghiacciai, ecosistemi e popolazioni di altitudine. Per il Libano, la questione non è

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Nepal e Bhutan vogliono dare un posto sostenibile alle montagne nei negoziati sul clima. La loro proposta di COP31 affronta gli effetti del riscaldamento, compreso un superamento di 1,5°C, su ghiacciai, ecosistemi e popolazioni di altitudine. Per il Libano, i pali non sono per i ghiacciai dell’Himalaya: includono la neve stagionale e la disponibilità di acqua.

Una proposta non ancora adottata

Trasmesso al segretariato della Convenzione sul clima delle Nazioni Unite alla fine di ottobre, il testo di entrambi i paesi chiede un dialogo politico regolare e un programma di lavoro sulle montagne. Esso collega la conoscenza scientifica, le esigenze di adattamento e il finanziamento. Questo deposito non è né decisione collettiva né allocazione dei fondi.

La presidenza del COP31 ha aperto consultazioni su questo tema dopo l’adozione degli ordini del giorno del 9 novembre. In un progetto di decisione di copertura del 16 novembre alle ore 12:40, un passaggio propone un programma dedicato alle montagne e ai ghiacciai, nonché un dialogo di alto livello al COP32. Tuttavia, il documento menziona espressamente progetti non autorizzati e contiene ancora elementi da completare. Nei documenti consultati la mattina del 19 novembre, questo meccanismo non è presentato come decisione adottata.

In Libano la neve è una riserva stagionale

Una ricerca del 2021 sul Monte Libano e Anti-Lebanon ha ricostruito la copertura della neve per il 2010-2017, combinando modelli atmosferici con osservazioni satellitari. Esso evidenzia la sua elevata variabilità di anno in anno. In questa ricostituzione, lo stoccaggio massimo dell’acqua sotto forma di neve è principalmente tra i 2.200 e i 2.500 metri.

La sensibilità al riscaldamento è dovuta in particolare alla vicinanza delle temperature di copertura della neve alla soglia di zero-grado. Questa riserva si accumula in inverno e poi rilascia acqua durante la fusione. Un cambiamento nella sua durata o volume può quindi cambiare il programma di disponibilità dell’acqua oltre l’unica area bianca visibile sulle cime. Lo studio non descrive tuttavia una misura di neve del novembre 2026.

Basi che non reagiscono tutti allo stesso modo

Il collegamento tra montagna e alimentazione non è limitato ad una singola formula. Uno studio del 2020 sulla fonte carsica di Qashqush, a nord di Beirut, si basa su più di tre anni di monitoraggio continuo. Negli scenari testati, questo sistema sembra essere più sensibile a una diminuzione della pioggia che solo al riscaldamento, a causa della limitata influenza della neve sul suo flusso.

I due risultati non si contraddicono a vicenda: uno si riferisce alla dinamica della copertura di neve delle catene montuose, l’altro al funzionamento di un particolare aquilo. Rocce, riserve sotterranee e vie di infiltrazione alterano la risposta locale. Tradurre direttamente le conclusioni del Libano sui ghiacciai dell’Himalaya mascherarebbe queste differenze.

Il caso sostenuto da Nepal e Bhutan apre così una domanda concreta per i paesi mediterranei: come possono meglio osservare le loro montagne e tradurre questi dati in politiche idriche? Il passaggio da questo numero a un accordo internazionale dipende ancora dal testo finalmente adottato. In questa fase, nessun nuovo finanziamento libanese deriva dai documenti esaminati.

Paesaggio nevoso con cedri, archivio fotografico Libnanews. Data di tiro non stabilito; non una condizione di neve di novembre 2026.

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