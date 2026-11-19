DJ Snake tornò a Chambord il 25 giugno 2027 dopo la cancellazione del 2026. Presales iniziano il 19 novembre prima della vendita generale il Venerdì. Sono annunciate due categorie, a 73 e 95 euro. I circuiti ufficiali distinguono ex acquirenti e altri spettatori per questa nuova data in Francia.

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Le prevenzioni per DJ Snake a Chambord Live iniziano giovedì 19 novembre, prima della vendita generale di venerdì 20 novembre. Il produttore francese è stato annunciato al Castello di Chambord venerdì 25 giugno 2027. L’organizzatore presenta questa sera come il suo unico concerto in Francia nel 2027.

Il calendario distingue diversi accessi alla biglietteria. Ticketmaster apre la sua presale giovedì a mezzogiorno, ora di Parigi. La vendita generale è prevista venerdì alle ore 10 di Parigi, su Chambord Live e reti autorizzate. Dal Libano, queste ore corrispondono alle 13.00 di giovedì e alle 11 di venerdì.

DJ Snake a Chambord: annunciate due tariffe

Il Domaine national de Chambord annuncia un prezzo di 73 euro nella fossa e 95 euro nella fossa Or. Queste sono le categorie presentate per il concerto, non un pacchetto compreso il trasporto o la sistemazione. Nessuna disponibilità di posti è garantita da questo annuncio.

Un’altra presale riguardava gli ex acquirenti: Fnac Spectacles aveva prenotato la slot dalle 10 alle 12 di giovedì per coloro che hanno acquistato un posto per il concerto del 2026. Questa disposizione particolare non deve essere confusa con la vendita generale del giorno successivo. Il distributore evoca una tariffa privilegiata per questi acquirenti, senza stabilire un trasferimento gratuito o automatico dei vecchi biglietti.

Un ritorno dopo la cancellazione 2026 appuntamento

L’arrivo di DJ Snake è stato cancellato nel 2026 a causa del calore. Annunciato ufficialmente il 17 novembre, il suo nuovo appuntamento apre le due serate di Chambord Live 2027: DJ Snake il 25 giugno, poi Angèle il 26 giugno. Entrambi gli artisti appaiono in giorni separati di programmazione.

Il concerto si terrà presso Domaine de Chambord a Loir-et-Cher, nella regione Centre-Val de Loire. Il programma di biglietti è ora impostato, ma il programma per la serata è diverso per ogni pagina. Il tempo di accesso al sito, quello delle prime parti e quello del passaggio di DJ Snake non sono quindi intercambiabili.

Circuiti di prenotazione identificati

Per la vendita generale, Chambord Live include il proprio sito, AZ Prod, Live Nation, Fnac e Ticketmaster tra i punti vendita autorizzati. Il festival mette in guardia esplicitamente contro le piattaforme di rivendita che non consente il mercato dei biglietti.

Le persone con mobilità ridotta o disabili hanno un contatto specifico con l’AZ Prod per le prenotazioni: 02 47 31 15 33. Le condizioni di accesso e di disponibilità dei luoghi idonei devono essere verificate per l’edizione 2027, indipendentemente dalle informazioni ancora visualizzate nelle precedenti edizioni.

Illustrazione: Château de Chambord, 4 gennaio 2020. Erandi Chavez, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Archivio fotografico, non correlato a una rappresentazione del concerto annunciato. Composizione Libnanews sotto la stessa licenza.

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