La Corte internazionale di giustizia ha stabilito che il Myanmar aveva commesso genocidio contro la Rohingya. La sentenza dell’Aia riguarda la responsabilità dello Stato, non una condanna penale individuale. Conclude un importante passo nel processo avviato dalla Gambia nel 2019 per la violenza del 2017.

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La Corte internazionale di giustizia ha stabilito, giovedì 19 novembre 2026 a L’Aia, che il Myanmar aveva commesso genocidio contro la Rohingya. La sentenza si occupa della responsabilità dello Stato nella violenza del 2017. Interviene sette anni dopo che la Gambia si riferisce alla Corte.

Nel leggere la sentenza, il presidente della Corte, Yuji Iwasawa, riteneva che ci fosse l’intenzione di distruggere una parte sostanziale di quella popolazione. Ciò fa una distinzione tra un semplice riconoscimento della violenza di massa e un elemento intenzionale del genocidio.

Genocidio della Rohingya: ciò che la Corte ha tenuto

I risultati presentati all’udienza includono uccisioni di civili, violenze sessuali su larga scala e attacchi ai fuggitivi. Essi coprono le operazioni condotte dalle forze di sicurezza birmane nello Stato di Rakhine, ad ovest del paese.

Il Myanmar ha contestato l’accusa di genocidio durante il procedimento. I suoi rappresentanti hanno presentato le operazioni militari come risposta agli attacchi insurgenti. La Corte ha quindi dovuto esaminare non solo gli atti commessi, ma anche lo scopo perseguito da tali atti.

La distinzione è centrale della Convenzione del 1948. L’articolo II richiede l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale. L’entità della violenza da sola non è sufficiente per stabilire questa qualifica giuridica.

La Convenzione riguarda diverse categorie di atti. Esso comprende l’omicidio, gravi lesioni fisiche o mentali e la sottomissione deliberata a condizioni di vita distruttive. Ha anche menzionato misure per prevenire le nascite e il trasferimento forzato dei bambini. Tali atti devono essere accompagnati dall’intenzione specifica definita dal trattato.

La Gambia ha avviato la procedura nel 2019

La Gambia ha presentato la sua domanda l’11 novembre 2019. Ha invocato gli obblighi del Myanmar nell’ambito della Convenzione del Genocidio. Il caso non costituisce una denuncia penale presentata direttamente dalle vittime: ha portato due Stati prima delle Nazioni Unite.

Il 23 gennaio 2020, l’ICJ ha ordinato misure provvisorie. Il Myanmar dovrebbe impedire gli atti contemplati dalla Convenzione, conservare le prove e la relazione sulle misure adottate. Questo ordine non era ancora una decisione sui meriti dell’accusa.

Nel 2022 la Corte ha respinto le obiezioni pregiudiziali della Birmania. In particolare, aveva riconosciuto il diritto della Gambia di avviare un procedimento a nome dell’interesse comune degli Stati membri per prevenire e punire il genocidio. Le audizioni sui meriti sono state poi tenute dal 12 al 29 gennaio 2026, prima delle deliberazioni.

Responsabilità di uno Stato, non una penalità individuale

L’ICJ risolve controversie legali tra Stati. Il suo giudizio quindi non impone una pena di prigione a un funzionario militare o politico. Questa procedura deve essere distinta da quelle della Corte Penale Internazionale, che si è occupata della responsabilità penale dei singoli.

Lo Statuto dell’ICJ afferma che le sue sentenze sono definitive e senza appello. La loro forza vincolante riguarda le parti e il caso deciso. Una decisione nel caso Gambian non è quindi, di per sé, una sentenza in altri conflitti o Stati.

Il ritrovamento del genocidio rappresenta il nuovo fatto stabilito alla fine della lettura. Gli obblighi dettagliati che accompagnano la sentenza, nonché qualsiasi disposizione relativa alle riparazioni, devono essere esaminati nel testo integrale. Non possono essere dedotti dalle sole domande presentate dalla Gambia alla Corte.

Fotografia: Peace Palace in The Hague, 7 luglio 2013. Jiuguang Wang, via Wikimedia Commons,CC BY-SA 2.0. Ridimensionata foto intera; composizione Libnanews sotto la stessa licenza. Questo archivio non rappresenta l’audizione del 19 novembre 2026.

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